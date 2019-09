A Clé De Peau Beauté, marca líder de luxo da SHISEIDO Company, Limited, faz lançamento exclusivo na Harrods, no Reino Unido

Charles de Montalivet, gerente geral da SHISEIDO UK Ltd do Reino Unido e da Irlanda, acrescenta: "As marcas de beleza de ponta estão impulsionando o setor de luxo no Reino Unido. A Clé de Peau Beauté tem excelente histórico na Ásia e nos EUA por exceder as expectativas dos clientes mais exigentes, graças às suas fórmulas exclusivas, designs espetaculares e atenção meticulosa à qualidade. Estamos confiantes de que essa reputação conquistada com muito esforço se converterá em sucesso na Europa e temos orgulho de apresentar a Clé de Peau Beauté na Europa, sendo o Reino Unido o primeiro país de lançamento. A parceira escolhida, a Harrods, é bem-conhecida por oferecer um ambiente de varejo luxuoso, combinado com a excelente experiência, para oferecer o melhor serviço aos clientes".

O Reino Unido marca a primeira parada da Clé de Peau Beauté na região da Europa, Oriente Médio e África. Lindsay Azpitarte, vice-presidente da Clé de Peau Beauté da Europa e Oriente Médio, confirma: "O crescimento do mercado europeu de luxo anuncia grandes oportunidades para as marcas e, para as ofertas de altíssima qualidade como a Clé de Peau Beauté, que lança uma oferta exclusiva e completa de infinitas oportunidades. Temos planos ambiciosos na Europa e estamos ansiosos pelos novos anúncios que estão por vir".

Mia Collins, diretora de beleza da Harrods, acrescenta: "Estamos honrados e encantados por sermos a parceira de lançamento exclusivo da Clé de Peau Beauté na Europa. É o complemento ideal para elevar o lançamento da nossa nova área de beleza e aquela que sabemos que os clientes vão adorar. A Harrods há muito admira as fórmulas excepcionais de todos os produtos Clé de Peau Beauté e está muito animada em apresentá-las aos clientes".

Os consumidores poderão experimentar a filosofia única da Clé de Peau Beauté e a linha completa de produtos, incluindo os premiados e favoritos das celebridades, como La Crème, Concealer e Correcting Cream Veil.

Clé de Peau Beauté, a marca global de luxo da SHISEIDO Cosmetics, foi fundada em 1982 como a expressão máxima de elegância e ciência. Clé de Peau Beauté, em francês, significa a chave para a beleza da pele. A filosofia da marca é liberar o poder do esplendor de uma mulher, por meio da inovadora tecnologia de cuidados com a pele e a maquiagem do mundo todo. Sempre guiada pela requintada sensibilidade estética e inteligência, a Clé de Peau Beauté incutiu em seus produtos modernidade, encantamento e dinamismo, para emergir como líder do setor, proporcionando brilho tão notável que emana de dentro. Disponível em 14 países e regiões.

Site oficial da Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com

Instagram oficial da Clé de Peau Beauté: instagram.com/cledepeaubeaute

A Harrods começou como uma mercearia atacadista e comerciante de chás, na região leste de Londres, abrindo suas portas pela primeira vez em 1834. Desde então, tornou-se a loja de departamentos mais famosa do mundo, conhecida por sua variedade incomparável de mercadorias de luxo. Além de marcas exclusivas e inúmeros departamentos, um dos atributos mais renomados da Harrods é o serviço incomparável. A Harrods mantém sua filosofia de que "tudo é possível" e, até hoje, os clientes permanecem no centro de tudo o que fazemos. Harrods.com

