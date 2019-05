Setenta y cinco instituciones educativas firman la carta de la AAE Foundation sobre diversidad entre docentes

ALEXANDRIA, Virginia, 22 de mayo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Association of American Educators Foundation (Fundación de la Asociación de Educadores Estadounidenses), fundación educativa constituida en el régimen 501(c)(3) para apoyar la misión de la Association of American Educators (Asociación de Educadores Estadounidenses, AAE), asociación nacional de profesionales no agremiados, ha enviado una carta firmada por más de setenta y cinco instituciones educativas a la secretaria de educación Betsy DeVos y a congresistas a fin de solicitar su ayuda y atender la falta de diversidad entre docentes en las aulas del país.

La carta menciona datos federales y estudios realizados por universidades, y señala que 53% del alumnado en escuelas públicas está conformado por niños de color, mientras que solo 18% del profesorado se identifica como persona de color. Los estudios revelan que esta disparidad incide en el bajo desempeño y los resultados regulares del estudiantado en general, en especial en aquellas poblaciones con estudiantes en riesgo y estudiantes de color.

La carta afirma: "Creemos que incrementar la diversidad entre docentes enaltece la profesión y mejora las vidas y los resultados de todos los estudiantes", e invita a todas las partes implicadas a atender activamente el problema, al tiempo que ofrece, de manera voluntaria, los servicios de las instituciones firmantes para ayudar al Congreso y al Departamento de Educación a determinar de qué forma la normativa y la legislación propuestas podría aumentar o disminuir la diversidad del profesorado.

"Nuestra población docente no refleja al estudiantado en el aula; esto de ninguna manera es culpa de las buenas mujeres y los buenos hombres que actualmente ejercen la docencia", explicó Colin Sharkey, director ejecutivo de la AAE y la AAE Foundation. "Sabemos que esta falta de diversidad racial puede tener un efecto devastador en el desempeño académico de los estudiantes de color y significa que infinidad de personas de color no tienen incentivos para elegir dedicarse a la educación, y esto incide negativamente en la profesión".

El United Negro College Fund (UNCF), la organización dedicada a la educación de las minorías más grande y efectiva del país, fue la primera en sumarse a la iniciativa. Sekou Biddle, vicepresidente de apoyo K-12 del UNCF y cosignatario de la carta con el Sr. Sharkey, comentó: "El UNCF se dedica a mejorar los resultados del alumnado afroamericano a fin de que esté bien preparado para ingresar a la universidad y tener éxito en sus estudios superiores; nos comprometemos a trabajar con la AAE en el desarrollo de soluciones sólidas y efectivas para diversificar las plantillas docentes".

Setenta y cinco instituciones educativas que representan a docentes, maestros en preservicio, asesores escolares, personal administrativo, directores, superintendentes, directores de escuelas particulares, promotores de la reforma educativa, tutores y formadores de docentes han firmado la carta. En la lista de instituciones firmantes figuran las siguientes: National Association of Secondary School Principals, National Association of Elementary School Principals, National Network of State Teachers of the Year, National Alliance for Public Charter Schools, Diverse Charter Schools Coalition, Educators Rising, Branch Alliance for Educator Diversity, National Council for the Social Studies, National Association of Special Education Teachers, Organization of American Historians, American Association for Employment in Education, Association of Teacher Educators, American Association of Physics Teachers, Kappa Delta Pi, Thomas B. Fordham Institute y Educators for Excellence.

Sharkey destacó lo diverso de las instituciones signatarias: "El hecho de que una gama tan amplia de organizaciones se reúna para avalar una sencilla declaración pone en evidencia la seriedad del tema y su compromiso desinteresado de defender lo que más conviene a los estudiantes".

McKenzie Allen, directora de apoyo de la AAE Foundation y maestra que ha enseñado en escuelas con una población estudiantil mayoritariamente de color, reflexionó: "Sesenta y cinco años después del fallo en el caso Brown v. la Junta Educativa aún no conseguimos dar a todos los estudiantes una formación equitativa, especialmente al alumnado de color. Podemos y debemos atender este problema".

"Creemos que el esfuerzo colectivo de las instituciones firmantes y otras organizaciones comprometidas con el tema se traducirán en soluciones capaces de mejorar el camino que recorrerá la siguiente generación de educadores y de atender las problemáticas de ánimo, capacitación y apoyo que afectan de manera desproporcionada a los docentes de color, pero que no son ajenas a todo el profesorado", añadió Sharkey.

En el sitio aaeteachers.org/diversity encontrará más información, incluido el texto íntegro de la carta, la lista de instituciones firmantes, así como los artículos y estudios mencionados en la carta.

La Association of American Educators (AAE) es la organización más grande de profesionales de la educación no agremiados y se dedica a mejorar las condiciones de la profesión al ofrecer un enfoque moderno para el empoderamiento y la defensa de los educadores al fomentar la profesionalidad, la colaboración y la excelencia sin una agenda partidista. La AAE tiene el compromiso de forjar una profesión docente orientada al estudiantado que sea socialmente respetada y satisfactoria para el profesorado. La AAE atiende a miembros en los cincuenta estados y acoge a profesionales de todas las instituciones educativas. La membresía tiene una cuota mensual de $16.50, cifra que incluye un seguro de responsabilidad profesional por $2 millones, cobertura de derechos laborales, materiales profesionales y muchos otros beneficios. Más información en aaeteachers.org.

FUENTE Association of American Educators Foundation

Related Links

http://www.aaeteachers.org



SOURCE Association of American Educators Foundation