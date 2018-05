A 123a Feira de Cantão fecha com forte crescimento e um aumento de 3,1% no volume de exportações

Veja o Press Release Multimídia interativo aqui: https://www.multivu.com/players/English/8326651-canton-fair-china-trade/

Máquinas e produtos eletrônicos ainda lideram em volume de negócios com faturamento de US$ 15,89 bilhões, representando 52,8% do total. Os bens industriais leves alcançaram um volume de transações de US$ 8 bilhões, o que representa 26,6% do faturamento bruto e um aumento de 7,6% em relação à última primavera. Os acordos de têxteis e de vestuário chegaram a US$ 1,42 bilhão. O setor de exposição de marcas também teve um bom desempenho, com US$ 10,07 bilhões em transações registradas, o que representou 33,5% do faturamento bruto.

"A Feira de Cantão sempre aderiu ao desenvolvimento de alta qualidade e atualizamos a experiência da feira com tecnologias inovadoras, além de torná-la ecológica e pró-meio-ambiente. Os expositores demonstraram progresso positivo no desenvolvimento de novos produtos, construção de marca e diversificação do desenvolvimento do mercado", disse Xu Bing, porta-voz da Feira de Cantão e vice-diretor do Centro de Comércio Exterior da China.

A exposição internacional mais influente na China, a 123a Feira de Cantão contou com a participação de 203.346 compradores de 214 países e regiões, um aumento de 5,3% em relação ao ano anterior e o mais alto em cinco anos. O número de compradores de países incluídos na Iniciativa do Cinturão e da Rota da Seda da China chegou a 90.576, que representou um aumento de 3,86% em relação ao ano anterior.

A 123a Feira de Cantão também recebeu 1.076 empresas compradoras globais, 109 das quais estão classificadas entre as 250 maiores do mundo, incluindo Walmart, Carrefour, Schwartz, Amazon e Aldi.

"A Feira de Cantão é uma plataforma líder para conectar fabricantes e compradores globais. Ao otimizar o layout e a estrutura da exposição, podemos fornecer serviços precisos de marketing e correspondência para promover importações e exportações", disse Xu.

A Feira de Importação e Exportação da China ("Feira de Cantão") é realizada semestralmente em Guangzhou, na primavera e no outono. Fundada em 1957, a feira é agora uma exposição abrangente com a mais longa história, o mais alto nível, maior escala e maior número de produtos, bem como a mais ampla origem de compradores e o maior volume de negócios na China.

