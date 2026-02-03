93 países de todo el mundo en riesgo de perder casi 23 millones más de personas para 2030

ISGlobal, con el apoyo de la Fundación Rockefeller, analizó el impacto de los severos recortes a la ayuda global en 93 países donde podrían ocurrir muertes evitables, incluyendo: 38 en África subsahariana, 12 en la región MENA, 10 en Europa, 21 en Asia y 12 en Latinoamérica.

Un nuevo estudio publicado en The Lancet revela que recortar drásticamente la ayuda global, en particular por parte de Estados Unidos y países europeos, revertirá décadas de progreso en la lucha contra las enfermedades.

BARCELONA, N.Y., 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- The Lancet Global Health publicó hoy un nuevo estudio revisado por pares realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), que advierte que una caída precipitada en la ayuda global podría llevar a 22,6 millones de muertes adicionales para 2030 en 93 países de ingresos bajos y medios, incluidos 5,4 millones de niños menores de cinco años. Con el apoyo de la Fundación Rockefeller, el análisis demuestra que África subsahariana, que representa 38 de los 93 países analizados, está particularmente en riesgo, y con 21 de los países en Asia, 12 en Latinoamérica, 12 en Oriente Medio y el Norte de África, y 10 en Europa, incluida Ucrania, los severos recortes a la ayuda oficial al desarrollo (AOD) podrían sentirse a nivel mundial. La investigación de ISGlobal también revela que en el transcurso de 2002-2021, la AOD ayudó a reducir la mortalidad infantil en un 39%; prevenir las muertes por VIH/SIDA en un 70%, con una reducción del 56% en las muertes por malaria y deficiencias nutricionales; y aumentar los resultados de salud global adicionales en estos 93 países, que albergan al 75% de la población mundial.

"Estos hallazgos son una advertencia del profundo coste moral del enfoque de suma cero que muchos líderes políticos están adoptando, y constituyen un llamado urgente a la acción para que todos evitemos este sufrimiento humano", indicó el doctor Rajiv J. Shah, presidente de la Fundación Rockefeller, en una Declaración sobre el Coste Humano de los Recortes a la Ayuda Exterior. "La pregunta que enfrenta la humanidad hoy es si aceptaremos una retirada global de los compromisos de alimentar a los hambrientos, curar a los enfermos y ayudar a los más vulnerables para definir el futuro, o si nos uniremos para construir nuevos modelos de cooperación dignos de las decenas de millones de personas que podrían perder la vida si no lo hacemos".

En 2024, la ayuda internacional disminuyó por primera vez en seis años, y Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania redujeron significativamente sus contribuciones a la AOD por primera vez en casi 30 años. Estos profundos recortes, junto con los previstos para 2025 y 2026, despertaron la necesidad de comprender sus posibles implicaciones a nivel humano para las comunidades de todo el mundo.

"Nuestros análisis demuestran que la ayuda al desarrollo se encuentra entre las intervenciones de salud global más eficaces disponibles. En las últimas dos décadas, ha salvado un número extraordinario de vidas y fortalecido estados de bienestar y sistemas de salud frágiles. Retirar este apoyo ahora no solo revertiría los avances logrados con tanto esfuerzo, sino que se traduciría directamente en millones de muertes evitables de adultos y niños en los próximos años. Las decisiones presupuestarias que se tomen hoy en los países donantes tendrán consecuencias irreversibles para millones de personas en los próximos años", afirmó Davide Rasella, coordinador del estudio y profesor de investigación ICREA en ISGlobal y en el Instituto Brasileño de Salud Colectiva.

Millones de vidas más en riesgo:

Mientras los mayores donantes del mundo y otros países del mundo siguen recortando miles de millones de dólares en asistencia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyecta que la AOD podría disminuir entre un 10 y un 18% entre 2024 y 2025. Para evaluar el impacto real de la AOD en estos países y proyectar lo que puede suceder si los recortes actuales de la ayuda continúan o empeoran, ISGlobal, con el apoyo de la Fundación Rockefeller en asociación con su filial caritativa, RF Catalytic Capital, examinó 20 años de datos de desarrollo entre 2002 y 2021 en 93 países que albergan a 6.300 millones de personas.

"Este estudio expone la grave realidad que muchos temían tras un año de drásticos recortes a la ayuda internacional. Se prevé que la grave desfinanciación cause 22,6 millones de muertes para 2030, lo que equivale a la pérdida de toda la población de Zambia", comentó William Asiko, vicepresidente sénior y director de África de la Fundación Rockefeller. "Se prevé que África sea la más afectada por los recortes de la ayuda, y estos datos demuestran claramente el devastador impacto humano que esto tendrá. Las organizaciones filantrópicas, la sociedad civil y otros grupos no podrán cubrir el déficit provocado por la disminución de la ayuda oficial al desarrollo, por lo que es necesario buscar nuevos modelos que puedan generar el mayor impacto con una financiación reducida. La Fundación Rockefeller está trabajando para desarrollar estas soluciones que puedan reparar nuestra infraestructura de ayuda deficiente".

Revisado por pares y publicado por The Lancet Global Health, El impacto de dos décadas de asistencia humanitaria y para el desarrollo y las consecuencias proyectadas de mortalidad de la actual desfinanciación hasta 2030: evaluación retrospectiva y análisis de pronósticos, modela dos escenarios a lo largo del período 2025-2030:

Escenario de desfinanciación leve. Con una reducción anual del 10,6% (correspondiente a la reducción promedio de los dos últimos años, 2024-2025), estos recortes podrían resultar en 9,4 millones de muertes evitables, incluyendo 2,5 millones de niños menores de cinco años. Escenario de desfinanciación severa. Con base en recortes de 32.000 millones de dólares (15,1%) en la AOD entre 2024 y 2025, y con la continuación y agravamiento de estos recortes hasta el final de esta década, esto podría causar la muerte de 5,4 millones de niños menores de cinco años, como parte de más de 22,6 millones de muertes adicionales de todas las edades. Esto equivale aproximadamente a (1) las poblaciones de Barcelona, París y Londres juntas ; (2) a más que las poblaciones individuales de El Cairo, Daca, Ciudad de México, Bombay y São Paulo; (3) o a la desaparición de todo el estado de Florida, Estados Unidos, para 2030.

