A Artmarket.com apresenta o relatório semestral Artprice de 2022: o mercado de arte volta a crescer em força no Ocidente

PARIS, 12 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O volume de negócios global das vendas de leilões de Belas-Artes aumentou 8,8 % no primeiro semestre de 2022, apesar de outra vaga de Covid-19 na China. A Artprice registou um número recorde de transações em leilões de todo o mundo e constata um crescente entusiasmo pelas obras de artistas da segunda metade do século XX e início do século XXI, cujos preços são altamente voláteis.

Quatro indicadores da saúde da atividade global de leilões de Belas-Artes no 1º semestre de 2022

Four indicators of the health of global Fine Art auction activity in H1 2022 Ferdinand Hodler, Der Brienzersee von Breitlauenen aus (1906); sold for CHF 2,875,000 (~$3 million) on 17 June 2022 by Galerie Kornfeld in Bern

Thierry Ehrmann, Presidente e Fundador da Artmarket.com: «Um estudo abrangente dos resultados dos leilões públicos revela a crescente concorrência entre Nova Iorque, Londres e Hong Kong. Esta competição está a inflacionar rapidamente os preços das obras de jovens artistas a níveis normalmente reservados para grandes mestres. Por ocasião das feiras Frieze London e Paris+ (esta última a cargo da Art Basel), a Artprice irá publicar uma reportagem exclusiva dedicada à Arte «Ultra Contemporânea»: um termo que designa uma dinâmica que se está a desenvolver em torno de artistas com menos de 40 anos, como Matthew Wong, Avery Singer e Refik Anadol.

A análise do Mercado de Arte apresentada neste Relatório do 1º Semestre de 2022 baseia-se nos resultados dos leilões públicos de Belas-Artes registados pela Artprice e diz respeito apenas a pinturas, esculturas, desenhos, fotografias, gravuras, vídeos, instalações, tapeçarias, bem como NFT, e exclui antiguidades, propriedade cultural anónima e mobiliário. Todos os preços indicados neste Relatório referem-se aos resultados do leilão público, incluindo as taxas dos compradores, e o sinal de $ refere-se ao dólar americano.

PRINCIPAIS NÚMEROS DO 1º SEMESTRE DE 2022

As receitas do leilão da Global Fine Arts atingiram os 7,49 mil milhões de dólares.

O 5º período do 1º semestre mais próspero do mercado de arte jamais registado.

Um aumento de 8,8 % face ao 1º semestre de 2021.

Um recorde de 326 000 lotes vendidos no 1º semestre de 2022 face a 313 400 no 1º semestre de 2021.

A Christie's conquistou o segundo melhor resultado de leilão de arte de todos os tempos, com 195 milhões de dólares.

A taxa de lotes não vendidos subiu para 31 % face a 27 % no 1º semestre de 2021.

Com uma faturação de 3,27 mil milhões de dólares, Nova Iorque foi claramente o principal mercado do mundo.

Em segundo e terceiro lugar, Londres faturou 1,43 mil milhões de dólares e Hong Kong 610 milhões de dólares.

610 milhões de dólares. ● Não muito atrás, o mercado de arte parisiense gerou 518 milhões de dólares e atraiu um número crescente de instituições internacionais.

A Christie's e a Sotheby's representam 38 % da faturação global de belas-artes.

A Coleção Macklowe tornou-se a coleção mais cara jamais vendida no mundo, gerando 922 milhões de dólares.

180 NFT vendidos em leilão geraram 8,5 milhões de dólares.

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO MERCADO DE ARTE

À medida que a crise sanitária diminui em todo o mundo, os leilões de Belas-Artes fixaram-se numa taxa de lotes não vendidos de 31 %, quase uma em cada três obras colocadas à venda. Este nível corresponde a uma média estável nos últimos vinte anos, oscilando entre 36 % em 2009 e 27 % em 2021. Na verdade, este indicador-chave do mercado reagiu de forma bastante diferente em comparação com a última grande crise que afetou o mercado de arte mundial, a crise financeira de 2009. Nessa altura, os colecionadores decidiram correr menos riscos financeiros, enquanto que a crise sanitária de 2021 incentivou os compradores a mudar para um novo canal totalmente desmaterializado.

Na primeira metade de 2022, o mercado encontrou um novo equilíbrio graças à coexistência de dois canais de vendas diferentes e complementares (um físico, outro digital), o que permitiu que as transações nos leilões continuassem a um ritmo saudável, alcançando um valor histórico de 326 000 lotes de Belas-Artes em seis meses. No 1º semestre de 2022, este volume aumentou ainda mais para uma intensidade sem precedentes, apesar do adiamento de muitos leilões na China (cujo volume de faturação caiu 53 %) devido a outra vaga de Covid-19.

