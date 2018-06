Decentral stelt pionier gamificatie Yu-kai Chou aan als Chief Experience Officer Visionary om leiding te geven aan gamificatie van Jaxx Liberty Platform

Met een brede achtergrond als consultant voor toonaangevende internationale merken, waaronder Google, LEGO, eBay, Huawei en Volkswagen/Porsche, wordt Chou internationaal erkend om zijn unieke inzichten in gamificatie en gedragsontwerp.

Anthony Di Iorio, medeoprichter van Ethereum en CEO en oprichter van Decentral zei: "het in dienst nemen van Chou is een belangrijk moment in de geschiedenis van het bedrijf. Wij willen de ervaring van het omgaan met onze producten zo makkelijk en leuk mogelijk maken voor onze nieuwe en ervaren gebruikers. De omgeving voor digitaal vermogen en cryptovaluta is erg complex en ons doel is om het intuïtiever en eenvoudiger maar toch geraffineerd te maken. Ik geloof dat Yu-kai een belangrijk stukje van deze puzzel vormt. Ik heb zijn werk jarenlang bestudeerd en hem in dienst nemen is een belangrijke ontwikkeling."

Chou zei: "Ik richt mij op de verbetering van game-achtige onderdelen in Jaxx en het leuker en spannender maken van de gebruikerservaring. Op basis van mijn onderzoek en inzicht zullen wij een portemonnee onthullen die zorgt voor de beste gebruikerservaring samen met de allerbeste technologie - gecombineerd in een blockchain-interface die intuïtief genoeg is om aantrekkelijk te zijn voor zowel ervaren cryptovaluta-gebruikers als beginnelingen."

Chou is de auteur van Actionable Gamification, een veelgeprezen boek over de nieuwe tijd van gamificatie en mensgericht ontwerp. Hij heeft het 'Octalysis Framework' ontwikkeld, een erkende aanpak voor gedragsontwerp. Deze methode wordt wereldwijd gebruikt door bedrijven zoals Accenture, Fidelity en Hewlett-Packard, voor meer deelname en betrokkenheid van hun respectievelijke werknemers. Chou is een Founding Partner bij de Octalysis Group, wiens werk naar eigen schatting meer dan een miljard gebruikers wereldwijd heeft beïnvloed. Als openbaar spreker heeft Chou bij de SxSW in Austin gesproken en voor TEDx in Lausanne, waar hij een populaire toespraak hield over de manier waarop gamificatie de levens van gewone mensen kan verbeteren.

"Blockchain legt de basis voor de technologie van de toekomst. Ik kijk ernaar uit om me bij het ambitieuze Decentral-team te mogen voegen en het bedrijf te helpen om mensen met veel plezier om te laten gaan met alle zaken die met blockchain of cryptovaluta te maken hebben", concludeerde Chou.

Over Decentral en Jaxx:

Decentral heeft Ethereum voortgebracht, is gevestigd in het centrum van Toronto, en is de thuisbasis voor honderden evenementen voor de gemeenschap over blockchain. Het vlaggeschipproduct van het bedrijf, Jaxx, is een multitoken blockchain interface die zorgt voor een eenduidige ervaring over acht platforms en instrumenten. De strategische aanpak van Decentral betekent dat Jaxx geen toegang heeft of bewaart tot klantvermogen. De missie van Jaxx om de interface van de blockchain-wereld te worden, wordt aangedreven door ontwerp en gebruikerservaring en is ontworpen vanuit het idee van eenvoud.

