6 des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales adoptent le système Veeva Vault QMS

Plus de 175 entreprises adoptent le système Vault QMS pour rationaliser les processus de qualité de bout en bout

BARCELONE, Espagne, 13 mai 2021 /PRNewswire/ -- Les grandes entreprises continuent de donner la priorité à la modernisation de la gestion de la qualité. Cette évolution étant bien engagée, six des vingt premières entreprises pharmaceutiques mondiales ont établi un partenariat avec Veeva Systems (NYSE : VEEV) afin d'adopter le système Veeva Vault QMS pour une plus grande efficacité et une meilleure visibilité dans toute l'entreprise. Un nombre croissant d'entreprises, dont plus de 175 entreprises biopharmaceutiques, de fabrication sous contrat, de produits génériques et de technologies médicales, ont adopté Vault QMS pour rationaliser et automatiser les processus de qualité.

« En tant que partenaire de longue date, Veeva collabore étroitement avec nous à la mise en œuvre d'initiatives en matière de qualité numérique », a déclaré Nicolás Maldonado, directeur principal des politiques et systèmes de qualité chez Gilead Sciences. « Nous sommes ravis de faire appel à Veeva Vault QMS pour simplifier, harmoniser et automatiser les processus de qualité dans plusieurs entreprises stratégiques au sein de Gilead. »

De plus en plus d'entreprises adoptent les solutions modernes de cloud de Veeva pour rassembler les processus de qualité afin d'obtenir une plus grande transparence et une visibilité en temps réel sur les sites internationaux, les partenaires de fabrication et les fournisseurs. Les leaders du secteur s'associent à VEEVA pour simplifier la gestion de la qualité et accroître l'efficacité opérationnelle grâce à une plateforme qualité commune.

« Les entreprises veulent un partenaire de confiance qui reste axé sur la réussite du client en matière de transformation numérique et de contrôle qualité », a déclaré Mike Jovanis, vice-président de Veeva Vault Quality. « Veeva s'engage et continuera à fournir une innovation axée sur le client à travers le développement et la fabrication de produits. »

L'innovation permanente de Veeva aide les clients à gérer la qualité de manière proactive et à accroître leur agilité. Depuis un an, les nouvelles fonctionnalités de Vault QMS incluent :

La connexion transparente entre Vault QMS et Veeva Vault Registrations afin de réduire la durée du cycle et d'accroître la transparence dans le cadre du contrôle des modifications après la mise sur le marché

Les avancées en matière de gestion du risque qualité (QRM), notamment la méthodologie AMDE pour soutenir l'identification proactive et l'atténuation des risques

Le processus entièrement automatisé permettant aux organismes de contrôle externes, tels que les OCM et les fournisseurs, de répondre aux résultats d'audits directement dans le système

Vault QMS fait partie de la Veeva Vault Quality Suite, qui comprend Veeva Vault QualityDocs, Veeva Vault Training, Veeva Vault Station Manager, et Veeva Vault Product Surveillance, afin d'automatiser et d'harmoniser les processus de qualité à l'échelle mondiale.

Autre nouvelle du jour, Veeva a annoncé que Bluepharma a choisi Vault Quality Suite pour unifier la gestion globale de la qualité. Lisez le communiqué de presse pour plus d'informations.

Apprenez-en davantage sur Vault Quality Suite lors de la prochaine conférence Veeva R&D and Quality Summit Connect Europe, le 20 mai 2021. Cet événement en ligne est ouvert aux professionnels du secteur des sciences de la vie. Inscrivez-vous et soyez à jour concernant les détails du programme en consultant veeva.com/Summit.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée en faveur de l'innovation, de l'excellence des produits et de la réussite client, Veeva compte plus de 975 clients, allant des plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde aux biotechnologies émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les secteurs pour lesquels elle travaille. Pour plus d'informations, visitez le site veeva.com/eu.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives, notamment sur la demande et l'acceptation par le marché des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva et les conditions commerciales générales (y compris l'impact continu de la COVID-19), en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce présent communiqué de presse sont basées sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces déclarations prospectives représentent les attentes de Veeva à la date de cette annonce de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire évoluer ces prévisions, et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à l'avenir. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent entraîner des différences importantes entre les résultats réels. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation » dans le formulaire 10-K déposé par l'entreprise pour la période se terminant le 31 janvier 2021. Il est disponible sur le site web de l'entreprise à l'adresse veeva.com dans la section Investisseurs, et sur le site web de la SEC à l'adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques éventuels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres documents déposés périodiquement par Veeva auprès de la SEC.