Os EUA (aumento de 42 % face ao 1º semestre de 2021) e o Reino Unido (aumento de 26 %) impulsionaram o crescimento. Sozinhos, estes dois poderosos mercados anglo-saxões foram responsáveis por exatamente dois terços da faturação global dos leilões de Belas-Artes. A China, por sua vez, foi responsável por apenas 12 % da faturação global dos leilões de arte, resultado que se deve, em grande parte, a Hong Kong, que representou 70 % do valor de todo o mercado de arte chinês, (incluindo Hong Kong, Macau, e Taiwan).

A França continuou a crescer (+14 %), consolidando o seu 4º lugar à frente da Alemanha (-5 %) após um desempenho sensacional em 2021. Além da presença da Christie's e da Sotheby's, vários leiloeiros parisienses apresentaram um desempenho excecionalmente forte: Artcurial (+42 %) e Aguttes (+154 %), entre outros. Enquanto isso, a capital francesa está a atrair um número crescente de grandes intervenientes internacionais, como David Zwirner, enquanto que as galerias Gagosian e Continua abriram novos espaços em França. Paris tem o prazer de ver a chegada da Hauser & Wirth, bem como a abertura de uma sala de leilões Phillips . A Bonhams adquiriu a casa francesa Cornette de Saint-Cyr (que opera em Paris e Bruxelas). Por último, a empresa Art Basel será, doravante, a organizadora oficial da feira internacional de arte de outono organizada no Grand Palais em Paris, intitulada Paris+, que substituirá a FIAC.

O Japão e a Suíça também tiveram um excelente início de 2022, com aumentos de 74 % e 145 % nas suas respetivas faturações totais com leilões. Sem competir diretamente com Hong Kong (que ainda pesa sete vezes mais), Tóquio posiciona-se no continente asiático como um hub para grandes artistas contemporâneos, incluindo Andy Warhol, Yoshitomo Nara, Yayoi Kusama, mas também jovens talentos comoMr. Doodle e Ayako Rokkaku (nascido em 1982), cujas vendas em leilão já ultrapassaram 18,6 milhões de dólares este ano. Por sua vez, a Suíça continua a conquistar um lugar para si no mercado pós-impressionista e da arte moderna, com a venda de importantes obras de Ferdinand Hodler, Alberto Giacometti e Marc Chagall.

Ferdinand Hodler, Der Brienzersee von Breitlauenen aus (1906); vendido por 2 875,000 CHF (~3 milhões de dólares) a 17 de junho de 2022 pela Galerie Kornfeld em Berna

https://www.artprice.com/artist/13632/ferdinand-hodler/painting/27034374/der-brienzersee-von-breitlauenen- aus

TENDÊNCIAS: NFT E ARTE ULTRA CONTEMPORÂNEA

Impulsionados para o centro do palco em março de 2021 com um primeiro resultado de leilão público de 69,4 milhões de dólares, os NFT («non-fungible tokens») criaram uma espécie de revolução no mercado de arte, com um novo tipo de trabalho, novos colecionadores e uma nova moeda.

Dos 277 NFT leiloados no primeiro semestre de 2022, 65 % foram vendidos por um preço médio de 47 000 dólares. Esta situação é muito diferente do segundo semestre de 2021, em que foram colocados à venda 225 NFT, dos quais 86 % foram vendidos a um preço médio de 520,000 dólares.A Beeple's Human One (2021) arrecadou quase 29 milhões de dólares em novembro do ano passado na Christie's, enquanto que o melhor resultado dos NFT no primeiro semestre de 2022 foi de apenas 1,38 milhões de dólares para a Living Architecture: Casa Batlló (2022) por Refik Anadol.

Os 104 CryptoPunks que a Sotheby's anunciou em fevereiro de 2022 foram finalmente retirados na véspera da sua venda programada.A retirada desse lote, estimado entre 20 e 30 milhões de dólares, destaca o quanto os intervenientes do mercado dos NFT continuam a estar algo céticos em relação ao serviço prestados pelos intermediários tradicionais. Além de serem caros (os custos da transação ascendem a uma média de 20 % em comparação com cerca de 2 % a 3 % através das plataformas de NFT), são também regidos por uma programação muito menos flexível.As grandes leiloeiras, no entanto, continuam os seus esforços para participar neste mercado emergente, embora muito raramente vendam grandes coleções de NFT (BAYC, WoW, etc.).Por enquanto, estes projetos já não parecem precisar dos esforços de marketing ou da legitimidade das leiloeiras regulamentadas.

