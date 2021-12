9º Fórum Internacional de Marketing da CHINT explora a descarbonização digital para um mundo verde

Após a mensagem da COP 26, a CHINT reuniu todas as partes para explorar o caminho da descarbonização digital na sessão central do fórum, "Cúpula da Descarbonização Digital". O Professor Xiangwan Du, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia, disse que "a capacidade de geração do novo sistema de energia da China está se passando de insignificante para significativo. Acredito que as práticas da CHINT desempenharam e desempenharão um papel fundamental não só na China, mas no mundo."

Até 2021, a CHINT tem uma capacidade fotovoltaica cumulativa instalada de 8 GW em todo o mundo, o que equivale à redução das emissões de CO2 em mais de oito milhões de toneladas por ano. Em seguida, a CHINT acelerará a atualização dos produtos e serviços no mundo todo, aumentando o número de centros de operação e manutenção para três, centros de serviços internacionais para 14, centros de logística para 17 e bases de fabricação para 13.

"Como está envolvida no desenvolvimento do novo sistema de energia da China, a CHINT está comprometida a fomentar a melhoria do padrão do setor e a promover o modelo global de energia verde", disse Lily Zhang, diretora e vice-presidente da Zhejiang CHINT Electrics e presidente da CHINT Global.

Durante o fórum, a CHINT lançou a iniciativa Compromisso de Proteção Ambiental com o objetivo de construir um futuro livre de carbono. Na ocasião, a CHINT também revelou seu novo logotipo e lançou a sede dupla Singapura-Xangai da CHINT, que abre uma plataforma internacional para seus parceiros globais.

Fundada em 1984, os negócios da CHINT em energia elétrica inteligente, energia verde, controle industrial e automação, residência inteligente e muitos outros representam um diferencial na cadeia industrial completa que incorpora a "eletricidade". A CHINT tem operações em mais de 140 países e regiões e teve um faturamento de aproximadamente USD 13,7 bilhões em 2020.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1706363/1.jpg

FONTE CHINT

SOURCE CHINT