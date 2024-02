Smart collabore avec 6D Technologies pour renforcer ses capacités de vente et de distribution

BARCELONE, Espagne et BENGALURU, Inde, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- 6D Technologies, fournisseur de solutions de télécommunications innovantes, annonce avoir conclu un partenariat de collaboration avec Smart Communications, Inc. (Smart), l'unité sans fil de PLDT, le plus grand réseau de télécommunications entièrement intégré des Philippines, afin de révolutionner ses opérations de vente et de distribution, en offrant des solutions complètes pour répondre aux besoins évolutifs du secteur.

Smart Collaborates with 6D Technologies to Enhance Sales and Distribution Capabilities

Grâce à cette collaboration, 6D Technologies et Smart rationaliseront les principaux processus de vente et de distribution, automatiseront la gestion des stocks, optimiseront l'utilisation des ressources et amélioreront l'efficacité opérationnelle globale des concessionnaires. En s'appuyant sur Ventas de 6D Technologies, une plateforme de gestion des ventes et de la distribution basée sur l'intelligence artificielle (IA), Smart vise à améliorer son excellence opérationnelle et à renforcer sa position de leader dans le secteur des télécommunications, en stimulant la croissance et en fournissant des services de qualité supérieure à ses clients.

« Dans le cadre de notre parcours de transformation et de notre quête pour renforcer notre position de leader, nous continuons à nouer des collaborations pour améliorer davantage notre excellence opérationnelle, en nous assurant que ces partenariats progresseront naturellement et se traduiront par une amélioration considérable de l'expérience utilisateur pour les clients de Smart », a déclaré John Y. Palanca, premier vice-président et responsable des ventes et de la distribution chez Smart.

Le système de gestion des concessionnaires Ventas de 6D Technologies est conçu pour accroître l'efficacité opérationnelle et améliorer le parcours global du client pour les partenaires de distribution de Smart. Avec ce nouveau système, l'expérience utilisateur chez les partenaires de distribution de Smart sera considérablement transformée, leur donnant des outils pour fonctionner plus efficacement.

« Nous continuerons à nous efforcer d'améliorer notre efficacité opérationnelle pour nous assurer que nous sommes en mesure de fournir le plus haut niveau de qualité de service, en particulier à nos partenaires de distribution en tant que clients, qui sont l'étoile polaire de tout ce que nous faisons », a déclaré Jac N. Bocalan, vice-président et responsable des stratégies de développement de la clientèle et de l'assistance chez Smart.

Manish Arora, directeur exécutif et directeur des recettes de 6D Technologies, a exprimé son enthousiasme à l'égard de cette collaboration, déclarant : « Nous sommes ravis de nous associer à Smart pour renforcer ses réseaux de vente et de distribution grâce à notre solution DMS innovante. En combinant notre expertise avec la vaste portée et la présence de Smart sur le marché, notre objectif est de redéfinir les normes du secteur et à offrir une valeur inégalée aux clients. »

À propos de Smart :

Smart Communications, Inc. (« Smart ») est une filiale dédiée aux services numériques et de communications sans fil détenue à 100 % par PLDT, la plus grande entreprise de télécommunications entièrement intégrées des Philippines. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.smart.com.ph/

À propos de 6D Technologies :