Los investigadores de ISGlobal aplicaron un marco metodológico consistente que integra datos de panel longitudinales con modelos de microsimulación validados a nivel de país para cuantificar las consecuencias para la salud de las reducciones de financiación en todos los países contribuyentes a la OCDE. Como resultado, el nuevo estudio también demuestra que el aumento de los niveles de AOD global en los 93 países analizados entre 2002 y 2021 contribuyó a:

Reducir la mortalidad por todas las causas en un 23%.

Reducir la mortalidad infantil en un 39%.

Reducir las tasas de mortalidad por VIH/SIDA en un 70%, las deficiencias nutricionales en un 56%, la malaria en un 56%, las enfermedades diarreicas en un 55% y las enfermedades tropicales desatendidas en un 54%.

Fortalecer los sistemas de salud y apoyar las iniciativas de control y erradicación de enfermedades.

Mejorar la preparación ante brotes y epidemias.

También advierte que al menos tres de cada cuatro personas del planeta viven en países donde dos décadas de avances en materia de desarrollo podrían revertirse, donde se pierde el progreso contra las enfermedades y donde podrían producirse pérdidas de vidas evitables. Los países analizados en este estudio incluyen:

38 países en el África sub-sahariana:

Angola, Benín, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Eswatini, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Eswatini, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabue.

12 países de Oriente Medio y el Norte de África:

Argelia, Djibouti, Egipto, Irán, Irak, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Sudán, Túnez y Turquía.





10 países en Europa:

Albania, Armenia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Serbia y Ucrania.





21 países en Asia:

Afganistán, Azerbaiyán, Bangladesh, Camboya, China, India, Indonesia, Kazajstán, Kirguistán, Laos, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Uzbekistán y Vietnam.

12 países en Latinoamérica:

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú.

Como resultado de los severos recortes, tanto realizados como proyectados, a la AOD, la Fundación Rockefeller está llevando a cabo su labor, impulsada por su misión, en todo el mundo, con especial atención al África subsahariana, para identificar soluciones nacionales que permitan maximizar cada dólar de la ayuda restante y estimular nuevas inversiones. Esta labor, junto con la investigación de ISGlobal, cuenta con el apoyo de la Iniciativa Construir un Futuro Compartido de la Fundación, a través de la cual la organización filantrópica, con 113 años de historia, busca inspirar e informar la cooperación global y el trabajo de desarrollo internacional que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI.

Investigadores de ISGlobal –centro con sede en Barcelona impulsado por la Fundación "la Caixa" junto con el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía (UFBA) en Brasil, el Centro de Investigación en Salud de Manhiça (CISM) en Mozambique, y el Instituto Nacional de Salud (INS)– presentaron este informe a The Lancet Global Health el 18 de noviembre de 2025.

Este estudio se basa en un estudio liderado por ISGlobal, publicado el año pasado, que concluyó que el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por sí solo podría provocar más de 14 millones de muertes evitables adicionales para 2030. Ambos análisis aplicaron el mismo marco metodológico, integrando datos de panel longitudinales con modelos de microsimulación validados a nivel de país, para cuantificar las consecuencias para la salud de las reducciones de financiación. Si bien el estudio de USAID se centró en un solo donante, el nuevo análisis abarca a todos los contribuyentes de la OCDE, lo que proporciona una evaluación exhaustiva del impacto de la desfinanciación de la ayuda global en la mortalidad.

Para obtener más información y descargar una copia del último estudio de ISGlobal, visite:

Acerca del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)

El Instituto de Salud Global de Barcelona, ISGlobal, es fruto de una innovadora alianza entre la Fundación "la Caixa", instituciones académicas y organismos gubernamentales para contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional para abordar los retos de la salud global. ISGlobal es un centro consolidado de excelencia en investigación, fruto de la labor iniciada en el ámbito sanitario por el Hospital Clínic y el Parc de Salut MAR, y en el ámbito académico por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Su modelo de trabajo se basa en la generación de conocimiento científico a través de Programas y Grupos de Investigación, y su traducción a través de las áreas de Educación y Formación, Análisis y Desarrollo Global. Su objetivo final es contribuir a reducir las brechas en las disparidades en salud entre y dentro de las diferentes regiones del mundo. Para más información, visite www.isglobal.org.

Acerca de la Fundación Rockefeller

Con una inversión de 30.000 millones de dólares durante los últimos 113 años para promover el bienestar de la humanidad, la Fundación Rockefeller es una organización filantrópica pionera basada en alianzas improbables y soluciones innovadoras que ofrecen resultados tangibles para las personas en Estados Unidos y en todo el mundo. Aprovechamos los avances científicos, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para realizar grandes inversiones en energía, alimentación, salud y finanzas, incluyendo nuestra filial benéfica, RF Catalytic Capital (RFCC). Para más información, suscríbase a nuestro boletín informativo en www.rockefellerfoundation.org/subscribe y síganos en @RockefellerFdn, Instagram @rockefellerfdn, YouTube @RockefellerFdn y LinkedIn @@the-rockefeller-foundation.