Smart arbeitet mit 6D Technologies zusammen, um die Verkaufs- und Vertriebskapazitäten zu verbessern

BARCELONA, Spanien und BENGALURU, Indien, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- 6D Technologies, ein innovativer Anbieter von Telekommunikationslösungen, kündigt eine gemeinsame Partnerschaft mit Smart Communications, Inc. (Smart) an, der Wireless-Einheit von PLDT, dem größten, voll integrierten Telekommunikationsnetz der Philippinen, um die Verkaufs- und Vertriebsabläufe zu revolutionieren und umfassende Lösungen anzubieten, die den sich entwickelnden Anforderungen der Branche gerecht werden.

Durch diese Zusammenarbeit werden 6D Technologies und Smart wichtige Verkaufs- und Vertriebsprozesse rationalisieren, das Bestandsmanagement automatisieren, die Ressourcennutzung optimieren und die betriebliche Effizienz der Händler insgesamt verbessern. Durch den Einsatz von Ventas, einer auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Vertriebsmanagement-Plattform von 6D Technologies, will Smart seine operative Exzellenz weiter steigern und seine Führungsposition im Telekommunikationssektor ausbauen, um so das Wachstum voranzutreiben und seinen Kunden hervorragende Dienstleistungen zu bieten.

„Als Teil unserer Transformationsreise und unseres Bestrebens, unsere Führungsposition zu stärken, arbeiten wir weiterhin zusammen, um unsere operative Exzellenz weiter zu steigern, und stellen sicher, dass diese Partnerschaften sich auf natürliche Weise weiterentwickeln und zu einer deutlich verbesserten Benutzererfahrung für die Kunden von Smart führen", sagte John Y. Palanca, First Vice President und Head of Sales and Distribution bei Smart.

Das Ventas Dealer Management System (DMS) von 6D Technologies wurde entwickelt, um die betriebliche Effizienz zu steigern und die Kundenzufriedenheit bei den Vertriebspartnern von Smart zu verbessern. Mit diesem neuen System wird sich die Benutzererfahrung der Smart-Vertriebspartner erheblich verändern und sie erhalten Werkzeuge, um effizienter zu arbeiten.

„Wir werden uns weiterhin bemühen, unsere betriebliche Effizienz zu verbessern, um sicherzustellen, dass wir in der Lage sind, ein Höchstmaß an Servicequalität zu liefern, insbesondere für unsere Vertriebspartner als unsere Kunden, die der Nordstern all unserer Aktivitäten sind", sagte Jac N. Bocalan, Vice President und Head of Customer Development Strategies and Support bei Smart.

Manish Arora, Executive Director & Chief Revenue Officer von 6D Technologies, äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Smart, um deren Vertriebs- und Distributionsnetzwerke mit unserer innovativen DMS-Lösung zu unterstützen. Indem wir unser Fachwissen mit der großen Reichweite und Marktpräsenz von Smart kombinieren, wollen wir Branchenstandards neu definieren und den Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert bieten."

