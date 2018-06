A Abraaj Holdings, a Abraaj Investment Management Limited e a Colony Capital, Inc. chegaram a acordo sobre uma transação

A Colony também concordou em supervisionar, em caráter interino, outros fundos do Grupo que não estão sendo adquiridos, para que o grupo e todas as partes interessadas tenham ampla solução global em vigor.

O acordo recebeu, inicialmente, aprovação regulatória e deverá ser concluído após a aprovação do Tribunal das Ilhas Cayman, bem como outros consentimentos habituais. A transação deverá ser concluída até 1º de julho.

A Colony é uma empresa líder em gerenciamento de investimentos globais. Tem participações significativas nos setores de saúde, indústria e hospitalidade, além de outros investimentos de capital e de dívida privada, com um negócio incorporado de gestão de investimentos institucionais e de varejo. Foi fundada por Thomas J. Barrack, Jr. em 1991.

A Abraaj foi fundada em 2002, por Arif Naqvi, e emergiu para se tornar uma investidora de capital privado líder nos mercados em crescimento com pegada regional, estendendo-se desde a América Latina até o Sudeste Asiático. O Grupo tem investimentos que incluem um portfólio de negócios maduros, abrangendo vários setores, dentre eles o de serviços financeiros, FMCG (bens de consumo de movimentação rápida), industrial, saúde, educação, manufatura e logística.

Tom Barrack, presidente executivo da Colony Capital, Inc. disse, "Estamos muito satisfeitos por ter elaborado esta abrangente solução global para a Abraaj e suas partes interessadas e, sinceramente, esperamos que isso permita o processo de reconstrução de todos os lados, além de por fim às especulações que surgiram em relação à Abraaj nos últimos meses".

Arif Naqvi, fundador do Grupo Abraaj, acrescentou, "A nomeação dos liquidantes provisórios conjuntos e o início do processo de reestruturação do negócio que temos em diversos mercados é um momento de introspecção, mas também de satisfação, sabendo que as equipes que foram criadas ao longo dos anos e os negócios nos quais tivemos orgulho em investir agora têm futuro claramente definido e um bom lar, que se tornarão os guardiões da próxima fase dessa jornada".

Selcuk Yorgancioglu e Omar Lodhi, codiretores executivos da Abraaj Investment Management Limited disse, "Temos o prazer de nos unir à plataforma e à equipe da Colony, o que nos permite continuar a construir nossos negócios nos mercados de rápido crescimento com os quais estamos comprometidos há mais de duas décadas".

Michael Jervis, parceiro da PricewaterhouseCoopers e liquidante provisório conjunto da Abraaj Holdings, disse, "Este é um marco importante para alcançar os objetivos gerais da liquidação provisória e da reestruturação, conforme estabelecido na ordem judicial. Consultaremos os credores nos próximos dias sobre essa transação planejada, antes de buscar a aprovação do tribunal".

Stuart Sybersma, parceiro da Deloitte e liquidante provisório conjunto da Abraaj Investment Management Limited ("AIML") disse, "Temos o prazer de ter concordado com a venda de certas unidades de negócios e ativos da AIML em tão pouco tempo, permitindo que, de acordo com o nosso mandato de reestruturação, essas unidades de negócios continuem a negociar, além de garantir a continuidade de serviços prestados aos investidores e os empregos dos funcionários dessas regiões. O próximo passo é buscar a sanção do Tribunal das Ilhas Cayman para a transação, que será agilizada".

Para perguntas de mídia à Abraaj, entre em contato com:

Mitali Atal

Diretor de comunicações

Abraaj

Tel.: +971508503587

E-mail: Mitali.Atal@abraaj.com

Jon Aarons/Andrew Cole

Sard Verbinnen & Co.

Tel.: + 44 20 3178 8914/+ 1 212 687 8080

E-mail: Abraaj-SVC@sardverb.com

Para perguntas de mídia à Colony Capital, Inc., entre em contato com:

Blicksilver P.R.

Kristin Celauro

Tel.: +1 732 433 5200

E-mail: kristin@blicksilverpr.com

Sobre a Colony Capital, Inc.

A Colony Capital, Inc. (NYSE: CLNY) é uma empresa líder global em gestão imobiliária e de investimentos. Tem participações acionárias significativas nos setores de saúde, industrial e hospitalidade, outros investimentos em ações e dívidas e negócios de gestão de investimentos institucionais e de varejo incorporados. Atualmente, tem ativos de US$ 43 bilhões sob gestão e administra o capital em nome de seus acionistas, bem como investidores institucionais e de varejo em fundos privados, fundos de investimentos imobiliários não negociáveis e negociados em bolsa e empresas de investimento registradas. A empresa tem os principais escritórios em Los Angeles e Nova York e, aproximadamente, 500 funcionários, em escritórios localizados em 18 cidades em dez países. Para obter informações adicionais sobre a empresa e sua administração e negócios, consulte www.clny.com.

A mudança do nome da empresa para Colony Capital, Inc., o código na bolsa de valores de Nova York (NYSE) de CLNS para CLNY e a mudança do website de www.clns.com para www.clny.com entrarão em vigor no dia 25 de junho de 2018.

FONTE The Abraaj Group

