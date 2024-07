Chubb ernennt Peter Kelaher zum Divisionsleiter für Kontinentaleuropa, den Nahen Osten und Nordafrika

Der Branchenveteran mit über 20 Jahren Erfahrung hat das Wachstum des Chubb-Geschäfts in Australien und Neuseeland im Bereich Gewerbe- und Privatkunden geleite

LONDON, 16. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Chubb gab heute bekannt, dass Peter Kelaher zum Divisionsleiter für Kontinentaleuropa, den Nahen Osten und Nordafrika ernannt wurde. Derzeit ist er als Leiter des Landesgeschäfts für Australien und Neuseeland tätig. In seiner neuen Funktion wird Kelaher die operative Verantwortung für 24 Länder in Kontinentaleuropa, dem Nahen Osten und Nordafrika tragen.

Die Ernennung, die noch der Zustimmung der Aufsichtsbehörden bedarf, soll am 1. September 2024 wirksam werden. Kelaher wird in Paris tätig sein und an David Furby, Senior Vizepräsident der Chubb Group und Vorsitzender der Region Europa, Naher Osten und Afrika, berichten.

„Peter bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung mit, davon mehr als 15 Jahre bei Chubb, und übernimmt diese wichtige Rolle in der Region", sagte Furby. „Er hat eine wichtige Rolle bei der Leitung unserer wachsenden Handels- und Verbrauchergeschäfte in Australien und Neuseeland gespielt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm, um unser Geschäft in Kontinentaleuropa, im Nahen Osten und in Afrika weiter auszubauen."

Paul McNamee, geschäftsführender Vizepräsident der Chubb Group und Vorstandsvorsitzender von Overseas General Insurance, sagte: „Peter ist eine äußerst effektive Führungskraft, die umfangreiche Unternehmen aufgebaut und den Vertrieb, die Technologie und die Produktinnovation in stark umkämpften Märkten mit Bedacht vorangetrieben hat. Ich habe volles Vertrauen in seine Fähigkeit, unsere Teams in Kontinentaleuropa, dem Nahen Osten und Afrika zu führen."

Kelaher verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche. Er kam 2007 als Senior Versicherer zu Chubb Australia und hatte vor seiner Position als Leiter des Landesgeschäfts für Australien und Neuseeland bereits verschiedene leitende Positionen in Australien und Neuseeland inne. Kelaher begann seine Laufbahn als Versicherer für Finanzdienstleistungen bei einer Sachversicherungsgesellschaft in Australien.

Kelaher hat einen Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften und internationaler Wirtschaft von der University of Technology, Sydney.

Kelaher tritt die Nachfolge von Sara Mitchell an, die Chubb verlassen wird.

Informationen zu Chubb

Chubb ist ein weltweit führendes Versicherungsunternehmen. Chubb ist in 54 Ländern und Gebieten tätig und bietet einem vielfältigen Kundenstamm gewerbliche und private Sach- und Unfallversicherungen, Unfall- und Krankenzusatzversicherungen, Rückversicherungen und Lebensversicherungen an. Als Underwriter bewerten, übernehmen und verwalten wir Risiken mit Sachkenntnis und Disziplin. Wir bearbeiten und regulieren Schadenfälle fair und zügig. Das Unternehmen zeichnet sich auch durch sein umfangreiches Produkt- und Dienstleistungsangebot, seine weitreichenden Vertriebskapazitäten, seine außergewöhnliche Finanzkraft und seine regionalen Niederlassungen rund um den Globus aus. Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange (NYSE: CB) notiert und ist Teil des S&P 500 Index. Chubb unterhält Geschäftsleitungsbüros in Zürich, New York, London, Paris und an anderen Standorten und beschäftigt weltweit rund 40.000 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie unter: www.chubb.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2364677/CHUBB_Blue_Logo.jpg