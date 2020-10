L'association Mouth and Foot Painting Artists (MFPA) partage un message spécial en cette Journée Mondial du Lavage des Mains

L'hygiène des mains est considérée comme l'un des éléments les plus importants pour enrayer la propagation de l'infection. #NoHandUnwashed rappelle l'importance de l'hygiène des mains et souligne que l'hygiène n'est pas discriminatoire. La MFPA en Inde et Savlon Swasth India Mission célèbrent cette journée mondiale de l'hygiène des mains pour tous avec un partenariat unique et inspirant.

Mlle. Swapna Augustine, une célèbre artiste peintre du pied de la MFPA en Inde, présente un point de vue qui donne à réfléchir pour dévoiler le mouvement #NoHandUnwashed. En tant que protagoniste, Mlle. Augustine transmet un message puissant et inspirant. Le fait d'être handicapé(e) n'empêche pas un artiste d'avoir une bonne hygiène des mains, et un aperçu de sa vie quotidienne renforce ce message. Le film évoque une réponse émotionnelle au simple appel de prendre l'habitude de se laver les mains.

Regardez la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=Rl5Nb3wcgVU&feature=youtu.be

Ce partenariat est un pas en avant pour réaffirmer la culture de l'hygiène des mains pour une nation en bonne santé et renforce la croyance fondamentale de Savlon Swasth India Mission qu'il faut continuer d'encourager les changements de comportements en ce qui concerne le lavage des mains. 10 célèbres artistes peintres de la bouche et du pied d'Inde interprètent à leur manière le mouvement #NoHandUnwashed, ces interprétations personnelles seront diffusées sur les réseaux sociaux à partir du 15 Octobre. Savlon Swasth India soutient le collectif d'artistes et contribue également à l'association MFPA, la fondation indienne pour la formation des artistes en lui fournissant des ressources.

M. Bobby Thomas, Directeur National de la MFPA en Inde déclare, en parlant de cette approche unique pour encourager l'habitude de se laver les mains : « C'est une première et nous sommes heureux de coopérer avec un programme engagé comme Savlon Swasth India Mission afin de partager une perspective en cette Journée Mondiale du Lavage des Mains. La communauté d'artistes de la MFPA est unie avec le reste du monde dans ce combat contre la pandémie et encourage chacun d'entre nous à prendre l'habitude irremplaçable de se laver les mains. Ce film, exprimé tout en beauté, souligne l'importance de se laver les mains pour tous. »

Sameer Satpathy, Chef de Division, Produits de Soins Personnels chez ITC Limited, ajoute : « Les artistes de la MFPA ont un talent incroyable et cette collaboration renforce la mission de Savlon Swasth India qui consiste à éduquer, encourager et inspirer le changement de comportement en ce qui concerne le lavage des mains. Qu'il s'agisse de créer les bâtons de craie « Healthy hands » pour encourager les enfants à prendre l'habitude de se laver les mains ou de lancer les premiers paquets en Braille pour en assurer l'accès pour tous, Savlon Swasth India s'est engagé dans la création d'un monde équitable. #NoHandUnwashed continue ce voyage inclusif et solidaire pour faire du lavage des mains une priorité pour tous. »

L'association Mouth& Foot Artists (MFPA)

La MFPA est une Association Internationale d'artistes handicapés, qui, dû à leur handicap des mains, créent des œuvres d'art avec leur bouche ou leurs pieds. Avec plus de 800 artistes dans 74 pays, l'Association est une plateforme offrant à ses membres une opportunité unique de gagner leur vie de façon indépendante, honnête et sécurisée par la vente de leurs créations. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://imfpa.org/

Savlon Swasth India Mission :

Depuis sa création en 2016, le programme Savlon Swasth India Mission mis en place par ITC est à l'avant-garde pour encourager le changement de comportement en ce qui concerne le lavage des mains. Grâce à sa diffusion innovante, le programme est présent dans plus de 15 000 écoles dans 82 villes et a touché environ 5.6 millions d'enfants. Le programme, toujours en cours, a connu un succès considérable en termes d'efficacité pour aider à inculquer l'habitude du lavage des mains aux enfants d'écoles primaires. Au fil des années, le programme ITC Savlon, de par l'innovation dans la conception et la communication, a lancé de nombreuses initiatives telles que les Bâtons de Craie Savlon Healthy Hands et Savlon ID Guard pour enseigner et encourager le lavage des mains.

