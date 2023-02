La 133.° Feria física de Cantón prepara servicios sin preocupaciones e invita cordialmente a reunirse en abril

GUANGZHOU, China, 17 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- La 133.° Feria de Importación y Exportación de China ("Feria de Cantón" o "la Feria"), programada para su apertura en abril de 2023, integrará completamente las exposiciones físicas y virtuales a medida que se ajuste y abra la política de ingreso de China. La solicitud de invitación a la Feria de Cantón y la preinscripción de Buyer Badge han comenzado recientemente para ayudar a los compradores globales a completar los procedimientos de asistencia de manera oportuna y fluida para asistir a la exposición presencial.

La plataforma BEST es una herramienta multifuncional en línea, gratuita, creada por la Feria de Cantón especialmente para compradores de todo el mundo. Los compradores de todo el mundo pueden iniciar sesión en BEST para solicitar una invitación, preinscribirse en Buyer Badge, invitar a amigos a la Feria de Cantón, buscar productos y expositores, gestionar información personal o corporativa, y disfrutar de servicios de viajes de negocios. La Feria de Cantón ha optimizado los procedimientos operativos de la plataforma BEST para mejorar la eficiencia y experiencia general de los empresarios globales y apoyarlos mejor para que participen en la exposición física.

Los nuevos compradores que asisten a la feria por primera vez pueden registrar una nueva cuenta en BEST de forma gratuita y solicitar una invitación después de preinscribirse para una Buyer Badge. El proceso es sencillo, claro, cómodo y rápido. Después de que se haya aprobado la preinscripción, los compradores pueden recoger sus credenciales en las oficinas de registro del complejo de la Feria de Cantón en Guangzhou o en la oficina de la Feria en Hong Kong con el "Return Receipt" y documentos de identidad válidos para un recorrido por la feria comercial sin preocupaciones.

Con la 133° Feria de Cantón que se llevará a cabo pronto, su exposición presencial se lanzará en 3 fases. El nuevo proyecto de expansión del Complejo de la Feria de Cantón también se utilizará para la próxima edición, lo que aumentará su área total de exhibición a 1,5 millones de metros cuadrados desde los anteriores 1,18 millones de metros cuadrados. La Feria de Cantón de la primavera de 2023 también optimizará sus categorías de exhibición en función de nuevas tendencias en el comercio internacional y las demandas de los operadores globales. Con una mejora integral de la escala y los servicios de la exhibición, la 133° Feria de Cantón presentará oportunidades comerciales ilimitadas.

La Feria de Cantón espera dar la bienvenida a empresarios de todo el mundo a Guangzhou, China. Visite BEST para mantenerse informado y prepárese para los temas de exhibición con anticipación (https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16).

