A Decentral nomeia o pioneiro da gamificação Yu-kai Chou como Executivo-Chefe Visionário de Experiências para liderar a gamificação da plataforma Jaxx Liberty

Com um extenso histórico como consultor das principais marcas líderes mundiais, incluindo Google, LEGO, eBay, Huawei e Volkswagen/Porsche,Chou é mundialmente reconhecido por suas visões exclusivas da gamificação e do design comportamental.

Anthony Di Iorio, co-fundador da Ethereum e CEO e fundador da Decentral, disse: "A contratação de Chou marca um importante ponto na história da empresa. Queremos fazer com que a experiência de interação com nossos produtos seja tão fácil e divertida quanto possível, tanto para nossos novos usuários quanto para aqueles já experientes. O espaço dos recursos digitais e da criptomoeda é muito complexo e nosso objetivo é torná-lo mais intuitivo e simples, porém sofisticado. Acredito que Yu-kai é uma peça importante para a solução deste quebra-cabeça. Estudei seu trabalho durante vários anos e é um grande avanço tê-lo conosco".

Chou disse: "Meu foco é aumentar os elementos parecidos com jogos na Jaxx e fazer com que a experiência do usuário seja mais divertida e empolgante. Com base na minha pesquisa e visão, iremos revelar uma carteira, a qual proporciona a melhor experiência do usuário além da melhor tecnologia – combinadas em uma interface de cadeia de blocos, a qual é intuitiva o bastante para atrair tanto os entusiastas experientes das criptomoedas quanto os iniciantes".

Chou é o autor de Actionable Gamification (Gamificação Acionável), um livro aclamado pela crítica sobre a nova era da gamificação e do design concentrado nas pessoas. Ele desenvolveu a 'Estrutura Octalysis', a qual é uma renomada abordagem do design comportamental. Este método está sendo usado por entidades corporativas em todo o mundo – tais como Accenture, Fidelity e Hewlett-Packard – para aumentar a participação e o compromisso de suas respectivas forças de trabalho. Chou é um Membro Fundador do Octalysis Group, cujo trabalho, de acordo com suas próprias estimativas, influenciou mais de um bilhão de usuários em todo o mundo. Como palestrante, Chou discursou na SxSW de Austin e na TEDx em Lausanne, onde fez um famoso discurso sobre como a gamificação pode melhorar as vidas das pessoas comuns.

"A cadeia de blocos será a base para a tecnologia do futuro. Estou muito empolgado por me unir à ambiciosa equipe da Decentral e poder ajudar a empresa a maximizar a satisfação das pessoas quando interagirem com tudo que estiver relacionado com a cadeia de blocos ou com as criptomoedas", concluiu Chou.

Sobre a Decentral e a Jaxx:

Localizada no centro de Toronto e sede de centenas de eventos comunitários de cadeia de blocos, a Decentral gerou a Ethereum. O principal produto da empresa, a Jaxx, é uma interface de cadeia de blocos de tokens múltiplos, que fornece uma experiência unificada em oito plataformas e dispositivos. A abordagem estratégica da Decentral significa que a Jaxx não possui nem tem acesso aos fundos dos clientes. Impulsionada pelo design e pela experiência do usuário e construída com base na simplicidade, a missão da Jaxx é se tornar a interface para o mundo das cadeias de blocos.

Saiba mais sobre o Projeto Decentral no endereço https://decentralproject.org/

Contato com a mídia:

Gaby Hui

Wachsman

gaby@wachsman.com

+ (917) 602-1681

FONTE Decentral

SOURCE Decentral

Related Links

https://decentral.ca