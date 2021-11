52 Meter lange italienische Superyacht VIANNE akzeptiert alle wichtigen Kryptowährungen und NFTs (Non-Fungible Tokens) als Zahlungsmittel für Verkauf und Charter

Während Zahlungen mit Kryptowährungen in der Yachtbranche zunehmen, wäre die VIANNE damit die größte Yacht, die jemals mit NFTs gekauft wurde. Dies ist eine aufregende Aussicht für viele potenzielle Käufer aus aller Welt und stellt eine einzigartige Gelegenheit für eine Yacht dieser Größe dar, nur in NFTs verkauft zu werden. Die VIANNE kann nach Vereinbarung in der Karibik und in Florida besichtigt werden. Käufer und Makler können sich für weitere Informationen gerne an ihre Handelsvertreter wenden. Die VIANNE ist in diesem Winter auch auf dem Chartermarkt zu einem Preis von 196.000 USD pro Woche in der Karibik verfügbar.

Youtube Video von VIANNE: https:// www.youtube.com/watch?v=15LUUlvy0oU

Weitere Informationen und Fotos/Videos von VIANNE finden Sie unter www.myvianne.com oder kontaktieren Sie uns per E-Mail unter [email protected] / [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1697399/Photo_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1697400/Photo_1.jpg

SOURCE Superyacht VIANNE