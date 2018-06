Abraaj Holdings, Abraaj Investment Management Limited et Colony Capital, Inc. s'entendent sur une transaction

- La transaction comprend une solution de soutien intérimaire pour les fonds restants

DUBAI, Émirats arabes unis et LOS ANGELES, 22 juin 2018 /PRNewswire/ -- Abraaj Holdings, Abraaj Investment Management Limited (ensemble « le groupe ») et Colony Capital, Inc. (NYSE : CLNY) (« Colony » ou la « société »), par l'intermédiaire des coliquidateurs provisoires du groupe, PricewaterhouseCoopers et Deloitte, ont le plaisir d'annoncer être parvenus à un accord sur les principales conditions de vente et d'achat des activités de gestion de fonds pour l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord et la Turquie et des participations du groupe dans les fonds sous-jacents, ainsi que le transfert du personnel des huit bureaux dans le cadre de la transaction.

Colony a également accepté de superviser, de manière intérimaire, d'autres fonds du groupe qui ne sont pas concernés par cette acquisition afin d'offrir au groupe et à toutes les parties prenantes une solution globale et complète.

L'accord a reçu l'approbation de principe des autorités réglementaires et devrait être finalisé avec l'approbation de la Grande Cour des îles Caïmans ainsi qu'avec d'autres consentements usuels. La transaction devrait être finalisée le 1er juillet.

Colony est une société internationale de premier plan spécialisée dans la gestion de placements. Colony détient d'importantes participations dans les secteurs de la santé, de l'industrie et de l'hôtellerie, ainsi que d'autres placements en capital-investissement et par emprunt et des activités intégrées de gestion d'investissements de particuliers et d'institutions. Elle a été fondée par Thomas J. Barrack, Jr. en 1991.

Fondée en 2002 par Arif Naqvi, Abraaj est devenue une société de premier plan spécialisée dans l'investissement privé dans les marchés de croissance, avec une présence s'étendant de l'Amérique latine à l'Asie du Sud-Est. Les investissements du groupe comprennent un portefeuille d'entreprises matures couvrant divers secteurs, dont les services financiers, les produits de grande consommation, l'industrie, la santé, l'éducation, la fabrication et la logistique.

Tom Barrack, président exécutif de Colony Capital, Inc. a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir élaboré cette solution globale pour Abraaj et ses parties prenantes et nous espérons sincèrement que cela permettra d'accélérer le processus de reconstruction de tous les côtés et de mettre fin à la spéculation qui a eu lieu autour d'Abraaj au cours des derniers mois. »

Arif Naqvi, fondateur du groupe Abraaj, a ajouté : « La nomination des coliquidateurs provisoires et le début du processus de restructuration des activités que nous menons dans divers marchés sont un moment d'introspection, mais aussi de satisfaction, car les équipes que nous avons accompagnées au fil des ans et les entreprises dans lesquelles nous sommes fiers d'avoir investi ont maintenant un avenir clairement défini et un bon cadre qui deviendront les garants de la réussite de la prochaine étape de ce voyage. »

Selcuk Yorgancioglu et Omar Lodhi, codirecteurs généraux d'Abraaj Investment Management Limited, ont quant à eux déclaré : « Nous sommes ravis de rejoindre la plateforme et l'équipe de Colony ; cela va nous permettre de continuer à développer nos activités sur les marchés à croissance rapide auxquels nous nous consacrons depuis plus de deux décennies. »

Michael Jervis, associé chez PricewaterhouseCoopers et coliquidateur provisoire d'Abraaj Holdings, a précisé : « Il s'agit d'une étape importante vers la réalisation des objectifs généraux de la liquidation provisoire et de la restructuration prévues dans l'ordonnance du tribunal. Nous consulterons nos créanciers dans les prochains jours concernant la transaction prévue avant de demander l'approbation du tribunal. »

Stuart Sybersma, associé chez Deloitte et coliquidateur provisoire d'Abraaj Investment Management Limited (« AIML »), s'est également exprimé : « Nous sommes heureux d'avoir conclu la vente de certaines unités d'affaires et de certains actifs d'AIML dans un délai aussi court, en permettant à ces unités, conformément à notre mandat de restructuration, de continuer à négocier et à assurer la continuité du service aux investisseurs et de l'emploi du personnel employé dans ces régions. La prochaine étape est d'obtenir l'approbation de la Cour des îles Caïmans pour la transaction, ce qui se fera dans le cadre d'une procédure accélérée. »

