A Associação de Pintores com a Boca e os Pés (The Mouth and Foot Painting Artists Association, MFPA) compartilha uma mensagem especial no Dia Mundial de Lavar as Mãos

A Sra. Swapna Augustine, uma famosa artista de pintura com os pés da MFPA, Índia, apresenta uma perspectiva instigante para revelar o movimento #NoHandUnwashed. Como protagonista, a Sra. Augustine transmite uma mensagem poderosa e inspiradora. O fato de ter uma capacidade diferente não impede uma artista de praticar uma boa higiene das mãos, e uma observação da sua vida cotidiana reforça esta afirmação. O filme suscita uma resposta emocional ao simples apelo para absorver e fazer do ato de lavar as mãos um hábito.

Assista ao filme aqui: https://www.youtube.com/watch?v=Rl5Nb3wcgVU&feature=youtu.be

Esta parceria é um passo adiante na reiteração da cultura de higiene das mãos para uma nação mais saudável e aumenta a crença central da Savlon Swasth India Mission de continuar a encorajar a mudança de comportamento em relação ao ato de lavar as mãos. Dez artistas famosos de pintura com a boca e os pés em toda a Índia estão criando sua interpretação única do movimento #NoHandUnwashed, o que será exibido em plataformas sociais a partir de 15 de outubro. A Savlon Swasth India está apoiando o coletivo de artistas e também contribuindo com recursos para a MFPA, a fundação de treinamento de artistas da Índia.

Falando sobre esta abordagem única de incentivar o hábito de lavar as mãos,o Sr. Bobby Thomas, responsável de operações da MFPA, Índia disse: "Esta é a primeira vez e estamos felizes por termos colaborado com um programa comprometido como a Savlon Swasth India Mission para compartilhar uma perspectiva diferente neste Dia Mundial de Lavar as Mãos. A comunidade de artistas da MFPA está unida ao redor do mundo nesta luta contra a pandemia e encoraja todos a fazer do ato de lavar as mãos um hábito insubstituível. Este filme lindamente expresso, destaca a importância de lavar as mãos para todos."

Sameer Satpathy, diretor executivo de Personal Care Products Business, ITC Limited, " acrescentou: "Os artistas da MFPA são incrivelmente talentosos e esta colaboração fortalece a missão da Savlon Swasth India de educar, encorajar e inspirar mudanças comportamentais em relação ao ato de lavar as mãos. Seja criando os bastões de giz para limpeza das mãos mundialmente reconhecidos para incentivar o hábito de lavar as mãos crianças ou introduzindo as primeiras embalagens habilitadas para Braille para garantir facilidade de acesso, a Savlon Swasth India está empenhada em construir um mundo justo. A hashtag #NoHandUnwashed continua esta jornada inclusiva e de apoio para fazer a questão da higiene das mãos uma prioridade para todos".

Associação de Pintores com a Boca e os Pés (MFPA)

A MFPA é uma associação internacional de artistas com deficiência que, devido a uma deficiência nas mãos, criam arte com a boca ou os pés. Com mais de 800 artistas em 74 países, a Associação serve como uma plataforma para fornecer a seus membros uma oportunidade única de ganhar um meio de vida independente, honesto e seguro por meio da venda de suas obras de arte. Para informações adicionais, acesse https://imfpa.org/

Savlon Swasth India Mission:

O programa Savlon Swasth India Mission da ITC tem sido um pioneiro na promoção de mudanças comportamentais em relação à limpeza das mãos e higiene desde seu início em 2016. Alcançou mais de 15.000 escolas em 82 cidades e quase 5,6 milhões de crianças com a sua abordagem inovadora. O programa em andamento proporcionou sucesso mensurável em eficácia para ajudar a incutir hábitos de higiene das mãos em crianças do ensino fundamental. Como centro em inovação em design e comunicação, o ITC Savlon deu início a várias iniciativas ao longo dos anos, como o Savlon Healthy Hands Chalk Sticks e o Savlon ID Guard para educar e incentivar a higiene das mãos.

