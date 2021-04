50 Best dévoile les 50 Next, une liste de jeunes gens qui façonnent l'avenir de la gastronomie dans le monde

La liste inaugurale des 50 Next répertorie les prochains leaders du secteur de la restauration

LONDRES, 20 avril 2021 /PRNewswire/ -- L'organisation à l'origine du classement des 50 meilleurs restaurants du monde (« World's 50 Best Restaurants) et des 50 meilleurs bars du monde (« World's 50 Best Bars ») dévoile aujourd'hui la première édition de la liste 50 Next, qui répertorie les jeunes gens qui façonnent l'avenir de la gastronomie. Destinée à inspirer, responsabiliser et rassembler la prochaine génération de leaders, la liste 50 Next célèbre les personnes âgées de 35 ans et moins travaillant dans le secteur alimentaire, des producteurs et des éducateurs aux créateurs de technologies et aux activistes. L'annonce virtuelle de cette année sera suivie en 2022 d'un événement en direct tenu dans la province de la Biscaye, en Espagne, destination d'accueil partenaire officielle de 50 Next, une fois les restrictions de voyage assouplies.