8849 HiKE: Das weltweit erste robuste Mobiltelefon mit 200M Dual-Taschenlampen

SHENZHEN, China, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Heute bringt 8849 eine neue Serie auf den Markt: HiKE, ein bahnbrechendes robustes Mobiltelefon, das die Mobilität im Freien und die Produktivität unterwegs neu definiert. Mit seiner Kombination aus hoher Akkuleistung, leistungsstarker Beleuchtung, beeindruckendem Klang und erstklassiger Performance ist es speziell auf die Bedürfnisse von Outdoor-Enthusiasten, Remote-Arbeitern und Technikbegeisterten zugeschnitten und für den Einsatz in jeder Umgebung konzipiert.

Starke Dual-Taschenlampen: 200-Meter-Reichweite und 1200 Lumen

Das 8849 HiKE verfügt über ein leistungsstarkes Dual-Taschenlampensystem mit einer beeindruckenden Helligkeit von 1200 Lumen und einer maximalen Reichweite von 200 Metern, das mühelos die Dunkelheit durchdringt – egal, ob Sie nachts durch einen Wald wandern, nach Sonnenuntergang Ihr Lager aufschlagen oder zu Hause einen Stromausfall bewältigen müssen.

23800-mAh-Akku + 120-W-Schnellladefunktion

Keine Angst mehr vor einem leeren Akku auf Reisen. Der leistungsstarke Akku mit 23.800 mAh ermöglicht eine längere Nutzungsdauer von mehreren Tagen, und dank der 120-W-Ladefunktion ist er in erstaunlich kurzer Zeit wieder zu 100 % aufgeladen, wodurch Ausfallzeiten minimiert und Abenteuer maximiert werden.

Zwei Lautsprecher: Immersives Audio-Erlebnis

Erleben Sie Klänge wie nie zuvor. Die beiden Stereolautsprecher liefern einen satten, klaren und kraftvollen Klang. Ob beim Musikhören, beim Ansehen von Filmen oder beim Teilen von Videos mit Freunden – die beeindruckende Klangqualität sorgt überall für ein erstklassiges Hörerlebnis.

Viel Speicherplatz: 24 GB RAM + 512 GB ROM

Mit bis zu 24 GB RAM + 512 GB ROM, erweiterbar auf 2 TB, wird Multitasking zum Kinderspiel, und Benutzer verfügen über ausreichend Speicherplatz für Apps, Karten, Fotos und Videos. Das HiKE verbindet Geschwindigkeit mit Speichersicherheit und sorgt dafür, dass Benutzer ihr digitales Leben immer griffbereit haben.

Vielseitige Campinglampe mit 1200 Lumen

Dank der speziellen Campingleuchte mit 1200 Lumen wird Ihr Campingplatz zu einem gut beleuchteten Refugium. Perfekt für das Aufschlagen des Lagers, Kochen, Lesen oder Gruppenaktivitäten nach Sonnenuntergang, da keine separate Laterne mehr erforderlich ist.

Leistungsstarker Helio G200-Prozessor

Mit dem MediaTek Helio G200-Prozessor ausgestattet, bietet es eine flüssige und reaktionsschnelle Leistung für alle Aufgaben, von alltäglichen Anwendungen bis hin zu grafikintensiven mobilen Spielen. Dank der zuverlässigen 4G-Konnektivität bleiben Sie auch an abgelegenen Orten stets in Verbindung.

Mit seinem leistungsstarken Akku, der leistungsstarken Beleuchtung, dem beeindruckenden Sound und dem erstklassigen Kamerasystem ist das 8849 HiKE mehr als nur ein Gerät – es ist ein zuverlässiger Begleiter für jedes Abenteuer.

8849 HiKE und Unihertz HiKE sind jetzt auf AliExpress erhältlich.

Informationen zu 8849

8849 hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige, robuste Telefone für Benutzer auf der ganzen Welt bereitzustellen. Das Unternehmen hat sich dem Ziel verschrieben, „Sie jederzeit zu schützen", und bietet zuverlässige Kommunikationslösungen für die extremsten Umgebungen.

Kontakt

E-Mail: [email protected]

Telefon: +86 18676755187

Video - https://www.youtube.com/watch?v=UUWhgrWvObA