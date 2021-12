9. Międzynarodowe Forum Marketingu CHINT poświęcone cyfrowej dekarbonizacji na rzecz ekologicznego świata

W ślad za przesłaniem COP 26, CHINT zjednoczyła wszystkie strony w celu zbadania ścieżki cyfrowej dekarbonizacji na głównej sesji forum „Szczytu Cyfrowej Dekarbonizacji". Prof. Xiangwan Du, pracownik naukowy Chińskiej Akademii Inżynierii, powiedział, że: „moc wytwórcza nowego systemu energetycznego Chin jest w trakcie rozwoju od nieznacznej do bardzo istotnej. Uważam, że praktyka CHINT odgrywała i będzie odgrywać kluczową rolę nie tylko w Chinach, ale i na całym świecie".

Do 2021 roku CHINT posiada skumulowaną zainstalowaną moc fotowoltaiczną na poziomie 8 GW na całym świecie, co jest równoważne z redukcją emisji CO2 o ponad osiem milionów ton rocznie. Następnie, firma przyspieszy globalne unowocześnianie zarówno produktów, jak i usług, zwiększając liczbę centrów obsługi i konserwacji do trzech, międzynarodowych centrów serwisowych do 14, centrów logistycznych do 17, zaś baz produkcyjnych do 13.

„Uczestnicząc w rozwoju nowego systemu energetycznego Chin, spółka CHINT jest zaangażowana w ułatwianie postępu standardów przemysłowych i promowanie międzynarodowego układu ekologicznej energii" - powiedziała Lily Zhang, dyrektor i wiceprezes Zhejiang CHINT Electrics, prezes CHINT Global.

Podczas forum, spółka uruchomiła inicjatywę Zobowiązanie do Ochrony Środowiska, której celem jest budowanie przyszłości wolnej od emisji dwutlenku węgla. Zaprezentowano również nowe logo firmy oraz uruchomiono podwójną siedzibę CHINT Singapur-Szanghaj, która otwiera międzynarodową platformę dla jej globalnych partnerów.

Założona w 1984 r. firma CHINT prowadzi działalność w zakresie inteligentnych systemów elektrycznych, zielonej energii, kontroli i automatyki przemysłowej, inteligentnego domu i wielu innych, tworząc pełny łańcuch branżowy, którego zaletą jest „elektryczność". Spółka prowadzi działalność w ponad 140 krajach i regionach, a jej przychody w 2020 roku wyniosły prawie 13,7 mld USD.

