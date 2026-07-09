65 Equity Partners va réaliser un investissement dans le capital de Theop aux côtés des fondateurs et de Florac

LONDRES et PARIS, 9 juillet 2026 /PRNewswire/ -- 65 Equity Partners, une société d'investissement internationale dédiée au soutien des entreprises dirigées par des entrepreneurs, annonce aujourd'hui un investissement en partenariat dans Theop (« la Société » ou « le Groupe »), leader indépendant des services de représentation de clients dans le secteur immobilier en France et, de plus en plus, en Europe. Les fondateurs, Julien Palengat et Sébastien Alphand, resteront les principaux actionnaires de la société aux côtés de la direction, tandis que l'actionnaire actuel Florac réinvestira aux côtés de 65 Equity Partners afin de soutenir la prochaine phase de croissance du groupe.

Basée à Paris, la société Theop a été fondée en 2012 par Julien et Sébastien, deux entrepreneurs français visionnaires qui ont très tôt identifié l'opportunité de développer en France le modèle de « représentation client » comme une alternative indépendante au modèle traditionnel du promoteur immobilier. Le Groupe propose des services de conseil en gestion de projets immobiliers, accompagnant des propriétaires d'actifs de premier plan tout au long de la réalisation de projets immobiliers de grande envergure et complexes, qu'il s'agisse de constructions neuves ou de rénovations, ainsi que des services de conseil en acquisition.

Theop opère dans trois segments complémentaires — représentation de clients, services de conseil et maîtrise d'œuvre — et intervient dans un large éventail de catégories d'actifs, notamment les immeubles de bureaux, les hôtels de luxe, les résidences gérées, les bâtiments logistiques et les bâtiments publics. Theop a également renforcé sa présence dans le secteur des centres de données, une classe d'actifs qui bénéficie d'une forte demande structurelle alimentée par l'expansion continue des infrastructures numériques et d'intelligence artificielle à travers l'Europe, et qui constitue un vecteur de croissance supplémentaire attractif venant compléter la position déjà bien établie du Groupe. Le Groupe compte aujourd'hui plus de 650 clients, emploie plus de 300 collaborateurs et a mené à bien plus de 1 500 projets depuis sa création, dont une part importante concerne des clients de premier plan qui font régulièrement appel à ses services.

65 Equity Partners sera un partenaire minoritaire actif et solidaire des fondateurs et de l'équipe de direction de Theop, et mettra à profit son réseau et son écosystème mondiaux pour soutenir la croissance continue du groupe. Cela inclut à la fois la croissance organique et la poursuite des opérations de fusion-acquisition, ainsi que l'entrée sur de nouveaux marchés géographiques et dans des classes d'actifs connexes, sans oublier les initiatives en cours de Theop en matière de numérisation et d'intelligence artificielle. Ce partenariat vise à accélérer la croissance de Theop et à soutenir son ambition de devenir la première plateforme européenne spécialisée exclusivement dans la représentation des clients, tout en préservant la culture d'entreprise et le modèle opérationnel qui ont été les piliers du succès du Groupe jusqu'à présent.

« Nous recherchions un investisseur axé sur les partenariats à l'échelle mondiale, et nous sommes ravis d'accueillir 65 Equity Partners parmi les actionnaires de Theop. » Depuis la création de l'entreprise en 2012, nous avons fait de la représentation de clients un modèle fiable et structurellement avantageux pour les détenteurs d'actifs à travers l'Europe, et ce nouveau chapitre nous permettra d'accélérer notre croissance à l'international tout en restant fidèles à la culture et aux valeurs qui ont toujours défini Theop », commentent Julien Palengat et Sébastien Alphand, fondateurs de Theop.

« Nous sommes ravis de nous associer à Julien, Sébastien et à l'ensemble de l'équipe de Theop afin de soutenir la croissance continue d'une entreprise qui est devenue un partenaire de confiance pour certains des promoteurs immobiliers les plus prospères d'Europe. » « Le secteur continue de bénéficier de solides moteurs de croissance structurels, notamment la transition vers le modèle de représentation des clients et l'expansion vers de nouvelles classes d'actifs telles que les centres de données, et nous nous réjouissons de collaborer avec l'équipe alors qu'elle renforce sa position de leader sur de nouveaux marchés en Europe et à l'échelle mondiale », commente Pascal Heberling, associé et co-directeur pour l'Europe chez , 65 Equity Partners.

