La 123e Foire de Canton se clôture en enregistrant une solide croissance, avec une augmentation de 3,1 pour cent du volume d'exportations

Découvrez ici le communiqué de presse multicanal interactif : https://www.multivu.com/players/fr/8326651-canton-fair-china-trade/

Les machines et les produits électroniques demeurent en tête en termes de volume commercial, avec un chiffre d'affaires de 15,89 milliards USD, soit 52,8 pour cent du total. Les biens industriels d'éclairage ont atteint un volume de transactions de 8 milliards USD, soit 26,6 pour cent du chiffre d'affaires brut et une augmentation de 7,6 pour cent par rapport au printemps dernier. Les transactions relatives au textile et à l'habillement se sont élevées à 1,42 milliard USD. Le secteur de l'exposition de marque a également enregistré de bonnes performances, avec 10,07 milliards USD de transactions conclues, soit 33,5 pour cent du chiffre d'affaires brut.

« La Foire de Canton observe depuis toujours un développement de haute qualité, et nous avons modernisé l'expérience de la foire grâce à des technologies innovantes, ainsi qu'en la rendant écologique et pro-environnement. Les exposants font preuve de progrès positifs dans le développement de nouveaux produits, dans la construction de l'image de marque, ainsi que dans la diversification du développement du marché », a déclaré Xu Bing, porte-parole de la Foire de Canton et directeur adjoint du Centre chinois pour le commerce extérieur.

En tant qu'exposition internationale la plus influente en Chine, la 123e Foire de Canton a attiré 203 346 acheteurs issus de 214 pays et régions, soit une augmentation de 5,3 pour cent en glissement annuel et le chiffre le plus élevé depuis cinq ans. 90 576 acheteurs étaient originaires de pays faisant partie de l'initiative chinoise de la Nouvelle route de la soie, soit une augmentation de 3,86 pour cent en glissement annuel.

La 123e Foire de Canton a également accueilli 1 076 sociétés mondiales de chaîne d'achat, dont 109 font partie du top 250 mondial, telles que Walmart, Carrefour, Schwartz, Amazon et Aldi.

« La Foire de Canton est une plateforme leader destinée à mettre en relation les fabricants et les acheteurs mondiaux. En optimisant la disposition et la structure de l'exposition, nous sommes en mesure de fournir des services précis de marketing et de mise en relation, afin de promouvoir les importations et les exportations », a déclaré Xu.

À propos de la Foire de Canton

La Foire chinoise de l'import-export (« Foire de Canton ») est organisée deux fois par an à Guangzhou, au printemps et à l'automne. Créée en 1957, la foire est désormais une exposition globale qui jouit de la plus longue histoire, du niveau le plus élevé, de la plus grande portée et du plus grand nombre de produits, ainsi que de la répartition la plus large en termes d'origines des acheteurs, et du chiffre d'affaires commercial le plus élevé en Chine.

SOURCE Canton Fair