Accor dévoile ses plus belles ouvertures pour 2026

CROISIERES TRANSATLANTIQUES, LODGES EN ALTITUDE OU DESTINATIONS URBAINES LES PLUS TENDANCES, ACCOR CONTINUE DE FACONNER L'AVENIR DE L'HOSPITALITE DANS LES PRINCIPAUX MARCHES INTERNATIONAUX

PARIS, 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- S'appuyant sur un plan de croissance stratégique, et avec l'ambition de déployer ses marques hôtelières de renommée mondiale là où elles sont présentes comme sur de nouveaux marchés, Accor dévoile aujourd'hui une sélection de nouveaux hôtels et resorts qui ouvriront tout au long de l'année 2026.

Aerial panorama of the Como old town by lake Como on a sunny summer day in Lombardy, Italy View PDF

Le Groupe prévoit ainsi d'intégrer, à son portefeuille de plus de 45 marques, environ 350 nouvelles adresses sur les 12 prochains mois. De l'effervescence des nuits de Miami à l'animation des rues de Shanghai, en passant par Melbourne, l'une des capitales mondiales du café, sans oublier Venise et ses canaux, 2026 s'annonce comme une année faste pour les marques internationales de Accor. En particulier, la marque légendaire Orient Express fera prendre le large aux voyageurs les plus avertis, en quête d'une croisière inoubliable, suite au lancement de l'Orient Express Corinthian, le plus grand yacht à voile au monde.

Sur terre, la rénovation d'un palais vénitien du XVe siècle, qui a duré huit ans, aboutira à l'inauguration de l'Orient Express Venezia au Palazzo Donà Giovannelli. Ces nouvelles ouvertures passionnantes s'étendent à l'ensemble du portefeuille Luxe & Lifestyle de Accor dans le monde entier. Des marques emblématiques telles que Raffles devraient ouvrir des destinations clés, aux côtés de nouveaux établissements Fairmont dans les grandes villes du monde. Sofitel apportera son luxe à la française à de nouveaux marchés, tandis que Emblems Collection ouvrira des propriétés uniques en Amérique du Nord et en Europe.MGallery poursuivra également son développement dans des lieux captivants en Asie et en Europe.

La croissance stratégique de Accor renforce encore son segment Premium. Mantis se développe en Afrique, tandis que Pullman fera ses débuts dans les Caraïbes. Swissôtel renforce sa présence dans les principales destinations européennes et Mövenpick apportera son hôtellerie d'inspiration suisse dans de nouvelles stations balnéaires de l'Adriatique. Cette croissance est complétée par des ouvertures dans les segments milieu de gamme et économique de marques telles que Handwritten Collection, Novotel, Mercure et ibis, entre autres.

Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse sur notre site Web : https://press.accor.com/the-journey-continues-accors-most-anticipated-2026-openings

Contacts presse

Line Crieloue

VP Image & Influence

[email protected]

Alexis Blottiere

Directeur des relations avec les médias

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2836374/Accor_Key_openings_2026.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2838009/CP_Accor_2026_Ouvertures_Hotels_FR.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2836407/Accor_logo.jpg