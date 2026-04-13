Synack führt Glasswing-Readiness-Assessment ein, um Lücken in der KI-Sicherheit zu schließen

Das neue Angebot nutzt Sara (Synack Autonomous Red Agent) und das Synack Red Team, um die tatsächliche Angriffsfläche zu erfassen, bevor Angreifer offensive KI der nächsten Generation einsetzen

REDWOOD CITY, Kalifornien, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- Synack, der Marktführer im Bereich durch Menschen gesteuerte und agentenbasierte, KI-gestützte Penetrationstests, hat heute das Glasswing-Readiness Assessment vorgestellt – ein spezielles Angebot, das Unternehmen dabei unterstützt, kritische Schwachstellen in ihrer Angriffsfläche zu identifizieren und zu schließen, bevor KI-gesteuerte Bedrohungen diese ausnutzen können.

Diese Ankündigung erfolgt als Reaktion auf die jüngsten Fortschritte im Bereich der offensiven KI, darunter das Project Glasswing von Anthropic und neue offensive KI-Fähigkeiten wie Mythos. Diese Modelle haben gezeigt, dass sie in der Lage sind, Schwachstellen in den gängigen Betriebssystemen und Browsern selbstständig zu erkennen und auszunutzen, wodurch sich die Entwicklungszeit für Exploits von Monaten auf Tage verkürzt.

„Project Glasswing ist genau die Art von defensiver Innovation, die in der aktuellen Situation gefragt ist, und es zeigt, zu welchen Leistungen diese Modelle mittlerweile fähig sind", sagte Jay Kaplan, Geschäftsführer und Mitbegründer von Synack. „Unternehmen müssen diese Dynamik in ihrem eigenen Umfeld aufgreifen. Die Lösung liegt in kontinuierlichen, proaktiven, KI-gestützten Tests, bei denen der Mensch stets eingebunden ist. Jährliche Bewertungen, die an einen Compliance-Kalender gebunden sind, reflektieren nicht mehr, wie Angriffe tatsächlich ablaufen."

Das Glasswing-Readiness Assessment von Synack schließt eine strukturelle Lücke in der Art und Weise, wie die meisten Unternehmen Sicherheitsfragen angehen. Jüngsten Untersuchungen zufolge testen Unternehmen im Durchschnitt nur 32 % ihrer Angriffsfläche. Dies ist ein Problem der Abdeckung, nicht der Werkzeuge.

„Wenn offensive KI in der Lage ist, eine Umgebung zu kartieren und Schwachstellen mit maschineller Geschwindigkeit auszunutzen, werden ungetestete Infrastrukturen wie Altsysteme, vergessene Endpunkte und veraltete Firewalls zu den Angriffsflächen, die Angreifer als Erstes aufspüren", sagte Dr. Mark Kuhr, Technischer Leiter und Mitbegründer von Synack. „Jede Schwachstelle ist nun ein möglicher Angriffspunkt. Was für sich genommen risikoarm erscheint, ist es oft nicht mehr, wenn man berücksichtigt, wie diese Angriffe tatsächlich miteinander verknüpft sind. Eine Abdeckung Ihrer gesamten Angriffsfläche ist kein unerreichbares Ziel mehr. Sie ist die Grundvoraussetzung."

„Jedes Gespräch, das ich derzeit mit Kunden führe, läuft immer wieder auf dieselbe Frage hinaus: Was kann ich heute dagegen tun?", sagte Paul Mote, Vizepräsident für Lösungsarchitekten bei Synack. „Sie müssen nicht warten, bis offensive KI-Fähigkeiten wie Mythos allgemein verfügbar sind, bevor Sie handeln. Wir finden bereits jetzt in großem Umfang ausnutzbare Schwachstellen, die von Scannern und herkömmlichen Penetrationstests übersehen werden. Handeln Sie jetzt, bevor Angreifer über dieselben Fähigkeiten verfügen."

Das Assessment kombiniert die Erkennung der Angriffsfläche mit Sara (Synack Autonomous Red Agent), um Umgebungen in großem Maßstab zu untersuchen und reale Angriffspfade zu identifizieren. Das Synack Red Team überprüft anschließend jeden Befund – indem es Schwachstellen miteinander verknüpft und Fehlalarme ausschließt –, sodass Unternehmen nur die tatsächlichen und ausnutzbaren Schwachstellen sehen.

Unternehmen können unter go.synack.com/glasswing-readiness-assessment ein Glasswing-Readiness Assessment anfordern

Informationen zu Synack

Synack bietet eine kontinuierliche Sicherheitsüberprüfung, indem es agentenbasierte KI mit der weltweit strengsten geprüften Gemeinschaft von Sicherheitsforschern kombiniert. So unterstützt das Unternehmen Organisationen dabei, Risiken proaktiv zu minimieren, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und sich gegen sich ständig weiterentwickelnde Cyberbedrohungen zu wappnen. Die agentenbasierte KI Sara von Synack übernimmt die Aufklärung, die Erfassung der Angriffsfläche und die erste Validierung von Exploits in großem Maßstab, während das Synack Red Team menschliches Urteilsvermögen und Kreativität einbringt, die durch Automatisierung nicht ersetzt werden können. Synack wurde von ehemaligen NSA-Mitarbeitern gegründet und hat fast 10 Millionen Stunden an Expertentests ermöglicht, um kritische Infrastrukturen zu schützen – von globalen Finanzsystemen bis hin zu den Netzwerken des US-Verteidigungsministeriums. Synack wurde im 2025 PTaaS Radar von GigaOm sowohl als Leader als auch als Fast Mover ausgezeichnet und erhielt bei den Global InfoSec Awards die Auszeichnungen als Market Leader in AI-Powered Cybersecurity und als Trailblazer in PTaaS. Weitere Informationen finden Sie unter www.synack.com.

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