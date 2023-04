AWE2023 kijkt vooruit naar smart home

SHANGHAI, 28 april 2023 /PRNewswire/ -- AWE2023 opent op 27 april de deuren in het Shanghai New International Expo Centre. Onder het thema "Smartize the Future" biedt AWE2023 de wereldwijde consument een panoramisch overzicht van een slim toekomstig leven met de nieuwste innovaties in huishoudelijke apparatuur en consumentenelektronica van meer dan 1.000 exposanten over de hele wereld.

AWE2023 A Glimpse of Exhibitors

Met een oppervlakte van 150.000 vierkante meter tonen de 13 tentoonstellingshallen van AWE2023 in het Shanghai New International Expo Centre baanbrekende prestaties op het gebied van huishoudelijke apparatuur, consumentenelektronica, smart home, slimme technologie, 3C digitale producten, slim entertainment, draagbare apparaten, virtual/augmented reality, slim rijden, robotica en meer.

Meer dan 1000 exposanten nemen deel aan AWE2023. Onder hen internationale zwaargewichten op het gebied van huishoudelijke apparatuur en consumentenelektronica zoals Miele, Kuppersbusch, Bosch, Siemens, Fisher&Paykel, Panasonic, Samsung, Sony, Sharp, AEG, Gorenje, LIEBHERR, BERTAZZONI, SCHULTHESS, ASKO, Electrolux, Whirlpool, Hitachi, Laurastar, Philips, TEKA, Rinnai, NORITZ, Vaillant, Westinghouse, Kärcher, BISSELL, OSIM, LOCK&LOCK, Morphy Richards en ECOWATER; binnenlandse grote namen van huishoudelijke apparaten zoals Haier, Hisense, TCL, Casarte, Skyworth, Konka, Changhong, Gree, Aux, Fotile, Robam, Vatti, Vanward, Macro, HEGII, ARROW, Galanz, Joyoung, Supor, Lexy, Bear, Ecovacs, Tineco, Dreame, Roborock, Viomi, Meida, Golden Home, Marssenger, Sanfer, Airmate, ASD, Flyco, SID, Yueli, Laifen en Rotai; technologiereuzen en eenhoorn-AI-bedrijven zoals Huawei, JD.com, iFLYTEK, Tuya, Aispeech, LME, Mlily, Imou en Realtek; en belangrijke leveranciers van componenten en materialen zoals CSOT, Huayi, Jiaxipera, Donper, GMCC&Welling, Qianjiang, Embraco, Highly, Wanbao, Zanussi, 3M, SCHOTT, LEONHARD KURZ, Gree Industries en SERI. Exposanten van consumentenelektronica zijn sterk vertegenwoordigd op AWE. De tentoonstellingszone van Consumer Electronics & Smart Technologies, die drie hallen beslaat, verwelkomt giganten als Samsung, Sony en Huawei. De Internationale Merkzone blijft het schitterend doen. Miele breidt uit tot meer dan 1.000 vierkante meter. Bertazzoni en TEKA maken hun debuut bij AWE. Na het debuut van HEGII op de vorige AWE tekent ook ARROW dit jaar present en breidt de smart home ecologie van AWE verder uit.

De nieuwste Haier Smart Home producten staan voor de bezoekers opnieuw klaar in vier slimme showrooms aangedreven door het Smart Home Brain. Centraal staan scenario's op maat voor entertainment, baden, slapen, enz. Huawei presenteert zijn uitgebreide smart home-oplossingen voor het eerst op AWE. Een ruimte met twee verdiepingen van meer dan 800 vierkante meter biedt een immersieve ervaring van smart home, hotel en andere smart space-scenario's, waar gebruikers voortdurend van nieuwe ervaringen kunnen genieten; Hisense richt zich op zijn strategie voor grote displays en toont zijn constante doorbraken van nieuwe displays tot levensechte scènes en tot slimme scenario's waaronder reizen, kantoor, conferentie en medische zorg. TCL demonstreert zijn slimme IoT-aanwezigheid en slimme levenservaringen met nieuwe producten zoals slimme huishoudelijke apparaten, smartphones en displays met variabele kromming.

Op AWE2023 nemen displaygiganten Samsung, Sony en Sharp het tegen mekaar op met 8K-tv's en geavanceerde displaytechnologieën. Nieuwe AR/VR-producten worden een hit op AWE, met AR-brillen van TCL Thunderbird en VR all-in-one machines van Hisense en Skyworth die de deur naar de metaverse openen voor de consument.

Reizen is een verlengstuk van het gezinsleven. AITO M5 Intelligent Driving Edition, medeontworpen door Huawei, HT-i SUV van Skyworth en GV60 van Samsung en zijn partner GENESIS worden onthuld op AWE en bieden gebruikers een nieuw perspectief en een nieuwe ervaring in slim reizen.

Het programma van AWE omvat AWE Summit 2023-Innovation for Real Change en AWE Summit 2023- Future Home 2035, AWE Award Ceremony, China Household Electrical Appliance Industry Chain Conference, China New Retail Conference 2023, GTIC 2023 | Global Technology Innovation Conference on AIoT and Smart Home, China Vacuum Cleaning Appliance Industry Summit 2023, enz.

Livestreaming wordt geïntroduceerd in samenwerking met CCTV2, dat beroemde moderators zal sturen om hun rondleiding door AWE te livestreamen; social media influencers en bedrijfsleiders zullen de show bezoeken en livestreamen voor de 1 mei Home Appliance Week campagne op JD.com; #AWE Trendy Home Appliance zal worden geïntroduceerd bij Douyin om een panoramische shoppingervaring zowel online als offline vorm te geven.

Nu China de COVID-controles opheft, groeit het aantal overzeese bezoekers op AWE exponentieel. Haier nodigt ongeveer 300 klanten uit meer dan 20 overzeese landen uit om getuige te zijn van het innovatieve Haier Smart Home; AMK, de Duitse vereniging voor de moderne keukenindustrie, organiseert een Europese delegatie om de expo te bezoeken en zal naar verwachting ook in 2024 aanwezig zijn op AWE.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2064651/AWE.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2064652/EXHIBITORS.jpg

