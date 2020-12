A Conferência on-line do INC reúne mais de 1.350 participantes de 85 países do setor de nozes e frutas secas

Javier Solana, ex-Secretário-Geral da OTAN, destacou a importância das organizações multilaterais, Alan Oster, Economista-Chefe do Grupo do Banco Nacional da Austrália, discutiu a economia durante e após a COVID-19, e Haim Israel, Estrategista Global e Diretor Executivo de Pesquisa do Bank of America enfatizou o mundo em rápida transformação e o que está por vir.

Os Grupos de Trabalho Regionais para as Américas, a Europa, Oriente Médio e África; a Ásia e Oceania discutiram a atual oferta e demanda de nozes e frutas secas, e a mudança nos padrões de consumo no contexto da COVID-19.

Apoiada pelo aumento cada vez maior das plantações, a produção de castanhas continua apresentando uma tendência positiva e as safras de 2020/2021 não são exceções: a produção mundial é estimada em 5,3 milhões de toneladas métricas (amêndoas, castanha do Brasil, caju, avelã, macadâmia, nozes, pinhão e nozes em sementes; pistache com casca), um aumento de 15% em relação a 2019/20. Daí a necessidade de continuar inovando e abrindo novos mercados. Projetada em 47,3 milhões de toneladas métricas (com casca), a produção global de amendoim também deve aumentar 13%. Embora a produção total de frutas secas seja estimada um pouco abaixo da safra passada, em 3 milhões de toneladas, junto com o transporte de 2019/20, o fornecimento deve ser adequado.

No geral, a demanda de nozes e frutas secas em relação à pandemia favoreceu as vendas on-line, o estoque e as vendas de grandes varejistas, ao mesmo tempo em que reforça a demanda já crescente de alimentos vegetais e estimulantes da imunidade.

Sobre o INC

O INC é a organização internacional que engloba o setor de nozes e frutas secas. Dentre seus associados estão mais de 800 empresas do setor de nozes e frutas secas de mais de 75 países. A associação ao INC representa mais de 85% do "valor de produção" comercial de nozes e frutas secas do mundo. A missão do INC é estimular e facilitar o crescimento sustentável da indústria global de nozes e frutas secas. É a principal organização internacional em saúde, nutrição, estatística, segurança alimentar e normas e regulamentos internacionais relativos a nozes e frutas secas.

FONTE INC International Nut and Dried Fruit Council

