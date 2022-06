50 BEST DÉCERNE AU RESTAURANT AM PAR ALEXANDRE MAZZIA LE PRIX AMERICAN EXPRESS ONE TO WATCH

Né en République démocratique du Congo, où il a vécu jusqu'à 14 ans, Alexandre Mazzia s'est installé à Marseille en 2010 pour rejoindre le restaurant de la Cité Radieuse de Le Corbusier. En 2011, il reçoit le prix « Jeune Talent Gault & Millau » qui lui permet d'ouvrir son propre établissement. AM par Alexandre Mazzia ouvre ses portes à l'été 2014, impressionnant rapidement les clients comme les critiques, et obtenant trois étoiles Michelin dans un délai record de six ans.

Le restaurant ne compte que 22 couverts et sert un menu axé sur les légumes, les poissons et les fruits de mer, inspiré par une multitude d'influences internationales. La cuisine d'Alexandre Mazzia, qui a le don de rendre compréhensibles des créations gastronomiques complexes, nous entraîne dans un voyage émotionnel. Des combinaisons inhabituelles d'ingrédients et de saveurs se retrouvent dans des plats tels que fleurs de courgette, jus vert satay et beurre blanc au safran ou algues cristallisées à la poutargue, participant à ce que le chef appelle une « cuisine de l'émotion ».

William Drew, directeur du contenu des World's 50 Best Restaurants, déclare : « C'est un honneur de remettre à AM par Alexandre Mazzia le prix American Express One To Watch cette année. Nous avons suivi le succès du restaurant en France ces dernières années et sommes ravis de pouvoir faire découvrir cette merveilleuse destination marseillaise au public international de 50 Best et de célébrer la passion débridée et la cuisine singulière d'Alexandre. »

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la révélation des World's 50 Best Restaurants 2022, parrainés par S.Pellegrino & Acqua Panna, dont la cérémonie de remise des prix se tiendra au marché Old Billingsgate dans la City de Londres le lundi 18 juillet.