Ao mesmo tempo, a volatilidade das criptomoedas exacerbou a desconfiança dos colecionadores tradicionais em relação a este mercado inovador.Felizmente, esta calmaria proporcionará a um bom número de artistas, revendedores, colecionadores e instituições – começando pelos museus – a oportunidade de ganhar interesse por obras digitais e considerar a aquisição de NFT sem a pressão do recorde de vendas e da mediatização excessiva.

https://www.artprice.com/nft

O fenómeno dos NFT provém do mesmo entusiasmo que a Artprice está a constatar pelo trabalho de jovens artistas, alguns dos quais estão a desencadear resultados recordes de vários milhões de dólares antes mesmo do seu trabalho ser exibido num grande museu ou antes mesmo de terem uma exposição individual numa galeria. Os registos recentes dos leilões de obras de artistas com menos de 40 anos (cujas obras muito recentes já estão a ser negociadas no mercado secundário) serão analisados pelo próximo Relatório de Arte Ultra Contemporânea da Artprice, que será publicado em outubro de 2022. Isto permitirá destacar o crescente sucesso e influência de jovens pintoras.

Os 10 melhores recordes pessoais para artistas vivos com menos de 40 anos em leilão no primeiro semestre de 2022

©artprice.com

1. Avery Singer (1987): 5 253,000 $

2. Christina Quarles (1985): 4 527,000 $

3. Jennifer Packer (1984): 2 349,000 $

4. María Berrio (1982): 1 562,500 $

5. Robbie Barrat (1999): 841,317 $

6. Robert Nava (1985): 639,401 $

7. Issy Wood (1993): 588,042 $

8. Lauren Quin (1992): 588,042 $

9. Louis Fratino (1993): 365,400 $

10. Jordy Kerwick (1982): 277,200 $

CINCO RESULTADOS EXCECIONAIS NO 1º SEMESTRE DE 2022

A obra «Shot Sage Blue Marilyn», de Andy Warhol, obteve a segunda licitação mais alta de sempre num leilão de arte. Pela primeira vez desde «Salvator Mundi», de Leonardo da Vinci, em novembro de 2017 (há quatro anos e meio), o mercado ultra sofisticado está de volta com um resultado que mais uma vez questiona a noção de uma obra-prima absoluta e o seu valor. A venda para caridade responsável por este resultado foi garantida pela Christie's e terminou com um resultado de 195 milhões de dólares (incluindo taxas). A pintura foi adquirida pelo próprio Larry Gagosian, o poderoso galerista que já havia vendido a tela a Thomas Ammann no início dos anos 80.

https://www.artprice.com/artist/30269/andy-warhol/painting/26798865/shot-sage-blue-marilyn?p=1

A leiloeira francesa Artcurial teve a honra de apresentar uma excecional obra de natureza morta de Jean-Baptiste Chardin, «Le panier de fraises des bois», pintada em 1761 e exibida no mesmo ano no Grand Salon de Paris. Embora esta tenha sido a primeira aparição desta pintura num leilão, o especialista em arte Eric Turquin insiste na imensa importância histórica da obra, importância que é atestada pelos selos no verso da pintura, tendo sido incluída em muitas exposições de prestígio em todo o mundo. Uma pintura delicada e mágica, a obra-prima de Jean-Baptiste Chardin foi estimada entre 13 e 16 milhões de dólares e finalmente vendida por 26,8 milhões de dólares.

https://www.artprice.com/artist/45915/jean-baptiste-simeon-chardin/painting/26388579/le-panier-de-fraises-des-bois?p=1

A maior sensação do ano foi, sem dúvida, criada pela tela «The Sugar Shack» (1976) de Ernie Barnes (1938 - 2009). No ano passado, o pintor afro-americano bateu um novo recorde de leilão de 550 000 dólares. Mas a 12 de maio deste ano, a Christie's licitou a sua pintura «The Sugar Shack» (1976) em Nova Iorque com uma estimativa de 150 000 - 200 000 dólares. A obra acabou por ser vendida por 15 275,000 dólares, mais de 100 vezes a estimativa mais baixa. Nos dias e semanas que se seguiram, foram licitadas mais seis pinturas importantes de Ernie Barnes na Christie's e na Bonhams e todas foram vendidas por valores muito além das suas estimativas.

No ano passado, a artista japonesa Yayoi Kusama tornou-se a primeira artista feminina a entrar no Top 10 de Artistas do mundo, segundo os cálculos da Artprice (todos os períodos de criação combinados).Foi também a terceira melhor artista viva do ano, atrás de Gerhard Richter e Banksy.Este ano, Yayoi Kusama repetiu esse desempenho com 208 lotes vendidos em todo o mundo por mais de 115 milhões de dólares.Bateu ainda um novo recorde de leilão quando o seu «Untitled (Nets)» (1959) atingiu 10,5 milhões de dólares na Phillips a 18 de maio de 2022.

https://www.artprice.com/artmarketinsight/yayoi-kusama -at-last-a-female-artist-in-the-global-top-10

Matthew Wong teria 38 anos se não se tivesse suicidado em 2019. Desde a sua morte, as suas pinturas tiveram um sucesso estrondoso nas salas de leilão. A 19 de maio de 2022, a sua «Night Watcher» (2018) foi adquirida por 5,9 milhões de dólares na Christie's New York. No primeiro semestre de 2022, Matthew Wong ficou em 52º lugar no ranking global de artistas por faturação em leilões (todos os períodos de criação combinados), um sucesso que tem um certo sabor a Basquiat, mesmo que o lugar de Wong na história da arte ainda não tenha sido reconhecido.

