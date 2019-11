A Chubb nomeia Jason Keen como presidente de divisão da Chubb Global Markets

LONDRES, 13 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Chubb anunciou hoje a nomeação de Jason Keen como presidente de divisão da Chubb Global Markets.

Na função, Jason será responsável pela liderança, estratégia e desempenho da Chubb Global Markets, que engloba a área de atacado e especialidades do mercado londrino da Chubb, incluindo a plataforma Lloyd da empresa.

Jason assumirá a função no início do próximo ano e estará subordinado a David Furby, presidente regional do Chubb European Group. Sua nomeação está sujeita à aprovação regulatória. Jason assume o lugar de Matthew Shaw, que está deixando a empresa.

Em 2010, Jason ingressou na ACE (hoje Chubb) na função de avaliador de propriedade regional, na Ásia-Pacífico, e assumiu a responsabilidade geral pelo portfólio de propriedades e acidentes da empresa nessa região em 2016. Trabalhou anteriormente para os sindicatos da Lloyd's, Talbot Underwriting Ltd e Ascot Underwriting Ltd.

"A forte perspicácia de Jason para as avaliações é uma característica diferenciada de seu sucesso até o momento e se alinha perfeitamente à tradição de disciplina de avaliação e resultados constantes da Chubb Global Markets", afirmou Juan Luis Ortega, vice-presidente executivo do Chubb Group e presidente da Overseas General Insurance.

O vice-presidente sênior do Grupo Chubb e presidente regional do Grupo Europeu, David Furby, acrescentou:

"É com satisfação que nomeio Jason para liderar os negócios da Chubb Global Markets. Ele traz consigo a riqueza de conhecimentos em seguros e experiência em liderança empresarial. Tenho muita confiança na capacidade dele para liderar nossa área de atacado neste momento de extrema importância e estou ansioso para trabalhar com ele nessa nova competência."

Sobre a Chubb

A Chubb é a maior companhia de seguros de capital aberto do mundo na área de propriedades e acidentes. Operando em 54 países e territórios, a Chubb fornece seguros comerciais e pessoais de propriedades e acidentes, acidentes pessoais e seguros de saúde complementares, resseguros e seguros de vida a um diversificado grupo de clientes. Por ser uma empresa de cobertura de seguros, avalia, assume e gerencia riscos com discernimento e disciplina. Honra e paga os prêmios de forma justa e imediata. A empresa também é definida por sua ampla oferta de produtos e serviços, extensa capacidade de distribuição, excepcional força financeira e operações locais no mundo todo. A controladora Chubb Limited está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: CB) e é um dos componentes do índice S&P 500. A Chubb tem escritórios executivos em Zurique, Nova York, Londres, Paris e outros locais, e tem aproximadamente 30.000 funcionários espalhados pelo mundo. Informações adicionais estão disponíveis no site: chubb.com/uk.

