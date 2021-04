50 Best desvela 50 Next, una lista global de jóvenes que están moldeando el futuro de la gastronomía

LONDRES, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ --La organización detrás de The World's 50 Best Restaurants y The World's 50 Best Bars presenta hoy la primera edición de 50 Next, una lista de jóvenes que dan forma al futuro de la gastronomía. Diseñado para inspirar, empoderar y conectar a la próxima generación de líderes, 50 Next rinde homenaje a las personas de 35 años o menos de todo el panorama de gastronomía y bebidas, desde productores y educadores hasta creadores de tecnología y activistas. El anuncio virtual de este año irá seguido en 2022 de un evento en vivo en la región de Bizkaia, País Vasco, el Host Destination Partner oficial de 50 Next, una vez que las restricciones de viaje lo permitan.