AM PAR ALEXANDRE MAZZIA FOI ANUNCIADO COMO VENCEDOR DO AMERICAN EXPRESS ONE TO WATCH AWARD PELO THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2022

Nascido na República Democrática do Congo, onde viveu até os 14 anos, Mazzia se mudou para Marselha em 2010 para assumir um cargo no restaurante da Cité Radieuse de Le Corbusier , onde recebeu o prêmio "Young Talent" da Gault & Millau em 2011, uma honra que o ajudou a abrir seu próprio espaço. O AM par Alexandre Mazzia abriu as portas no verão de 2014, impressionando rapidamente clientes e críticos e conquistando três estrelas Michelin após seis anos de abertura, um marco sem precedentes.

O restaurante recebe apenas 22 clientes por vez e serve um menu com foco em legumes, peixes e frutos do mar que se inspira em uma miríade de influências internacionais. A culinária de Mazzia leva os clientes a uma jornada de autodescoberta, e o chef tem a capacidade inata de tornar mais compreensíveis as complexas criações gastronômicas. Ingredientes incomuns e combinações de sabores refletem-se em pratos como flores de abobrinha em espetinho de legumes, molho de manteiga com açafrão e algas marinhas cristalizadas com ovas secas de peixe, fazendo parte do que o chef chama de "culinária da emoção".

William Drew, diretor de conteúdo do The World 's 50 Best Restaurants, disse: "É uma honra indicar o AM par Alexandre Mazzia como o American Express One to Watch deste ano. Acompanhamos o sucesso do restaurante na França nos últimos anos e estamos entusiasmados por poder levar este maravilhoso destino de Marselha para o público global do 50 Best e celebrar a paixão desmedida e a gastronomia singular de Alexandre."

Este anúncio faz parte do início da apresentação do The World's 50 Best Restaurants 2022, patrocinado pela S.Pellegrino & Acqua Panna, com a cerimônia de premiação a ser realizada no mercado Old Billingsgate, na cidade de Londres, na segunda-feira, 18 de julho.

