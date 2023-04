FII Institutes Global PRIORITY Summit schließt mit einer weiteren Runde von unerwarteten Gesprächen zur Gestaltung der neuen globalen Ordnung

Der zweite Tag des Global PRIORITY Summit des FII Institute war eine Fortsetzung unerwarteter Gespräche, als die über 700 Delegierten von brillanten Köpfen aus verschiedenen Branchen hörten, wie man eine Roadmap für die Zukunft erstellt.

MIAMI, 6. April 2023 /PRNewswire/ -- FII Institutes Global PRIORITY Summit in Miami endete mit disruptiven und unerwarteten Gesprächen über Frieden und Wohlstand, kommende große Ideen für Investitionen, KI-Ethik und Risiken, den Weltraum als neue Supermacht, Vertrauen in die Medien – und Hoffnung.

Die mehr als 700 Delegierten des Gipfels drängten sich im Plenum zu Gesprächen über geopolitische Angelegenheiten, als Jared Kushner zusammen mit Brian Hook die Bühne betrat, um seine Ideen für einen Weg nach vorn durch Frieden und Wohlstand in dieser neuen globalen Ordnung zu erörtern, und Dr. John Chipman vom IISS den Hintergrund mit einem geopolitischen 360-Grad-Überblick schuf.

Die überraschenden Gespräche hörten hier nicht auf. Unter der Moderation von Adam Neumann, dem Gründer von WeWork und Flow, diskutierten die beiden Risikokapitalmagnaten Marc Andreessen und Ben Horowitz über die Nutzung von Technologien zur Bekämpfung des weltweiten Wohnungsmangels. Shervin Pishevar hatte Dr. Alan Baratz und John Quinn zu Gast, um aktuelle Einblicke in die Zukunft und die Risiken von KI zu geben. Nicolas Gaume interviewte die brillanten Pioniere Hélène Huby, Alan Pellegrini und Jane Poynter, um mehr darüber zu erfahren, wie die Menschheit den Weltraum als neue Grenze nutzen kann. Schließlich hatten Semaphore und der ehemalige CEO von Bloomberg Media, Justin B. Smith, Faisal J. Abbas zu Gast, um zu fragen, was getan werden könnte, um den alarmierenden Vertrauensverlust in die Medien zu mildern.

Diese Gespräche waren eine Fortsetzung der unvorhersehbaren Diskussionen des Vortages mit Industrietitanen wie Stephen Wynn und Nelson Peltz, die die Macht von Unternehmen und Investitionen zur Gestaltung der Welt, wie wir sie kennen, hervorhoben.

Richard Attias, CEO des FII Institute, kündigte das Mitgliedschaftsprogramm der gemeinnützigen Think Tanks an, das das Engagement seiner Mitglieder für den Einfluss auf die Menschheit und den Zugang zu führenden Persönlichkeiten der Welt zeigen soll, um eine Roadmap für diese Ziel zu erstellen.

Tony Robbins schloss die Veranstaltung am zweiten Tag mit den Themen Hoffnung und Schwung und ermutigte die persönlichen und virtuellen Teilnehmer, den Wert des Gipfels zu nutzen, indem sie einen Schritt nach vorne machen, denn „alles ist unmöglich, bis es jemand tut, und dieser Raum ist voller Macher".

Der Global Priority Summit des FII Institute wird im März 2024 nach Miami zurückkehren und freut sich darauf, den Dialog über seine Plattformen hinweg fortzusetzen.

THE FUTURE INVESTMENT INITIATIVE (FII) INSTITUTE ist eine neue globale gemeinnützige Stiftung mit einem Investitionszweig und einer Agenda: Impact on Humanity. Global und integrativ, fördern wir kluge Köpfe aus der ganzen Welt und verwandeln Ideen in reale Lösungen und Maßnahmen in fünf kritischen Bereichen: Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.

