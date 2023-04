AWE2023 se inaugura con la perspectiva del hogar inteligente

SHANGHÁI, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- AWE2023 se inaugura en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái el día 27 de abril. Bajo el lema "Smartize the Future", AWE2023 presenta una visión panorámica de una vida futura inteligente a los consumidores de todo el mundo con las últimas innovaciones en electrodomésticos y dispositivos electrónicos de consumo de más de 1.000 expositores de todo el mundo.

AWE2023 (PRNewsfoto/AWE) Un vistazo a los expositores (PRNewsfoto/AWE)

Con un área de 150.000 metros cuadrados, las 13 salas de exhibición de la AWE2023 en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái muestran logros de vanguardia en campos como los electrodomésticos, la electrónica de consumo, el hogar inteligente, la tecnología inteligente, los productos digitales 3C, el entretenimiento inteligente, los dispositivos portátiles, la realidad virtual/aumentada, la conducción inteligente, la robótica, entre otros.

Más de 1.000 expositores se presentan en la AWE2023, incluidos los pesos pesados internacionales de electrodomésticos y electrónica de consumo como Miele, Kuppersbusch, Bosch, Siemens, Fisher&Paykel, Panasonic, Samsung, Sony, Sharp, AEG, Gorenje, LIEBHERR, BERTAZZONI, SCHULTHESS, ASKO, Electrolux, Whirlpool, Hitachi, Laurastar, Philips, TEKA, Rinnai, NORITZ, Vaillant, Westinghouse, Kärcher, BISSELL, OSIM, LOCK&LOCK, Morphy Richards y ECOWATER; grandes nombres nacionales de electrodomésticos como Haier, Hisense, TCL, Casarte, Skyworth, Konka, Changhong, Gree, Aux, Fotile, Robam, Vatti, Vanward, Macro, HEGII, ARROW Galanz, Joyoung, Supor, Lexy, Bear, Ecovacs, Tineco, Dreame, Roborock, Viomi, Meida, Golden Home, Marssenger, Sanfer, Airmate, ASD, Flyco, SID, Yueli, Laifen y Rotai; gigantes tecnológicos y empresas unicornio de IA, incluidas Huawei, JD.com, iFLYTEK, Tuya, Aispeech LMEMlily, Imou y Realtek; y los principales proveedores de componentes y materiales como CSOT, Huayi, Jiaxipera, Donper, GMCC&Welling, Qianjiang, Embraco, Highly, Wanbao, Zanussi, 3M, SCHOTT, LEONHARD KURZ, Gree Industries y SERI. Los expositores de electrónica de consumo se fortalecen en la AWE. La zona de exhibición de Electrónica de Consumo y Tecnologías Inteligentes, que abarca tres salas, acoge de nuevo a gigantes como Samsung, Sony y Huawei. La zona de Marca Internacional sigue brillando. Miele se expande a más de 1.000 metros cuadrados, y Bertazzoni y TEKA debutan en la AWE. ARROW se une al espectáculo este año después del debut de HEGII en la última AWE, y ampliará aún más la ecología del hogar inteligente de AWE.

Los productos más recientes de Haier Smart Home se encuentran de nuevo con los visitantes en cuatro salas de exhibición inteligentes impulsadas por Smart Home Brain que se enfocan en escenarios personalizados como el entretenimiento, el baño, el sueño, etc.; Huawei presenta por primera vez sus soluciones integrales para el hogar inteligente en la AWE y un espacio de dos pisos de más de 800 metros cuadrados ofrece una experiencia inmersiva de hogares inteligentes, hoteles y otros escenarios de espacios inteligentes, donde los usuarios pueden disfrutar de nuevas experiencias en todo momento. Hisense se foca en su estrategia de grandes pantallas y muestra sus constantes avances desde nuevas pantallas a escenas de vida, y a escenarios inteligentes que incluyen viajes, oficinas, conferencias y atención médica. TCL demuestra su presencia de IoT inteligente y sus experiencias de vida inteligente a través de nuevos productos como electrodomésticos inteligentes, teléfonos inteligentes y pantallas de curvatura variables.

En la AWE2023, los gigantes de las pantallas Samsung, Sony y Sharp se enfrentarán en torno a los televisores 8K y las tecnologías de visualización más avanzadas. Los nuevos productos de RA/RV se convierten en un éxito en la AWE, con las gafas de RA de TCL Thunderbird y las máquinas de RV todo en uno de Hisense y Skyworth que abren las puertas del metaverso a los consumidores.

Los viajes son una extensión de la vida familiar. AITO M5 Intelligent Driving Edition, diseñado conjuntamente por Huawei, HT-i SUV de Skyworth y GV60 de Samsung y su socio GENESIS, se presentan en la AWE, ofreciendo a los usuarios una nueva perspectiva y experiencia en viajes inteligentes.

Entre las actividades simultáneas de la AWE se incluyen AWE Summit 2023-Innovation for Real Change y AWE Summit 2023- Future Home 2035, AWE Award Ceremony, China Household Electrical Appliance Industry Chain Conference, China New Retail Conference 2023, GTIC 2023 | Global Technology Innovation Conference on AIoT and Smart Home, China Vacuum Cleaning Appliance Industry Summit 2023, etc.

La transmisión en vivo se presenta en cooperación con CCTV2, que enviará a moderadores famosos para transmitir en vivo su recorrido por la AWE; personas influyentes de las redes sociales y jefes de empresas visitarán y retransmitirán en directo la exposición para la campaña de la Semana de los Electrodomésticos del 1 de mayo en JD.com; #AWE Trendy Home Appliance se presentará en Douyin para dar forma a una experiencia de compra panorámica tanto en línea como fuera de línea.

A medida que China levanta los controles de COVID, el número de visitantes extranjeros en la AWE crece exponencialmente. Haier invita a unos 300 clientes de más de 20 países extranjeros a presenciar el innovador Haier Smart Home; AMK, la asociación alemana para la industria de la cocina moderna, organiza una delegación europea para visitar la exposición y se espera que regrese a la AWE en 2024.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2064651/AWE.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2064894/EXHIBITORS.jpg

FUENTE AWE

