A 133ª Feira Física de Cantão (133th Canton) Prepara Serviços Sem Preocupações e Convida Você a Se Reunir em Abril

GUANGZHOU, China, 17 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A 133ª Feira de Importação e Exportação da China ("Feira de Cantão" ou "a Feira"), programada para ser aberta em Abril de 2023, integrará totalmente exibições online e físicas à medida que a política de entrada da China for ajustada e aberta. O pedido de convite da Feira de Cantão e o pré-registro para o Crachá de Comprador começaram recentemente, para ajudar os compradores globais a concluírem os procedimentos de participação de maneira oportuna e tranquila para ingressarem na exposição off-line.

A plataforma BEST é uma ferramenta online multifuncional, gratuita, desenvolvida pela Feira de Cantão especialmente para compradores globais. Os compradores globais podem fazer login no BEST para inscrever-se para o convite, pré-registrar para o Crachá de Comprador, convidar amigos para a Feira de Cantão, pesquisar por produtos e expositores, gerenciar informações pessoais ou da empresa, e usufruir dos serviços de viagens corporativas. A Feira de Cantão otimizou os procedimentos operacionais da plataforma BEST para melhorar a eficiência geral, a experiência dos empresários globais e melhor apoiá-los para participarem da exposição física.

Os novos compradores que vão pela primeira vez à Feira podem registar gratuitamente uma nova conta no BEST e solicitar um convite após o pré-registo de um Crachá de Comprador. O processo é simples, claro, conveniente e rápido. Após a aprovação do pré-registro, os compradores podem retirar seus crachás nos escritórios de registro do Complexo da Feira de Cantão, em Guangzhou, ou no escritório da Feira em Hong Kong, com o "Recibo de Devolução" e documentos de identidade válidos, para uma visita à feira sem preocupações.

Com a 133ª Feira de Cantão a ser realizada em breve, sua exposição off-line será lançada em 3 fases. O novo projeto de expansão do Complexo da Feira de Cantão também será colocado em uso para a próxima edição, aumentando sua área total de exposição de 1.18 milhões de metros quadrados para 1.5 milhões de metros quadrados. A Feira de Cantão de primavera de 2023 também otimizará suas categorias de exposição com base em novas tendências no comércio internacional e nas demandas dos comerciantes globais. Com uma atualização abrangente da escala e dos serviços da exposição, a 133ª Feira de Cantão apresentará oportunidades de negócios ilimitadas.

A Feira de Cantão espera receber empresários de todo o mundo em Guangzhou, China. Visite BEST para se manter informado e prepare-se para os assuntos da exposição com antecedência ( https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16).

Para outras consultas, por favor entre em contato com: Sra. Wu, [email protected]

FONTE Canton Fair

