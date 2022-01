A CSafe Global lança plataforma deVisibilidade em tempo real para embarques nos Sistemas passivos

Temperatura da carga útil

Desvios / atrasos de rota

Temperatura ambiente

Umidade ambiente

Ocorrência de choque

Ocorrência de inclinação

A plataforma compras e visibilidade online desenvolvida em colaboração com a Cloudleaf, Inc. foi projetada para funcionar perfeitamente com o Programa de Reteste e Reutilização (Retest & Reuse) da CSafe. Os recursos e benefícios adicionais incluem:

Realização e rastreamento de novos pedidos

Visualização de dados históricos de pedidos

Rastreamento simplificado ao conectar vários trechos de expedição com recursos de expedição compostos

Personalização de alertas em tempo real

Personalização e gravar dados de rotas

Acesso a históricos de embarques

Recebimento do relatório de expedição padrão compatível com a GDP

Os clientes da CSafe que não aproveitarem o monitoramento em tempo real das soluções de caixas VIP ainda terão acesso à plataforma de compras online e à capacidade de rastrear embarques em um só lugar, com rastreamento integrado de transportadoras pré-aprovadas.

"Isso conclui o mais um marco importante nesta iniciativa de inovação e estou feliz com o serviço que agora podemos oferecer aos clientes das soluções de Cell & Gene e VIP Parcel", disse Patrick Schafer, CEO da CSafe. "Com este sistema implantado, estamos bem posicionados para atender a qualquer necessidade do cliente e oferecer total transparência para seus embarques."

Saiba mais em csafeglobal.com .

Contato de mídia:

Lori Conaway

+1 405.633.2344

[email protected]

Sobre a CSafe Global

A CSafe Global fornece soluções de expedição térmica de ponta a ponta para as indústrias farmacêutica e de ciências biológicas no mundo todo. Inovadora do setor, a CSafe é a única fornecedora de soluções ativas e passivas, além de oferecer previsão de arrendamento habilitada para IA para garantir a disponibilidade ativa do contêiner e a visibilidade da expedição em tempo real para contêineres ativos e passivos. A CSafe oferece programas de manutenção e de reutilização líderes do setor, garantindo desempenho superior do produto e conformidade com os objetivos de sustentabilidade do cliente. Com presença em 150 países, suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana e 100% de disponibilidade de contêineres, a CSafe está bem posicionada para ser a sua parceira preferencial para a cadeia de fornecimento a frio. csafeglobal.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1720607/CSafe_Parcel_Shipment.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1501954/CSafe_Global_logo_pms_200px_Logo.jpg

FONTE CSafe Global