« Les résultats de Theop en matière de croissance rentable, de fusions-acquisitions menées avec rigueur et de relations solides avec ses clients témoignent de la robustesse de sa plateforme et de la qualité de son équipe. » « Nous sommes impatients d'accompagner activement Julien, Sébastien et l'équipe de direction dans cette nouvelle phase de croissance », commente Charles Goulet, directeur général en charge de la France chez 65 Equity Partners, .

« Nous sommes fiers du partenariat que nous avons noué avec l'excellente équipe de direction de Theop au cours des cinq dernières années, et nous nous réjouissons de continuer à soutenir la société aux côtés de 65 Equity Partners. » « Grâce à sa présence internationale et à ses solides antécédents, 65 Equity Partners est idéalement placé pour accompagner Theop dans sa prochaine phase de croissance, tout en préservant la culture entrepreneuriale et l'excellence opérationnelle qui ont fait le succès de l'entreprise jusqu'à présent », commente Leopold Meyer, fondateur et président de Florac, .

Conseillers de Theop et de ses actionnaires : Cambon Partners (fusions-acquisitions et financement), McDermott Will & Schulte (juridique), De Pardieu Brocas Maffei (juridique – financement), D+Co (juridique et fiscal), Exelmans (financier), Advancy (commercial)

Conseillers de 65 Equity Partners : Amala Partners (fusions-acquisitions), LEK (aspects commerciaux), Latham & Watkins / Taylor Wessing (aspects juridiques), Alvarez & Marsal (aspects financiers, fiscaux et informatiques)

À propos de Theop

Theop est le premier prestataire indépendant de services de conseil en gestion de projets immobiliers en France, et de plus en plus en Europe, accompagnant principalement des propriétaires d'actifs de premier plan dans la réalisation de projets de développement de grande envergure et complexes, qu'il s'agisse de constructions neuves ou de rénovations. Fondée en 2012 et dont le siège social est situé à Paris, la société exerce ses activités dans les domaines de la représentation de clients, des services de conseil et de la maîtrise d'œuvre, au service de clients couvrant un large éventail de catégories d'actifs, notamment les bureaux, les hôtels, les logements gérés, la logistique et les centres de données, et emploie plus de 300 collaborateurs.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.theop.fr

À propos de 65 Equity Partners

65 Equity Partners est une société d'investissement internationale qui s'associe à des entreprises de premier plan, dirigées par des entrepreneurs ou à caractère familial, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est, afin de créer de la valeur durable à long terme dans les secteurs des services aux entreprises, de la santé, des technologies, des biens de consommation et de l'industrie. Grâce à ses bureaux situés à Singapour, Londres, Paris, New York et San Francisco, le cabinet est en mesure d'adopter une vision mondiale tout en s'ancrant localement.

65 Equity Partners bénéficie du soutien de Temasek, gère plus de 4,2 milliards de dollars américains d'actifs et s'efforce de tirer parti de son réseau mondial et de l'expertise de l'ensemble de son écosystème au profit de ses entreprises partenaires.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.65equitypartners.com

À propos de Florac

Florac est une société d'investissement à capital permanent, présente en Europe et en Amérique du Nord, fondée et détenue par la famille Meyer, qui met en œuvre trois stratégies d'investissement complémentaires : Florac Mid-Market Europe, Florac Partners Europe et Florac North America. Depuis sa création, Florac a investi dans plus de 30 entreprises, en privilégiant les secteurs des services aux entreprises, des services de santé, de l'industrie et des biens de consommation. Florac accompagne les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets stratégiques ambitieux, dans le but de favoriser l'émergence de leaders nationaux et internationaux, en privilégiant les entreprises durables dotées de solides moteurs de croissance.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.florac.eu

Pour plus d'informations, contactez :

Theop

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65 Equity Partners

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