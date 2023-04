A Cúpula Global PRIORITY do FII Institute termina com outra rodada de conversas inesperadas para moldar a Nova Ordem Global

O segundo dia da Cúpula Global PRIORITY do FII Institute foi uma continuação de conversas inesperadas, com mais de 700 delegados ouvindo mentes brilhantes de todos os setores sobre a criação de um roteiro para o futuro.

MIAMI, 6 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Cúpula Global PRIORITY do FII Institute em Miami encerrou com conversas disruptivas e inesperadas sobre paz e prosperidade, grandes ideias futuras para investimentos, ética e riscos da IA, espaço como uma nova superpotência, confiança na mídia - e esperança.

Os mais de 700 delegados da cúpula lotaram o plenário para conversas sobre assuntos geopolíticos enquanto Jared Kushner subia ao palco com Brian Hook para discutir suas ideias para abrir caminho para a paz e a prosperidade nesta nova ordem global e o Dr. John Chipman, do IISS, definiu o pano de fundo com uma revisão geopolítica de 360 graus.

As conversas surpreendentes não pararam por aí. Moderado por Adam Neumann, fundador da WeWork e Flow, os dois magnatas do capital de risco – Marc Andreessen e Ben Horowitz – discutiram o uso da tecnologia para o grave déficit habitacional global. Shervin Pishevar apresentou os Drs. Alan Baratz e John Quinn para compartilhar insights oportunos sobre o futuro e os riscos da IA. Nicolas Gaume entrevistou os brilhantes pioneiros Hélène Huby, Alan Pellegrini e Jane Poynter para aprender mais sobre como a humanidade pode aproveitar o espaço como uma nova fronteira. Por fim, Semaphore e o ex-CEO da Bloomberg Media, Justin B. Smith, receberam Faisal J. Abbas para discutir sobre o que pode ser feito para mitigar a preocupante queda na confiança na mídia.

Essas conversas foram uma continuação das discussões imprevisíveis do dia anterior com titãs do setor como Stephen Wynn e Nelson Peltz, que destacaram o poder de usar negócios e investimentos para moldar o mundo como o conhecemos.

Richard Attias, CEO do FII Institute, anunciou o programa de associação sem fins lucrativos think tank, que mostrará o compromisso de seus membros em impactar a humanidade e acessar os líderes mundiais para criar um roteiro para fazer isso.

Tony Robbins encerrou o evento no segundo dia com os temas de esperança e momentum, incentivando os participantes presenciais e virtuais a aproveitarem o valor da cúpula dando um passo à frente, porque "tudo é impossível até que alguém o faça e esta sala está cheia de pessoas que fazem acontecer."

O Global Priority Summit do FII Institute retornará a Miami em março de 2024 e espera continuar o diálogo em todas as suas plataformas.

