50 Best lança 50 Next, uma lista global de jovens que moldam o futuro da gastronomia

LONDRES, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A organização por trás The World's 50 Best Restaurants e The World's 50 Best Bars lança hoje a primeira edição da 50 Next, uma lista de jovens que moldam o futuro da gastronomia. Projetada para inspirar, capacitar e conectar a próxima geração de líderes, a 50 Next celebra pessoas com 35 anos ou menos de toda a cena mais ampla de alimentos e bebidas, de produtores e educadores a criadores tecnológicos e ativistas. O anúncio virtual deste ano será acompanhado em 2022 por um evento ao vivo na região de Biscaia, Espanha, o parceiro do destino anfitrião oficial da 50 Next, quando as restrições de viagem forem suspensas.