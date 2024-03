CLÉ DE PEAU BEAUTÉ ANNONCE QUE RESHMA SAUJANI EST LAURÉATE DU PRIX « POWER OF RADIANCE » 2024

Cette récompense rend hommage à la fondatrice de Girls Who Code, qui s'associe à Clé de Peau Beauté pour lancer la campagne « 20 Under 20 »

TOKYO, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, marque de soins et de maquillage de luxe, est fière de présenter la lauréate du prix « Power of Radiance » 2024 : Reshma Saujani, basée à New York, aux États-Unis. Les prix « Power of Radiance » récompensent les femmes qui agissent au sein de leur communauté en défendant l'éducation des filles, notamment dans les domaines des STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). Reshma Saujani s'est consacrée à la formation des jeunes filles en informatique en fondant Girls Who Code, une organisation internationale à but non lucratif qui s'efforce de combler le fossé entre les hommes et les femmes dans le domaine de la technologie. Depuis sa création en 2012, Girls Who Code a constitué le plus grand vivier d'informaticiennes et d'informaticiens non binaires au monde. Dix ans plus tard, l'organisation à but non lucratif a aidé plus de 500 000 élèves grâce à ses programmes novateurs, et ses anciens élèves ont sept fois plus de chances d'obtenir un diplôme en informatique ou dans un domaine connexe que la moyenne nationale aux États-Unis[1].

Reshma Saujani, 2024 Award Recipient of the Power of Radiance Awards Reshma Saujani receiving Clé de Peau Beauté's Power of Radiance Awards 2024

Clé de Peau Beauté est convaincue que la clé d'un monde meilleur réside dans la libération du potentiel des filles par le biais des STIM. C'est à partir de cette conviction que sont nés les prix annuels « Power of Radiance ». Cette même conviction est à l'origine du partenariat pluriannuel de la marque avec l'UNICEF, qui s'attaque à l'inégalité entre les sexes en mettant l'accent sur les STIM dans les programmes d'éducation, d'emploi et d'autonomisation des filles. Les domaines des STIM sont essentiels pour trouver des solutions aux nombreux défis auxquels le monde est confronté. Donner à la moitié de la population mondiale des filles et des femmes les moyens d'agir dans ces domaines garantira un avenir radieux et inclusif, façonné par l'innovation et le progrès, sans distinction de sexe.

Reshma Saujani et Girls Who Code ont pour mission de combler l'écart entre les sexes dans les nouveaux emplois technologiques de niveau débutant d'ici 2030. Un objectif ambitieux puisque cet écart s'est creusé de 13 % par rapport à ce qu'il était il y a près de 30 ans[2]. Avocate, politicienne et fonctionnaire, c'est au cours de ses visites dans les écoles locales que Reshma Saujani, candidate au Congrès américain, a constaté que les classes d'informatique étaient remplies de garçons et qu'il n'y avait que peu, voire pas du tout, de filles. Cela lui a fait prendre conscience de la nécessité d'un changement culturel pour combler le fossé entre les hommes et les femmes, un combat qu'elle poursuit aujourd'hui en tant que fondatrice et PDG de Moms First.

En tant que lauréate du prix « Power of Radiance » 2024, Reshma Saujani recevra une bourse qui servira à donner de l'élan à sa mission et à en élargir la portée. Reshma Saujani sera également le fer de lance de la campagne « 20 Under 20 » avec Clé de Peau Beauté. Cette campagne vise à intervenir et à encourager les filles à poursuivre leurs études supérieures et leurs carrières dans les STIM, car c'est au collège et au lycée que l'on observe le plus grand déclin des filles dans le domaine de l'informatique[3]. La campagne donnera à 20 jeunes filles de moins de 20 ans aux États-Unis l'occasion de vivre des expériences exclusives, notamment l'accès aux installations de recherche avancée de Clé de Peau Beauté, à des scientifiques, à des mentors et à des bourses pour soutenir leurs activités dans le domaine des STIM.

