8849 HiKE : le premier téléphone durci du monde à disposer de deux lampes torches d'une portée de 200 m

SHENZHEN, Chine, 20 septembre 2025 /PRNewswire/ -- 8849 lance aujourd'hui sa nouvelle série HiKE, un téléphone durci à la conception innovante qui redéfinit la mobilité en extérieur et la productivité nomade. Associant une alimentation à haute capacité, un éclairage robuste, un son immersif et des performances de premier plan, ce téléphone est pensé pour répondre aux besoins des amateurs d'activités de plein air, des travailleurs à distance comme des passionnés de technologie, ainsi que pour maîtriser n'importe quel environnement.

Deux lampes torches puissantes : portée de 200 mètres, 1 200 lumens

Le 8849 HiKE propose un système de deux lampes torches solides affichant une luminosité formidable de 1 200 lumens et une portée maximale de 200 mètres, qui perce facilement l'obscurité dans les randonnées nocturnes en forêt, pour installer un campement après le coucher du soleil ou en cas de panne de courant à la maison.

Batterie de 23 800 mAh + charge rapide de 120 W

N'ayez plus peur que votre batterie se décharge pendant vos aventures. La superbatterie de 23 800 mAh permet une utilisation prolongée pendant des jours, et la charge de 120 W la fait revenir à un niveau de 100 % à une vitesse étonnante, pour un minimum d'interruption et un maximum de liberté.

Deux haut-parleurs : l'expérience du son immersif

Découvrez des sons comme jamais auparavant. Les deux haut-parleurs stéréo produisent un son riche, clair et puissant. Pour écouter de la musique, regarder des films ou partager des vidéos avec des amis, la qualité sonore immersive garantit une expérience auditive de premier ordre, où que vous soyez.

Vaste espace de stockage : 24 Go de mémoire RAM + 512 Go de mémoire ROM

Avec jusqu'à 24 Go de mémoire RAM + 512 Go de mémoire ROM et une possibilité d'extension à 2 To, le multitâche devient un jeu d'enfant et les utilisateurs disposent d'un espace plus que suffisant pour les applications, les cartes, les photos et les vidéos. Le téléphone HiKE allie vitesse et sécurité de stockage, ce qui permet aux utilisateurs de garder leurs outils numériques à portée de main.

Lampe de camping polyvalente de 1 200 lumens

Prévue pour le camping, la lampe de 1 200 lumens transforme votre campement en havre de lumière. Parfaite pour l'installation du camp, la cuisine, la lecture ou les activités de groupe après le coucher du soleil, elle rend superflue toute lanterne autonome.

Puissant processeur Helio G200

Doté du processeur MediaTek Helio G200, le téléphone offre des performances fluides et réactives pour toutes les tâches quotidiennes et les jeux mobiles, gourmands en ressources graphiques. La fiabilité de sa connectivité 4G maintient la communication même dans les endroits les plus reculés.

Batterie géante, éclairage puissant, son immersif et système de caméra haut de gamme : le 8849 HiKE est plus qu'un simple appareil, c'est un compagnon fiable pour toutes les aventures.

Les téléphones 8849 HiKE et Unihertz HiKE sont disponibles dès maintenant sur AliExpress.

À propos de 8849

8849 fournit des téléphones robustes de qualité aux utilisateurs du monde entier. Fidèle à sa mission de « veiller en permanence à la protection » de ses clients, la société propose des solutions de communication éprouvées dans les environnements les plus extrêmes.

Contact

Adresse électronique : [email protected]

Téléphone : +86 18676755187

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=UUWhgrWvObA