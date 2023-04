A AWE2023 abre com perspectiva para casa inteligente

XANGAI, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A AWE2023 é inaugurado no novo Centro Internacional de Exposições de Xangai em 27 de abril. Com o tema "Smartize the Future", a AWE2023 apresenta uma visão panorâmica de uma vida futura inteligente aos consumidores globais com as últimas inovações em eletrodomésticos e eletrônicos de consumo de mais de 1.000 expositores em todo o mundo.

Abrangendo uma área de 150.000 metros quadrados, as 13 salas de exposição da AWE2023 no Noco Centro de Exposição Internacional de Xangai apresentam conquistas de ponta em áreas como eletrodomésticos, eletrônicos de consumo, casa inteligente, tecnologia inteligente, produtos digitais 3C, entretenimento inteligente, dispositivos vestíveis, realidade virtual/aumentada, direção inteligente, robótica e muito mais.

Mais de 1.000 expositores aparecem na AWE2023, incluindo eletrodomésticos internacionais e pesos pesados eletrônicos de consumo, como Miele, Kuppersbusch, Bosch, Siemens Fisher&Paykel, Panasonic, Samsung, Sony, Sharp, AEG, Gorenje, LIEBHERR, BERTAZZONI, SCHULTHESS, ASKO, Electrolux, Whirlpool, Hitachi, Laurastar Philips, TEKA, Rinnai, NORITZ, Vaillant, Westinghouse,Kärcher, BISSELL, OSIM, LOCK&LOCK, Morphy Richards e ECOWATER; grandes nomes nacionais de eletrodomésticos como Haier, Hisense, TCL, Casarte, Skyworth, Konka, Changhong, Gree, Aux, Fotile, Robam Vatti, Vanward, Macro, HEGII, ARROW, Galanz, Joyoung, Supor, Lexy, Bear, Ecovacs, TINECO, Dreame, Roborock, Viomi, Meida Golden Home, Marssenger, Sanfer, Airmate, ASD, Flyco, SID Yueli, Laifen e Rotai; gigantes da tecnologia e empresas de IA unicórnio, incluindo Huawei, JD.com, iFLYTEK, Tuya, Aispeech, LME, Mlily, IMOU e Realtek; e fornecedores de componentes e materiais essenciais como CSOT, Huayi, Jiaxipera, GMCC Donper e Welling, Qianjiang, Embraco, Highly, Wanbao, 3M, Zanussi, Gree Industries LEONHARD KURZ, SCHOTT e SERI. Expositores de eletrônicos de consumo são fortes na AWE. A zona de exposição da Consumer Electronics & Smart Technologies cobrindo três salas, dá as boas-vindas a gigantes como Samsung, Sony e Huawei. A zona Marca Internacional continua brilhando. A Miele expande para mais de 1.000 metros quadrados e a Bertazzoni e a TEKA fazem sua estreia na AWE. A ARROW participe do programa este ano após a estreia da HEGII na última AWE, ampliando a ecologia da casa inteligente da AWE.

Os mais recentes produtos Haier Smart Home encontram os visitantes novamente em quatro salas de exposição inteligentes, alimentadas pelo Smart Home Brain, que visam cenários personalizados, incluindo entretenimento, banho, sono, etc.; a Huawei apresenta suas soluções abrangentes para casas inteligentes na AWE, pela primeira vez, e um espaço de dois andares com mais de 800 metros quadrados oferece uma experiência imersiva de cenários de casa inteligente, hotel e outros espaços inteligentes, onde os usuários podem desfrutar de novas experiências o tempo todo; a Hisense concentra-se em sua estratégia de exibição grande e mostra suas constantes inovações desde novas telas até cenas de vida e cenários inteligentes, incluindo viagens, escritório, conferência e cuidados médicos. A TCL demonstra sua presença de IoT inteligente e experiências de vida inteligente por meio de novos produtos, incluindo eletrodomésticos inteligentes, smartphones e monitores de curvatura variável.

Na AWE2023, os gigantes dos displays Samsung, Sony e Sharp disputam em TVs 8K e tecnologias de display de ponta. Novos produtos de AR/VR tornam-se um sucesso na AWE, com os óculos de AR Thunderbird da TCL e as máquinas VR all-in-one da Hisense e Skyworth abrindo as portas para o metaverso para os consumidores.

Viajar é uma extensão da vida familiar. O AITO M5 Intelligent Driving Edition co-desenvolvida pela Huawei, o SUV HT-i da Skyworth e o GV60 da Samsung e seu parceiro Genesis são revelados na AWE, oferecendo aos usuários uma nova perspectiva e experiência em viagens inteligentes.

Entre as atividades simultâneas da AWE estão a Cúpula AWE Inovação 2023 para Mudança Real e a Cúpula AWE 2023 - Casa do Futuro 2035, Cerimônia de Premiação da AWE, Conferência da Cadeia do Ssetor de Eletrodomésticos da China, Nova Conferência de Varejo da China de 2023, GTIC 2023 | Conferência Global de Inovação Tecnológica sobre AIoT e Casa Inteligente, Cúpula do Setor de Eletrodomésticos de Limpeza a vácuo da China de 2023, etc.

Livestreaming é introduzido em cooperação com a CCTV2, que enviará moderadores famosos para transmitir ao vivo seu tour pela AWE; influenciadores de redes sociais e chefes empresariais visitarão e transmitirão ao vivo o programa para a campanha Semana de Eletrodomésticos em 1o de maio em JD.com; a #AWE Trendy Home Appliance será apresentado na Douyin para moldar uma experiência de compra panorâmica on-line e off-line.

À medida que a China levanta os controles da COVID, os visitantes estrangeiros da AWE estão crescendo exponencialmente. A Haier convida cerca de 300 clientes de mais de 20 países no exterior para testemunhar a inovadora Haier Smart Home; a AMK, a Associação da Alemanha para o setor de cozinhas modernas, organiza uma delegação europeia para visitar a exposição e espera-se que retorne à AWE em 2024.

FONTE AWE

