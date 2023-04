Le sommet mondial PRIORITY du FII Institute s'achève sur une nouvelle série de discussions révolutionnaires pour façonner le nouvel ordre mondial

Le deuxième jour du sommet mondial PRIORITY du FII Institute a été marqué par des discussions inattendues. Plus de 700 délégués ont écouté les brillants esprits de tous les secteurs d'activité parler de la création d'une feuille de route pour l'avenir.

MIAMI, 7 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le sommet mondial PRIORITY du FII Institute qui s'est tenu à Miami s'est achevé par des discours novateurs et inattendus sur la paix et la prospérité, les grandes idées à venir en matière d'investissement, l'éthique et les risques de l'IA, l'espace en tant que nouvelle superpuissance, la confiance dans les médias - et l'espoir.

FII Institute's Global PRIORITY Summit Closes with Another Round of Unexpected Conversations To Shape the New Global Order

Les plus de 700 délégués du sommet ont assisté à la séance plénière pour des discussions sur les affaires géopolitiques. Jared Kushner est monté sur scène avec Brian Hook pour présenter ses idées sur la manière de promouvoir la paix et la prospérité dans ce nouvel ordre mondial, tandis que John Chipman, de l'IISS, a planté le décor avec une analyse à 360 degrés de la situation géopolitique.

Ces discussions surprenantes ne se sont pas arrêtées là. Sous la modération d'Adam Neumann, fondateur de WeWork et de Flow, les deux magnats du capital-risque - Marc Andreessen et Ben Horowitz - ont discuté de l'utilisation de la technologie pour remédier à la grave pénurie de logements dans le monde. Shervin Pishevar a accueilli le Dr Alan Baratz et John Quinn pour faire part de leur point de vue sur l'avenir et les risques de l'IA. Nicolas Gaume a interviewé les brillants pionniers Hélène Huby, Alan Pellegrini et Jane Poynter pour en savoir plus sur la manière dont l'humanité peut s'y prendre pour faire de l'espace une nouvelle frontière. Enfin, Sémaphore et Justin B. Smith, ancien PDG de Bloomberg Media, ont reçu Faisal J. Abbas pour lui demander ce qui pourrait être fait pour atténuer la baisse alarmante de la confiance dans les médias.

Ces débats s'inscrivaient dans le prolongement des discussions imprévisibles de la veille avec des géants de l'industrie tels que Stephen Wynn et Nelson Peltz, qui ont mis en évidence le pouvoir exercé par les entreprises et les investissements pour façonner le monde tel que nous le connaissons.

Richard Attias, PDG du FII Institute, a présenté le programme d'adhésion au groupe de réflexion à but non lucratif qui témoignera de l'engagement de ses membres à avoir un impact sur l'humanité et à aider les dirigeants mondiaux à créer une feuille de route pour y parvenir.

Tony Robbins a clôturé l'événement le deuxième jour sur les thèmes de l'espoir et du dynamisme, encourageant les participants en personne et en ligne à exploiter la valeur du sommet en faisant un pas en avant, car « tout est impossible jusqu'à ce que quelqu'un trouve le moyen de le faire et cette salle est pleine de faiseurs ».

Le sommet mondial Priority du FII Institute reviendra à Miami en mars 2024 et se réjouit à la perspective de poursuivre le dialogue sur l'ensemble de ses plateformes.

À propos de l'Institut FII

L'INSTITUT FUTURE INVESTMENT INITIATIVE (FII) est une nouvelle fondation mondiale à but non lucratif dotée d'une branche d'investissement et d'un seul programme : « Impact on Humanity » (Impact sur l'humanité). Adoptant une stratégie mondiale et inclusive, nous encourageons les grands esprits du monde entier et transformons les idées en solutions concrètes dans cinq domaines critiques : l'intelligence artificielle (IA) et la robotique, l'éducation, la santé et le développement durable.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2048204/Future_Investment_Initiative_Institute.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1811613/FII_Institute_Logo.jpg

SOURCE Future Investment Initiative Institute