75家教育機構簽署AAE Foundation關於教師多樣性的信函

教育基金會Association of American Educators Foundation已經向教育部長Betsy DeVos和國會領導人發出一封由超過75家教育機構簽署的信函。 Tweet this

信函稱,「我們認為增加教師的多樣性可以提高教學專業水平並改善所有學生的生活和成績」,呼籲有關各方共同解決這個問題,並由署名機構自願提供服務,幫助國會和教育部確定擬議的法律法規會如何增加或減少教師的多樣性。

AAE和AAE Foundation執行董事Colin Sharkey解釋說:「我們的教師群體並不能反映他們所服務的學生,這不是當今優秀教師們的錯。我們知道種族多樣性的缺乏會對有色人種學生的學習成績產生破壞性影響,這意味著無數有色人種不願意選擇教育,這對教師職業具有負面影響。」

美國最大且最有效的少數族裔教育機構United Negro College Fund (UNCF)第一個加入了這項工作。與Sharkey先生共同簽署這封信函的UNCF K-12宣傳副主席Sekou Biddle表示:「UNCF致力於提高非裔美國學生的成績,確保他們具備進入大學並取得成功的條件;我們致力於與AAE合作,制定合理而有效的解決方案,使教師隊伍多樣化。」

75家代表教師、職前教師、學校輔導員、教育工作者、校長、督導、特許學校領導、教育改革者、導師和教師教育者的教育機構簽署了這封信函。署名機構包括美國中學校長協會(National Association of Secondary School Principals)、美國小學校長協會(National Association of Elementary School Principals)、National Network of State Teachers of the Year、美國公立特許學校聯盟(National Alliance for Public Charter Schools)、Diverse Charter Schools Coalition、Educators Rising、Branch Alliance for Educator Diversity、全美社會研究委員會(National Council for the Social Studies)、美國特殊教育教師協會(National Association of Special Education Teachers)、美國歷史學家組織(Organization of American Historians)、American Association for Employment in Education、教師教育者協會(Association of Teacher Educators)、美國物理教師協會(American Association of Physics Teachers)、Kappa Delta Pi、Thomas B. Fordham Institute和Educators for Excellence。

Sharkey強調了署名機構的多樣性,「這麼多機構聯合簽署一項聲明,反映出問題的嚴重性,以及署名機構宣導為學生提供最好的一切的無私承諾。」

AAE Foundation宣傳主任、在主要為有色人種學生服務的學校任教的教育者McKenzie Allen表示:「布朗訴教育委員會案已過去65年,我們仍然未能為所有學生,特別是有色人種學生提供公平的教育。我們可以而且必須解決這個問題。」

Sharkey補充道:「我們相信,這些署名機構及其他致力於解決這個問題的機構將能齊心協力找到解決方案,改善下一代教育者的工作環境,解決對有色人種教師產生不同程度影響且對所有教師而言普遍存在的士氣、培訓和支持等問題。」

欲瞭解更多信息,包括信函全文、署名機構名單、信函中引用的條款和研究,請瀏覽: aaeteachers.org/diversity 。

Association of American Educators (AAE)是最大的全國性、非工會、專業教育者機構,透過提供一種現代化的方法來賦能和支持教育者,在不涉及黨派議程的情況下,增強專業性、協作和卓越性,推動教育行業發展。AAE致力於打造以學生為導向、受人尊重並實現個人價值的教育行業。AAE為所有50個州的會員提供服務,並歡迎來自所有教育實體的專業人士。會員費為每月16.50美元,其中包括200萬美元的職業責任保險、就業權保險、專業資源和許多其他福利。詳情請瀏覽: aaeteachers.org 。

Association of American Educators Foundation

Related Links

http://www.aaeteachers.org



SOURCE Association of American Educators Foundation