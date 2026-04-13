Synack lanza una evaluación de preparación para Glasswing para cerrar brecha de cobertura de seguridad de IA

-Synack lanza una evaluación de preparación para Glasswing para cerrar la brecha de cobertura de seguridad de la IA

Esta nueva solución implementa a Sara (Synack Autonomous Red Agent) y al Synack Red Team para mapear la exposición real a la superficie de ataque antes de que los adversarios aprovechen la IA ofensiva de próxima generación

REDWOOD CITY, California, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Synack, líder en pruebas de penetración dirigidas por humanos y con tecnología de IA, anunció hoy la Evaluación de Preparación Glasswing, una oferta específica que ayuda a las organizaciones a identificar y cerrar brechas críticas en su superficie de ataque antes de que las amenazas impulsadas por IA las exploten.

El anuncio surge en respuesta a los recientes avances en IA ofensiva, incluyendo el Proyecto Glasswing de Anthropic y capacidades emergentes de IA ofensiva como Mythos. Estos modelos han demostrado la capacidad de descubrir y explotar vulnerabilidades de forma autónoma en los principales sistemas operativos y navegadores, reduciendo los tiempos de desarrollo de exploits de meses a días.

"El Proyecto Glasswing es precisamente el tipo de innovación defensiva que se requiere en este momento, y demuestra la gran capacidad que han alcanzado estos modelos", explicó Jay Kaplan, consejero delegado y cofundador de Synack. "Las organizaciones deben replicar esa energía en sus propios entornos. La solución reside en pruebas continuas, impulsadas por IA con participación humana. Las evaluaciones anuales vinculadas a un calendario de cumplimiento ya no reflejan cómo se producen realmente los ataques".

La evaluación de preparación para Glasswing de Synack aborda una brecha estructural en la forma en que la mayoría de las empresas abordan la seguridad. Según investigaciones recientes, las organizaciones solo prueban, en promedio, el 32% de su superficie de ataque. Este es un problema de cobertura, no de herramientas.

"Cuando la IA ofensiva puede mapear un entorno e iterar sobre exploits a velocidad de máquina, la infraestructura no probada, como los sistemas heredados, los endpoints olvidados y los firewalls obsoletos, se convierten en la superficie de ataque que los adversarios encuentran primero", afirmó el doctor Mark Kuhr, responsable tecnológico y cofundador de Synack. "Cada punto débil es ahora una entrada viable. Lo que parece de bajo riesgo de forma aislada a menudo no lo es una vez que se considera cómo se encadenan estos ataques. Lograr una cobertura completa de la superficie de ataque ya no es un objetivo ambicioso, sino el requisito básico".

"Todas las conversaciones que mantengo con los clientes ahora mismo giran en torno a la misma pregunta: ¿Qué hago hoy mismo al respecto?", comentó Paul Mote, vicepresidente de Arquitectura de Soluciones de Synack. "No es necesario esperar a que las capacidades de IA ofensivas como Mythos estén ampliamente disponibles para actuar. Ya estamos encontrando vulnerabilidades explotables a gran escala que los escáneres y las pruebas de penetración tradicionales pasan por alto. El momento de actuar es antes de que los adversarios tengan la misma capacidad".

La evaluación combina el descubrimiento de la superficie de ataque con Sara (Synack Autonomous Red Agent) para explorar entornos a gran escala e identificar rutas de ataque reales. El equipo rojo de Synack valida cada hallazgo, encadenando vulnerabilidades y eliminando falsos positivos, para que las organizaciones vean solo lo que es real y explotable.

Las organizaciones pueden solicitar una evaluación de preparación para Glasswing en go.synack.com/glasswing-readiness-assessment

Acerca de Synack

Synack ofrece validación de seguridad continua al combinar IA con agentes con la comunidad de investigadores de seguridad más rigurosamente seleccionada del mundo, lo que ayuda a las organizaciones a reducir proactivamente el riesgo, cumplir con las normativas y anticiparse a las amenazas cibernéticas en constante evolución. La IA con agentes Sara de Synack se encarga del reconocimiento, el mapeo de la superficie de ataque y la validación inicial de exploits a gran escala, mientras que el Equipo Rojo de Synack aplica el juicio y la creatividad humanos que la automatización no puede replicar. Fundada por exagentes de la NSA, Synack ha permitido casi 10 millones de horas de pruebas expertas para proteger activos críticos, desde sistemas financieros globales hasta redes del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Synack fue reconocida por el PTaaS Radar 2025 de GigaOm como Líder y Empresa de Rápido Auge, y recibió los Global InfoSec Awards como Líder del Mercado en Ciberseguridad Impulsada por IA y Pionera en PTaaS. Obtenga más información en www.synack.com.

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