95 % der Unternehmen räumen Penetrationstests Priorität ein, doch werden nur 32 % der Angriffsflächen getestet, wie eine neue Studie von Synack und Omdia zeigt

Diese massive Sicherheitslücke führt dazu, dass 68 % der Unternehmensumgebung ungetestet bleiben, was erhebliche blinde Flecken schafft, während KI-gestützte Angreifer immer häufiger auftreten. Die von Synack in Auftrag gegebene Primärstudie befragte 200 Sicherheitsverantwortliche in den USA, um zu verstehen, wie Unternehmen agentenbasierte KI einsetzen, um die Skalierbarkeitsgrenzen traditioneller, manueller Penetrationstests zu überwinden. Diese Diskrepanz verdeutlicht eine strukturelle Einschränkung traditioneller Penetrationstest-Modelle, die nicht mit der Geschwindigkeit und Komplexität moderner Cloud- und KI-gesteuerter Umgebungen Schritt halten können.

Der Bericht signalisiert einen grundlegenden Wandel von traditionellen Penetrationstests hin zu agentenbasierter, KI-gesteuerter Offensivsicherheit, bei der der Mensch weiterhin im Regelkreis eingebunden bleibt.

„Diese Studie belegt, dass die Branche bereit ist, über das Modell der zweimal jährlich durchgeführten Penetrationstests hinauszugehen", sagte Jay Kaplan, CEO und Mitbegründer von Synack. „Wir haben Synack mit der Idee gegründet, dass Sicherheit maschinelle Geschwindigkeit für die Breite und menschliches Urteilsvermögen für die Kreativität erfordert. Dieser Bericht bestätigt, dass der Markt diese Realität nachholt. Kontinuierliche, agentengesteuerte Tests unter menschlicher Aufsicht sind der Weg, wie moderne Unternehmen den heutigen raffinierten Bedrohungen einen Schritt voraus bleiben."

Dr. Mark Kuhr, CTO und Mitbegründer von Synack, fügte hinzu: „KI bietet Skalierbarkeit und Abdeckung, aber reale Risiken erfordern nach wie vor menschliche Kreativität. Durch die Kombination von agentischer KI mit unserem Elite-Synack-Red-Team ermöglichen wir kontinuierliche Tests, die widerspiegeln, wie Angreifer tatsächlich vorgehen."

„Die Daten zeigen eine deutliche Diskrepanz – Sicherheitsverantwortliche wissen, dass Penetrationstests entscheidend sind, doch der Großteil ihrer Umgebung bleibt ungeprüft", sagte Angela Heindl-Schober, CMO bei Synack. „Diese Lücke definiert neu, wie Unternehmen offensive Sicherheit angehen. Agentenbasierte KI ist kein Zukunftskonzept – sie entwickelt sich zum einzigen skalierbaren Weg, moderne, dynamische Umgebungen kontinuierlich zu testen."

Wichtige Ergebnisse aus der Studie von 2026

Die Ergebnisse unterstreichen die wachsende Dringlichkeit für Unternehmen, ihren Ansatz bei kontinuierlichen Sicherheitstests zu überdenken.

87 % der Unternehmen sind über die Evaluierungsphase hinaus und planen, testen oder nutzen aktiv agentenbasierte KI für Penetrationstests.

95 % der Unternehmen gehen davon aus, dass agentenbasierte KI traditionelle Penetrationstest-Dienstleistungen verdrängen wird, wenn auch in unterschiedlichem Maße: 49 % erwarten eine vollständige oder erhebliche Verdrängung.

64 % der Unternehmen bevorzugen ein agentengesteuertes Modell unter menschlicher Aufsicht, das maschinelle Skalierbarkeit mit einem menschlichen Sicherheitsnetz kombiniert.

87 % der Führungskräfte vertrauen agentenbasierter KI, doch 93 % geben an, dass umfassende Sicherheitsvorkehrungen und transparente Entscheidungsfindung für einen sicheren Betrieb entscheidend sind.

Der Bericht dient als Aufruf zum Handeln für Sicherheitsteams, die darauf abzielen, die Behebungszeiten zu verkürzen und den Geschäftswert gegenüber der Unternehmensleitung nachzuweisen. Durch die Bereitstellung einer umfassenden Offensiv-Sicherheitsplattform unterstützt Synack CISOs beim Übergang zu einer dynamischen, widerstandsfähigen Sicherheitsstrategie, die dem Umfang und der Geschwindigkeit der modernen Bedrohungslandschaft gerecht wird. Da Unternehmen mit KI-gesteuerten Bedrohungen konfrontiert sind, wird die Schließung der Lücke in der Penetrationstest-Abdeckung zu einer entscheidenden Priorität für die moderne Cybersicherheit.

Hier erhalten Sie den Bericht

Der vollständige Bericht „The 2026 State of Agentic AI in Pentesting" steht unter [https://go.synack.com/ai-pentesting-report-omdia] zum Download bereit.

Informationen zu Synack

Synack ist führend im Bereich der von Menschen durchgeführten und KI-gestützten Penetrationstests und transformiert die offensive Sicherheit, um Unternehmen dabei zu helfen, Risiken proaktiv zu reduzieren, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und sich gegen sich ständig weiterentwickelnde Cyber-Bedrohungen zu schützen. Synack nutzt innovative KI-Technologien und eine talentierte, geprüfte Community von Sicherheitsforschern, um kontinuierliche Penetrationstests und autonomes Schwachstellenmanagement anzubieten. Synack wurde von ehemaligen NSA-Mitarbeitern gegründet und hat fast 10 Millionen Stunden an Expertentests durchgeführt, um kritische Ressourcen zu schützen, von globalen Finanzsystemen bis hin zu Netzwerken des US-Verteidigungsministeriums. Weitere Informationen finden Sie unter www.synack.com.

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Omdia, Teil von TechTarget, Inc., firmierend als Informa TechTarget (Nasdaq: TTGT), ist eine Forschungs- und Beratungsgruppe im Technologiebereich. Unser fundiertes Wissen über Technologiemärkte, das auf echten Gesprächen mit Branchenführern und Hunderttausenden von Datenpunkten basiert, macht unsere Marktinformationen zu einem strategischen Vorteil für unsere Kunden. Von Forschung und Entwicklung bis hin zum ROI identifizieren wir die größten Chancen und treiben die Branche voran.

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