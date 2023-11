6D Technologies recebe prêmio de "Melhor Transformação Digital Empresarial do Ano" no IMC 2023

BANGALORE, Índia, 7 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A 6D Technologies, provedora líder de soluções de tecnologia, tem o prazer de anunciar sua mais recente distinção como a orgulhosa vencedora do prêmio de "Melhor Transformação Digital Empresarial do Ano" no respeitado Indian Mobile Congress Awards 2023. Este prestigioso reconhecimento foi apresentado pelo Dr.Neeraj Mittal (IAS), presidente DCC e secretário (T), DOT, Governo da Índia, e demonstra o compromisso inabalável da 6D Technologies com a inovação e a excelência no cenário de transformação digital.

A vitória da 6D Technologies é uma prova de seus esforços pioneiros na remodelação do cenário digital com uma abordagem digital-360, melhorando a eficiência, os processos e o crescimento das empresas em todo o mundo. O projeto de sucesso da empresa, realizado em colaboração com um importante cliente empresarial na Etiópia, demonstra seu compromisso com serviços avançados de telecomunicações e inclusão na transformação digital.

Abhilash Sadanandan, CEO da 6D Technologies, expressou seu entusiasmo, afirmando: "Estamos entusiasmados em receber este distinto prêmio no IMC 2023. Ele destaca a dedicação de nossa equipe em oferecer soluções de ponta que facilitem a transformação digital contínua para empresas em todo o mundo. Esta conquista é um reflexo de nossos esforços contínuos para oferecer soluções transformadoras que capacitem as empresas na era digital e impulsionem o crescimento e o sucesso sustentáveis".

O projeto de sucesso da 6D Technologies, realizado em colaboração com um importante cliente empresarial no espaço de telecomunicações, na Etiópia. O compromisso da 6D com serviços avançados de telecomunicações e inclusão levou a uma transformação digital bem-sucedida. Eles superaram os desafios do mercado com uma solução pronta para o futuro, 'Canvas', uma plataforma BSS digital multiplay, alimentada por 5G e habilitada para nuvem, que oferece experiências aprimoradas aos clientes e apoia significativamente o acesso digital e as metas de desenvolvimento socioeconômico da Etiópia.

A 6D Technologies continua estando na vanguarda da transformação digital, oferecendo soluções inovadoras que capacitam as empresas a prosperar na era digital. O prêmio de "Melhor Transformação Digital Empresarial do Ano" no IMC 2023 é uma prova da dedicação da empresa em expandir os limites do que é possível no cenário digital.

Sobre o IMC:

O Indian Mobile Congress (IMC) é uma plataforma líder que reúne as partes interessadas em tecnologia e telecomunicações, incluindo líderes do setor, formuladores de políticas e inovadores. Para mais informações, acesse https://www.indiamobilecongress.com/ .

Sobre a 6D Technologies:

Fundada como provedora líder de soluções tecnológicas, a 6D Technologies é especializada no fornecimento de soluções de transformação digital de última geração para empresas em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.6DTechnologies.com

