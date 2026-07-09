65 Equity Partners wird gemeinsam mit den Gründern und Florac eine Partnerschaftsinvestition in Theop tätigen

LONDON und PARIS, 9. Juli 2026 /PRNewswire/ -- 65 Equity Partners, eine globale Investmentgesellschaft, die sich auf die Unterstützung unternehmergeführter Unternehmen spezialisiert hat, gibt heute eine Partnerschaftsinvestition in Theop („das Unternehmen" oder „die Gruppe") bekannt, den unabhängigen Marktführer im Bereich der Kundenvertretung bei Immobiliengeschäften in Frankreich und zunehmend auch in ganz Europa. Die Gründer Julien Palengat und Sébastien Alphand bleiben neben der Geschäftsführung die größten Anteilseigner des Unternehmens, wobei der bestehende Anteilseigner Florac gemeinsam mit 65 Equity Partners erneut investiert, um die nächste Wachstumsphase der Gruppe zu unterstützen.

Das Unternehmen Theop mit Hauptsitz in Paris wurde 2012 von Julien und Sébastien gegründet, zwei visionären französischen Unternehmern, die schon früh die Chance erkannten, das Modell der Kundenvertretung in Frankreich als unabhängige Alternative zum traditionellen Bauträgermodell zu etablieren. Die Gruppe bietet Beratungsdienstleistungen im Bereich Immobilienprojektmanagement an und unterstützt namhafte Immobilienbesitzer bei der Umsetzung großer und komplexer Immobilienprojekte, die sowohl Neubauten als auch Sanierungen umfassen, sowie bei der Beratung im Bereich Akquisitionen.

Theop ist in drei sich ergänzenden Geschäftsbereichen tätig – Kundenvertretung, Beratungsdienstleistungen und Generalunternehmung – und deckt ein breites Spektrum an Anlageklassen ab, darunter Bürogebäude, Luxushotels, verwaltete Wohnimmobilien, Logistikgebäude und öffentliche Gebäude. Theop hat zudem seine Präsenz im Rechenzentrumssegment ausgebaut – einer Anlageklasse, die von einer starken strukturellen Nachfrage profitiert, die durch den anhaltenden Ausbau der Digital- und KI-Infrastruktur in ganz Europa angetrieben wird, und die neben der etablierten Position der Gruppe einen attraktiven zusätzlichen Wachstumsweg darstellt. Die Gruppe betreut heute mehr als 650 Kunden, beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter und hat seit ihrer Gründung mehr als 1.500 Projekte abgeschlossen, wobei ein erheblicher Anteil auf Stammkunden aus dem Blue-Chip-Segment entfällt.

65 Equity Partners wird den Gründern und dem Managementteam von Theop als aktiver und unterstützender Minderheitspartner zur Seite stehen und sein globales Netzwerk sowie sein Ökosystem nutzen, um das weitere Wachstum der Gruppe zu fördern. Dazu gehören sowohl organisches Wachstum als auch weitere Fusionen und Übernahmen sowie der Einstieg in neue Regionen und angrenzende Anlageklassen sowie die laufenden Digitalisierungs- und KI-Initiativen von Theop. Die Partnerschaft soll das Wachstum von Theop beschleunigen und das Unternehmen in seinem Bestreben unterstützen, Europas führende reine Plattform für Kundenvertretung zu werden, wobei die unternehmerische Kultur und das Geschäftsmodell, die den bisherigen Erfolg der Gruppe geprägt haben, erhalten bleiben sollen.

„Wir waren auf der Suche nach einem global agierenden, partnerschaftsorientierten Investor und freuen uns sehr, 65 Equity Partners als Gesellschafter bei Theop begrüßen zu dürfen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2012 haben wir die Kundenvertretung zu einem vertrauenswürdigen, strukturell vorteilhaften Modell für Vermögensinhaber in ganz Europa ausgebaut, und dieses neue Kapitel wird es uns ermöglichen, das internationale Wachstum zu beschleunigen und gleichzeitig der Kultur und den Werten treu zu bleiben, die Theop seit jeher geprägt haben", kommentieren Julien Palengat und Sébastien Alphand, die Gründer von Theop.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Julien, Sébastien und dem gesamten Theop-Team, um das weitere Wachstum eines Unternehmens zu unterstützen, das sich zu einem vertrauenswürdigen Partner für einige der erfolgreichsten Immobilienbesitzer in Europa entwickelt hat." „Die Branche profitiert weiterhin von starken strukturellen Wachstumstreibern, darunter die Umstellung auf das Modell der Kundenvertretung und die Expansion in neue Anlageklassen wie Rechenzentren, und wir freuen uns darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, während es seine Führungsposition in neuen Märkten in Europa und weltweit weiter ausbaut", kommentiert Pascal Heberling, Partner und Co-Leiter Europa bei , 65 Equity Partners.

