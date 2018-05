Dobiegające końca 123 targi kantońskie zaznaczają się silnym wzrostem przy zwyżce eksportu o 3,1%

Urządzenia i produkty elektroniczne ciągle przodują pod względem obrotów: 15,89 miliarda dolarów sprzedaży w tym segmencie odpowiada 52,8% całości przychodów. Lekkie dobra przemysłowe osiągnęły poziom 8 miliardów, co równa się 26,6% obrotu brutto i oznacza wzrost o 7,6% w porównaniu do wiosny zeszłego roku. Transakcje w segmencie tekstyliów i odzieży osiągnęły poziom 1,42 miliarda dolarów. Sektor marek wystawowych także osiągnął dobre wyniki, a w tym segmencie zanotowano transakcje o łącznej wartości 10,07 miliarda dolarów, co odpowiada 33,5% całości obrotów brutto.

– Targi kantońskie od zawsze opowiadały się za wysokim poziomem rozwoju. Wprowadziliśmy zmiany do przebiegu targów przez zastosowanie innowacyjnych technologii, a także postawienia na ekologiczne i pro-środowiskowe rozwiązania. Wystawcy wykazali się pozytywnymi tendencjami w rozwoju nowych produktów, opracowywania marek i dywersyfikacji rozwoju na rynku – skomentował Xu Bing, rzecznik targów kantońskich i zastępca dyrektora Chińskiego Centrum Handlu Zagranicznego.

Jako najbardziej wpływowa zagraniczna wystawa w Chinach, 123 targi kantońskie przyciągnęły 203 346 kupujących z 214 krajów i regionów, co stanowi wzrost o 5,3% w porównaniu do roku ubiegłego i jest rekordowym wynikiem w ciągu ostatnich pięciu lat. Liczba kupujących z krajów objętych chińską Inicjatywą Pasa i Drogi sięgnęła 90 576, co stanowi wzrost o 3,86% w porównaniu do roku ubiegłego.

Na 123 targach kantońskich pojawiło się także 1076 globalnych przedsiębiorstw nabywczych, spośród których 109 znajduje się w czołowej 250 na świecie, w tym Walmart, Carrefour, Schwartz, Amazon i Aldi.

– Targi kantońskie są wiodącą platformą łączącą globalnych producentów i kupców. Dzięki optymalizacji układu i struktury wystawy możemy zapewnić dokładny marketing i usługi dopasowywania w ramach promocji importu i eksportu – skomentował Xu.

O targach kantońskich

Od 1957 roku Chińskie Targi Importu i Eksportu, znane także jako targi kantońskie, odbywają się dwa razy do roku, wiosną i jesienią, w Guangzhou. Targi są najbardziej kompleksową wystawą z najdłuższymi tradycjami, najwyższym poziomem, największą skalą i największą liczbą produktów, a także z najszerszym zakresem krajów pochodzenia nabywców oraz najwyższym poziomem obrotu w Chinach.