Leia o Relatório do Mercado de Arte Global no 1º Semestre de 2022 da Artprice.com online em:

https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2022-by-artprice-com

As informações e os estudos econométricos produzidos pela Artmarket.com são apresentados exclusivamente com a finalidade de analisar e compreender as realidades estatísticas do mercado de arte e não devem, de forma alguma, ser considerados como um conselho ou sugestão ou aliciamento para investir no mercado de arte.

Imagens: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/08/image1-H1-Evolution-Fine-Art-Auction-Sales.jpg]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/08/image2-Ferdinand-Hodler.jpeg]

Copyright 1987-2022 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Não hesite em entrar em contacto com o nosso Departamento de Econometria em relação aos seus requisitos em matéria de estatísticas e estudos personalizados:[email protected]

Experimentar os nossos serviços (demonstração gratuita): https://www.artprice.com/demo

Subscrever os nossos serviços: https://www.artprice.com/subscription

Sobre a Artmarket:

A Artmarket.com está listada na Eurolist by Euronext Paris, SRD long only e Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Descubra a Artmarket e o seu Departamento Artprice no vídeo: www.artprice.com/video

A Artmarket e o seu departamento Artprice foram fundados em 1997 pelo seu CEO, Thierry Ehrmann. A Artmarket e o seu departamento Artprice são controlados pelo Groupe Serveur, criado em 1987.

Consultar a biografia certificada em Who's who ©:

Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf

A Artmarket é um interveniente global no Mercado de Arte com, entre outras estruturas, o seu departamento Artprice, líder mundial na acumulação, gestão e exploração de informações históricas e atuais do mercado de arte em bases de dados contendo mais de 30 milhões de índices e resultados de leilões, abrangendo mais de 787 000 artistas.

O departamento Artprice da Artmarket, líder mundial em informações sobre o mercado de arte, ambiciona ser, através do seu Global Standardized Marketplace, a principal plataforma de NFT de Belas-Artes do mundo.

A Artprice Images® permite o acesso ilimitado ao maior banco de imagens do Mercado de Arte do mundo: nada menos que 180 milhões de imagens digitais de fotografias ou reproduções gravadas de obras de arte de 1700 até aos dias de hoje, comentadas pelos nossos historiadores de arte.

A Artmarket e o seu departamento Artprice reúnem dados, de forma permanente, de 6300 Leiloeiras e produzem as principais informações do Mercado de Arte para as principais agências de notícias e imprensa (7200 publicações). Os seus 5,4 milhões de utilizadores («login de membros»+redes sociais) têm acesso a anúncios publicados por outros membros, uma rede que hoje representa o principal Global Standardized Marketplace® para comprar e vender obras de arte a preço fixo ou através de licitações (leilões regulamentados pelos parágrafos 2 e 3 do Artigo L 321.3 do Código Comercial de França).

A Artmarket e o seu departamento Artprice foram premiados com o selo estatal de «Empresa Inovadora» pelo Banco de Investimento Público (BPI) (pela segunda vez em novembro de 2018 por um novo período de 3 anos) que está a apoiar a empresa no seu projeto de consolidação da sua posição como um interveniente global no mercado de arte.

Relatório do Mercado de Arte Global de 2020 da Artprice pela Artmarket publicado em março de 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2021

Relatório do Mercado de Arte Contemporânea da Artprice 2020/21 pela Artmarket.com:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021

Índice de comunicados de imprensa publicados pela Artmarket com o seu departamento Artprice:

serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseEN.htm

Siga todas as novidades sobre o Mercado de Arte em tempo real com a Artmarket e o seu departamento Artprice no Facebook e Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (mais de 5,9 milhões de seguidores)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Descubra a alquimia e o universo da Artmarket e o seu departamento Artprice https://www.artprice.com/video sediado no famoso Museu de Arte Contemporânea de Organe «The Abode of Chaos» (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

L'Obs - The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4,3 milhões de seguidores)

https://vimeo.com/124643720

Entre em contacto com a Artmarket.com e o seu departamento Artprice - Contacto: thierry Ehrmann [email protected]

Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/1891851/Artmarket_Fine_Art_Infographic.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1891852/Artmarket_Ferdinand_Hodler.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

FONTE Artmarket.com

SOURCE Artmarket.com