A CleverTap forma parceria com a Vonage para habilitar a solução Whatsapp Business através da API de mensagens Nexmo

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 10 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A CleverTap, a plataforma completa de gestão do ciclo de vida do cliente, divulgou hoje uma integração com a Nexmo, a Plataforma API da Vonage, e sua API (interface de programação de aplicativos) de mensagens para adicionar a solução Whatsapp Business ao conjunto de compromissos da CleverTap. Com essa integração, a CleverTap habilita a comunicação bidirecional com clientes em um dos canais mais amplamente utilizados em todo o mundo.

Os clientes da atualidade querem interagir com as empresas da mesma forma que fazem com seus amigos e familiares, e os canais sociais, tais como o WhatsApp e o Facebook tornam isso possível. Com mais de 1,5 bilhão de usuários globalmente1, o Whatsapp se destaca, permitindo que as empresas enviem mensagens instantâneas de serviço, forneçam atualizações e lembretes de verificação para os usuários em qualquer parte do mundo. Com mais de 3 vezes o volume de mensagens do SMS e uma taxa de abertura de 98%2, o Whatsapp abriu uma oportunidade totalmente nova para as empresas se envolverem com os clientes3.

"Os clientes estão se direcionando para o comércio conversacional para terem interações instantâneas com suas marcas preferidas. Com a parceria com a Vonage e as APIs Nexmo, a CleverTap habilita a solução Whatsapp Business como um local para as marcas oferecerem serviço e apoio superiores, permitindo que estejam onde os clientes estão. Estamos empolgados em ver como as marcas utilizam esse canal para transformar as relações com os clientes", disse Sunil Thomas, CEO e co-fundador da CleverTap.

"A integração da API de mensagens Nexmo com a CleverTap torna simples e perfeito para nós utilizarmos a solução WhatsApp Business e alcançarmos os clientes em um canal onde eles passam a maior parte do tempo. Constatamos que o Whatsapp apresenta uma excelente promessa como canal de comercialização com 3 vezes mais envolvimento quando comparado com a média atual. Estamos confiantes que, com a força combinada da solução Whatsapp Business, as APIs Nexmo e a CleverTap, nossas capacidades de comércio conversacional ficarão mais integradas e perfeitas", disse Himanshu Periwal, vice-presidente de crescimento da ixigo.com.

A integração da CleverTap com a API de mensagens Nexmo leva a onipresença do Whatsapp para seus clientes com uma maneira descomplicada e automatizada de receber e enviar mensagens personalizadas. Sem terem que organizar nem gerenciar uma estrutura separada, as empresas podem ter comunicação bidirecional direta com os clientes através do painel da CleverTap.

"A API de mensagens Nexmo facilita para as empresas se envolverem com clientes de todo o mundo através do canal que preferirem. Canais como o Whatsapp Business permitem que as empresas reinventem seus modelos de negócios com uma maneira mais moderna e pessoal de fornecimento de produtos e serviços", disse Mark Summerson. vice-presidente de canais globais parceiros da Nexmo, a plataforma API da Vonage.

Sobre a CleverTap

A CleverTap é uma plataforma de retenção de clientes, a qual ajuda as marcas de consumo a maximizarem o valor do ciclo de vida dos clientes. Mais de 8.000 empresas de todo o mundo, incluindo Vodafone, Star, Sony, Fandango LATAM, Domino's Pizza e GO-JEK confiam na CleverTap para fornecerem experiências personalizadas e melhorarem o impacto da comercialização em todos os canais (omnichannel) por todo o ciclo de vida do cliente. A CleverTap é apoiada por empresas líderes de capital de risco incluindo Sequoia India, Tiger Global Management, Accel e Recruit Holdings e opera em San Francisco, Londres, Singapura, Bombaim e Bengaluru. Para mais informações visite o site clevertap.com ou siga-nos no LinkedIn e no Twitter.

Sobre a Vonage

A Vonage está redefinindo as comunicações dos negócios, ajudando as empresas a usarem comunicações unificadas e totalmente integradas, centros de contato e soluções programáveis de comunicações através da Nexmo, a plataforma API da Vonage, para melhorar a maneira de se fazer negócios. Fiéis às nossas raízes como disruptora tecnológica, adotamos a tecnologia para transformarmos a maneira pela qual as empresas se conectam, colaboram e se comunicam para criarem melhores resultados nos negócios. A plataforma de comunicação em nuvem totalmente integrada da Vonage, construída em uma arquitetura baseada em microsserviços, permite que as empresas colaborem de forma mais produtiva e se envolvam mais efetivamente com seus clientes em todos os canais, incluindo mensagens, chats, mídia social, vídeo e voz.

A sede da Vonage Holdings Corp. é em Holmdel, Nova Jersey, com escritórios por todos os Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e Ásia. Vonage® é uma marca registrada da Vonage Marketing L.L.C., de propriedade da Vonage America Inc.

Para seguir a Vonage no Twitter, visite www.twitter.com/vonage.

Para tornar-se um fã no Facebook, visite www.facebook.com/vonage.

Para assinar no YouTube, visite www.youtube.com/vonage.

1 - https://techcrunch.com/2018/01/31/whatsapp-hits-1-5-billion-monthly-users-19b-not-so-bad/

2 - https://techcrunch.com/2018/01/31/whatsapp-hits-1-5-billion-monthly-users-19b-not-so-bad/

3 - https://www.businessofapps.com/data/whatsapp-statistics/#1

Contato com a imprensa:

Ketan Pandit

RP para a CleverTap

ketan@clevertap.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg

FONTE CleverTap

http://www.clevertap.com



