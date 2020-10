A Accor implementa o ALLSAFE com sucesso em seus hotéis e resorts em todo o mundo

"Na Accor, somos gratos pela confiança que nossos hóspedes depositaram em nós para proteger sua saúde, segurança e bem-estar, e essa é uma responsabilidade que priorizamos acima de tudo", disse Chris Cahill, vice-presidente executivo de Operações Hoteleiras. "Ao longo deste ano difícil, nossas equipes de hotéis enfrentaram o desafio de aprimorar seus já rígidos protocolos e seguir cada vez mais regulamentações de segurança pública, ao mesmo tempo em que continuam a acolher, salvaguardar e cuidar de outras pessoas; isso permanece no centro do que fazemos e de quem somos como hoteleiros."

Uma pesquisa proprietária realizada pela Accor em junho/julho de 2020 indica que uma temporada em hotel está entre as três principais atividades que os hóspedes Accor se sentem prontos para realizar nos próximos meses, além de ir à praia e visitar amigos e familiares em casa. Embora as intenções de gastos dos consumidores no setor de viagens permaneçam baixas em comparação com os níveis pré-pandemia, 75% dos consumidores afirmam que se sentiriam confortáveis em um hotel onde pudessem contar com altos padrões de limpeza e uma equipe profissional.

O selo ALLSAFE foi estabelecido pela Accor para dar aos hóspedes a garantia de um padrão certificado por terceiros de limpeza do hotel e requisitos de higiene. Esses padrões foram desenvolvidos e avaliados pelo Bureau Veritas, líder mundial em testes operacionais, inspeções e certificações. Os viajantes podem procurar o logotipo ALLSAFE na página do hotel Accor que estão reservando, sabendo que podem confiar em seus protocolos para atender ou superar os padrões ALLSAFE e visitar o hotel com confiança.

Para obter a certificação ALLSAFE, os hotéis devem cumprir uma lista detalhada de 16 compromissos globais desenvolvidos em conjunto com o Bureau Veritas, o que se traduz em mais de 100 padrões no total. Alguns desses protocolos aprimorados de saúde e prevenção incluem um programa de limpeza reforçado com desinfecção frequente de todas as áreas de alto contato, como elevadores e banheiros públicos; limpeza profunda dos quartos com produtos e materiais de limpeza hospitalar, incluindo estofamento, carpetes e limpeza da roupa de cama em altas temperaturas.

Medidas adicionais exigem que os hotéis ALLSAFE da Accor empreguem restrições de assentos e espaços apropriados em restaurantes, bares e áreas públicas; triagem de temperatura do convidado de acordo com os requisitos locais; tapetes desinfetantes nas entradas dos hotéis; soluções de pagamento sem contato e check-ins e check-outs gratuitos, sempre que possível.

A Accor também deu o passo ímpar de estabelecer um serviço de suporte médico gratuito disponível para todos os seus hóspedes. Por meio de uma parceria mundial com a AXA, líder global em seguros, os hóspedes da Accor que adoecerem ou que precisarem urgentemente de suporte médico terão acesso gratuito a teleconsultas médicas de primeira linha. Os hóspedes também terão acesso à extensa rede local AXA de dezenas de milhares de profissionais médicos, permitindo que os hotéis ajudem a orientar seus hóspedes para o suporte médico mais adequado com base em sua localização, especialização, suporte linguístico e outros critérios importantes, em todos os 110 destinos onde a Accor opera.

