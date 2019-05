75家教育机构签署AAE Foundation关于教师多样性的信函

Association of American Educators Foundation已经向教育部长贝齐-德沃斯和国会领导人发出一封由超过75家教育机构签署的信函,呼吁他们帮助解决美国教师缺乏多样性的问题。 Tweet this

信函称,"我们认为增加教师的多样性可以提高教学专业水平并改善所有学生的生活和成绩",呼吁有关各方共同解决这个问题,并由署名机构自愿提供服务,帮助国会和教育部确定拟议的法律法规会如何增加或减少教师的多样性。

AAE和AAE Foundation执行董事Colin Sharkey解释说:"我们的教师群体并不能反映他们所服务的学生,这不是当今优秀教师们的错。我们知道种族多样性的缺乏会对有色人种学生的学习成绩产生破坏性影响,这意味着无数有色人种不愿意选择教育,这对教师职业具有负面影响。"

美国最大且最有效的少数族裔教育机构之一United Negro College Fund (UNCF)第一个加入了这项工作。与Sharkey先生共同签署这封信函的UNCF K-12宣传副主席Sekou Biddle表示:"UNCF致力于提高非裔美国学生的成绩,确保他们具备进入大学并取得成功的条件;我们致力于与AAE合作,制定合理而有效的解决方案,使教师队伍多样化。"

75家代表教师、职前教师、学校辅导员、教育工作者、校长、督导、特许学校领导、教育改革者、导师和教师教育者的教育机构签署了这封信函。署名机构包括美国中学校长协会(National Association of Secondary School Principals)、美国小学校长协会(National Association of Elementary School Principals)、National Network of State Teachers of the Year、美国公立特许学校联盟(National Alliance for Public Charter Schools)、Diverse Charter Schools Coalition、Educators Rising、Branch Alliance for Educator Diversity、全美社会研究委员会(National Council for the Social Studies)、美国特殊教育教师协会(National Association of Special Education Teachers)、美国历史学家组织(Organization of American Historians)、American Association for Employment in Education、教师教育者协会(Association of Teacher Educators)、美国物理教师协会(American Association of Physics Teachers)、Kappa Delta Pi、Thomas B. Fordham Institute和Educators for Excellence。

Sharkey强调了署名机构的多样性,"这么多机构联合签署一项声明,反映出问题的严重性,以及署名机构倡导为学生提供最好的一切的无私承诺。"

AAE Foundation宣传主任、在主要为有色人种学生服务的学校任教的教育者McKenzie Allen表示:"布朗诉教育委员会案已过去65年,我们仍然未能为所有学生,特别是有色人种学生提供公平的教育。我们可以而且必须解决这个问题。"

Sharkey补充道:"我们相信,这些署名机构及其他致力于解决这个问题的机构将能齐心协力找到解决方案,改善下一代教育者的工作环境,解决对有色人种教师产生不同程度影响且对所有教师而言普遍存在的士气、培训和支持等问题。"

欲了解更多信息,包括信函全文、署名机构名单、信函中引用的条款和研究,请访问: aaeteachers.org/diversity 。

###

关于Association of American Educators

Association of American Educators (AAE)是最大的全国性、非工会、专业教育者机构,通过提供一种现代化的方法来赋能和支持教育者,在不涉及党派议程的情况下,增强专业性、协作和卓越性,推动教育行业发展。AAE致力于打造以学生为导向、受人尊重并实现个人价值的教育行业。AAE为所有50个州的会员提供服务,并欢迎来自所有教育实体的专业人士。会员费为每月16.50美元,其中包括200万美元的职业责任保险、就业权保险、专业资源和许多其他福利。详情请访问: aaeteachers.org 。

Association of American Educators Foundation

Related Links

http://aaeteachers.org/diversity



SOURCE Association of American Educators Foundation