„Die Erfolgsbilanz von Theop in Bezug auf profitables Wachstum, disziplinierte M&A-Aktivitäten und enge Kundenbeziehungen spiegelt die Stärke seiner Plattform und die Qualität seines Teams wider. „Wir freuen uns darauf, Julien, Sébastien und das Managementteam in der nächsten Wachstumsphase aktiv zu unterstützen", kommentiert Charles Goulet, Geschäftsführer für Frankreich bei 65 Equity Partners.

„Wir sind stolz auf die Partnerschaft, die wir in den letzten fünf Jahren mit dem hervorragenden Managementteam von Theop aufgebaut haben, und freuen uns darauf, das Unternehmen gemeinsam mit 65 Equity Partners auch weiterhin zu unterstützen." „Mit seiner internationalen Präsenz und seiner beeindruckenden Erfolgsbilanz ist 65 Equity Partners ideal positioniert, um Theop auf seinem nächsten Wachstumsabschnitt zu begleiten und dabei die unternehmerische Kultur und die operative Exzellenz zu bewahren, die den bisherigen Erfolg des Unternehmens geprägt haben", kommentiert Leopold Meyer, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Florac.

Berater von Theop und dessen Aktionären: Cambon Partners (M&A und Finanzierung), McDermott Will & Schulte (Recht), De Pardieu Brocas Maffei (Recht – Finanzierung), D+Co (Recht und Steuern), Exelmans (Finanzen), Advancy (Handelsrecht)

Berater von 65 Equity-Partnern: Amala Partners (M&A), LEK (kommerziell), Latham & Watkins / Taylor Wessing (Recht), Alvarez & Marsal (Finanzen, Steuern, IT)

Über Theop

Theop ist der führende unabhängige Anbieter von Beratungsdienstleistungen im Bereich Immobilienprojektmanagement in Frankreich und zunehmend auch europaweit. Das Unternehmen unterstützt vor allem namhafte Immobilienbesitzer bei der Umsetzung großer und komplexer Entwicklungsprojekte, die sowohl Neubauten als auch Sanierungen umfassen. Das 2012 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in den Bereichen Kundenvertretung, Beratungsdienstleistungen und Generalunternehmung tätig und betreut mit mehr als 300 Mitarbeitern Kunden aus einem breiten Spektrum von Anlageklassen, darunter Bürogebäude, Hotels, verwaltete Wohnimmobilien, Logistikimmobilien und Rechenzentren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.theop.fr

Informationen zu 65 Equity Partners

65 Equity Partners ist eine weltweit tätige Investmentgesellschaft, die mit führenden unternehmergeführten und familiengeführten Unternehmen in Europa, Nordamerika und Südostasien zusammenarbeitet, um in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen, Technologie, Konsumgüter und Industrie nachhaltige langfristige Werte zu schaffen. Dank seiner Niederlassungen in Singapur, London, Paris, New York und San Francisco ist das Unternehmen in der Lage, global zu denken und vor Ort Kontakte zu knüpfen.

65 Equity Partners wird von Temasek unterstützt, verwaltet ein Vermögen von über 4,2 Milliarden US-Dollar und ist bestrebt, sein globales Netzwerk sowie das Fachwissen seines gesamten Ökosystems zum Nutzen seiner Partnerunternehmen einzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.65equitypartners.com

Über Florac

Florac ist eine in Europa und Nordamerika tätige Private-Equity-Gesellschaft, die von der Familie Meyer gegründet wurde und sich in deren Besitz befindet. Das Unternehmen verfolgt drei sich ergänzende Anlagestrategien: Florac Mid-Market Europe, Florac Partners Europe und Florac North America. Seit seiner Gründung hat Florac in mehr als 30 Unternehmen investiert, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie und Konsumgüter liegt. Florac unterstützt Unternehmer bei ihren ehrgeizigen strategischen Projekten mit dem Ziel, die Entstehung nationaler und internationaler Marktführer zu fördern, wobei nachhaltiges Wirtschaften mit starken Wachstumsfaktoren im Vordergrund steht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.florac.eu

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Theop

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65 Equity Partners

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