Reshma Saujani a commenté : « Montrer à ces filles la beauté des STIM et les mettre en contact avec des modèles est de la plus haute importance tandis qu'elles préparent leur avenir ; c'est la raison d'être de Girls Who Code. Après tout, on ne peut pas être ce que l'on ne voit pas. Aujourd'hui, seuls 28 % des emplois dans le domaine de l'informatique sont occupés par des femmes. Nous avons tous un rôle à jouer pour veiller à ce que les femmes et les filles ne soient pas laissées pour compte lorsque nous occuperons les emplois du futur, et les prix Power of Radiance de Clé de Peau Beauté créent une dynamique en faveur du changement culturel nécessaire pour combler le fossé entre les sexes dans les STIM. »

Mme Mizuki Hashimoto, directrice générale de la marque Clé de Peau Beauté, a commenté : « L'engagement inébranlable de Mme Saujani en faveur de l'autonomisation des filles et des femmes par le biais de Girls Who Code correspond parfaitement à notre mission. Nous sommes déterminés à atteindre l'égalité des sexes dans le domaine des STIM et au-delà. La collaboration avec Girls Who Code et Mme Saujani dans le cadre de la campagne « 20 Under 20 » est pour nous l'occasion de contribuer davantage à la promotion de l'égalité des sexes et à l'égalisation des chances pour les filles dans le domaine des STIM. »

Le pouvoir d'éclairer le monde pour apporter un changement positif est en chacun de nous. Grâce aux prix « Power of Radiance », Clé de Peau Beauté soutient les filles et les femmes du monde entier qui transforment le monde pour elles-mêmes, leurs familles et leurs communautés. Clé de Peau Beauté est devenue une championne de l'éducation pour concrétiser son rêve d'un monde meilleur. C'est pourquoi la marque s'est engagée à reverser un pourcentage des ventes de l'un de ses premiers produits les plus emblématiques, le Sérum, à cette mission.

À propos de Reshma Saujani

Reshma Saujani est une activiste de premier plan et la fondatrice de Girls Who Code et de Moms First, anciennement Marshall Plan for Moms. Elle-même maman, elle a passé plus d'une décennie à créer des mouvements de lutte pour l'émancipation économique des femmes et des filles, à travailler pour combler le fossé entre les sexes dans le secteur de la technologie et, plus récemment, à plaider en faveur de politiques de soutien aux mères touchées par la pandémie. Reshma est également l'auteure du best-seller international Brave, Not Perfect, et son discours TED influent, « Teach girls bravery, not perfection » (apprenez aux filles à être courageuses, pas parfaites), a été visionné plus de cinq millions de fois dans le monde entier. Reshma a commencé sa carrière en tant qu'avocate et militante démocrate. En 2010, elle a fait irruption sur la scène politique en devenant la première femme indienne-américaine à se présenter au Congrès américain. Pendant sa campagne, Reshma a visité des écoles locales et a constaté de visu l'écart entre les sexes dans les cours d'informatique, ce qui l'a amenée à créer l'association Girls Who Code.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marque de luxe mondiale de Shiseido Co Ltd, a été fondée en 1982 comme l'expression ultime de l'élégance et de la science. Comme son nom l'indique, Clé de Peau Beauté est la clé de la beauté de la peau. La philosophie de la marque est de libérer le pouvoir de l'éclat d'une femme en exploitant les technologies de maquillage et les soins de la peau avancés du monde entier. Toujours guidée par une sensibilité et une intelligence esthétiques exquises, Clé de Peau Beauté a insufflé à ses produits de la modernité, de l'enchantement et du dynamisme pour émerger en tant que leader de l'industrie en offrant un éclat si remarquable qu'il émane de l'intérieur. Disponible dans 26 pays et régions du monde.

Site Web officiel de Clé de Peau Beauté : https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2023.html

Instagram officiel de Clé de Peau Beauté : https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

[1][2][3] Source : Girls Who Code. https://girlswhocode.com/about-us